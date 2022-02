Referência do bobsled, Francesco Friedrich apoia rivais para seguir desenvolvendo o esporte

Bicampeão Olímpico nas duplas do bobsled em Beijing 2022 e muito perto de repetir a vitória também no quarteto, o alemão Francesco Friedrich também atua como apoiador do esporte, prestando apoio e até patrocinando outras equipes sem tantos recursos para competir.

Que o diga o austríaco Benjamin Maier, que carrega há quatro anos a marca "Bobteam Friedrich" nas partes traseira e dianteira de seu trenó.

Campeão no 2-man e 4-man em PyeongChang 2018 e considerado o maior nome do esporte, Friedrich vem sendo o apoiador que está há mais tempo - e de contribuição mais alta - nas campanhas de crowdfunding anuais feitas para que o austríaco de 27 anos e seus companheiros de time possam correr.

'Tudo começou como uma piada,' diz Maier

De acordo com o austríaco, o custo de sustentar uma equipe do 4-man no primeiro ano do ciclo Olímpico é de 400 mil euros, e 250 para cada um dos anos seguintes. Só o transporte dos trenós para a República Popular da China custou 25 mil euros - cada time precisa de dois.

"A recompensa (pelo patrocínio) é ter seu nome impresso no trenó," comentou Maier.

"Francesco achou que seria engraçado colocar o nome dele no meu trenó, então tudo meio que começou como uma piada," completou o atleta, que já possui uma certa amizade com o astro alemão.

Facilitada pela proximidade dos dois países e pela língua alemã falada por ambos, Friedrich, de 31 anos, também contribui com dicas e a experiência de uma carreira que inclui 13 títulos mundiais e cem medalhas em etapas da Copa do Mundo.

“Construímos uma amizade realmente boa ao longo dos anos," afirmou o austríaco. "Ainda somos competidores e corremos um contra o outro nos dias de prova. Mas fora dela falamos sobre o que o outro tem feito e diferentes equipamentos.”

Alemães têm equipamento demais, segundo Friedrich

De olho na marca histórica do bicampeonato Olímpico tanto no 2-man como no 4-man - metade do feito já foi alcançado com o ouro na dupla em Pequim - Friedrich disse: "Nós alemães temos equipamento demais. O dinheiro, quando dou para um jovem time alemão, eles têm o suficiente, eles não precisam".

Ao comentar o cenário do bobsled mundial, a análise do astro da Alemanha vai de encontro ao que foi falado pelo brasileiro Edson Bindilatti, que o número dos grandes no esporte vai diminuindo cada vez mais, limitando a participação de outras nações.

"Ao longo dos anos, você percebe que (o número) de principais países (no bobsled) vai ficando cada vez menor. Disse para mim que queria fazer isso para outras nações que não possuem os materais, os treinadores ou os patrocínios para manter viva a família do bobsled.”

Friedrich também apoia o time dos Estados Unidos cujo piloto é Codie Bascue, mas eles não se classificaram para Beijing 2022.

Francesco Friedrich celebra o terceiro ouro Olímpico da carreira após vencer o 2-man do bobsled em Beijing 2022 Foto: Adam Pretty/Getty Images

Apoio vem trazendo resultados

Desde que o alemão iniciou a parceria com o time austríaco, os resultados vêm aparecendo pouco a pouco. Fora da disputa por medalhas em PyeongChang 2018, o quarteto austríaco terminou com a prata no Mundial do ano passado.

Na mesma temporada 2020/21, eles foram os segundos colocados na classificação geral da Copa do Mundo - atrás justamente do quarteto de Friedrich.

"Cada esporte tem seus grandes nomes. Como atleta, você se almeja neles e quer derrotá-los alguma hora," destacou Maier. "Você estuda a forma deles atuarem, tenta tudo o que eles fazem."

“Para mim, o patrocínio foi mais que um apoio normal. É ser reconhecido pelo maior atleta do nosso esporte. É ter agora uma amizade - para mim, esse é o grande valor real desse patrocínio,” afirmou.

Separados por mais de um segundo

Após duas baterias do 4-man do bobsled, o time de Friedrich lidera com um tempo somado de 1min57s00 - Maier aparece apenas em nono, a 1s22 do ídolo, patrocinador e amigo.

No dia 20 de fevereiro, o 4-man será uma das últimas provas nos Jogos Olímpicos de Inverno. A terceira bateria acontece às 9h30 locais (22h30 do dia 19 em Brasília) e a quarta às 11h20 (0h20 do dia 20 em Brasília).

Os tempos das três primeiras descidas serão somados. Os 20 quartetos com os menores tempos disputarão a quarta e última descida. O Brasil ocupa a 20ª colocação.

Onde assistir ao bobsled?

Em território brasileiro, é possível acompanhar todas as emoções de Beijing 2022 ao vivo pelos canais Globo/Sportv e pelo Olympics.com.

Caso não esteja no Brasil, clique aqui para saber como assistir.