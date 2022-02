Ailing (Eileen) Gu tenta terceira medalha em Beijing 2022 e impressionar avó após causar 'ataque cardíaco' em mãe

O orgulho de sua família é uma das principais forças por trás do sucesso de Ailing (Eileen) Gu, a chinesa nascida nos EUA que já conquistou duas medalhas em Beijing 2022 no esqui estilo livre e vai em busca da terceira, em sua prova preferida, o halfpipe, a partir de 17 de fevereiro (noite de 16/2 no Brasil).

"Minha mãe me conhece muito bem e sabe que como meu cérebro funciona com pressão. Trabalhei muito, li muitos livros de psicologia, fiz muita pesquisa para saber como lidar com a pressão. Agora sabemos que eu performo bem assim", disse Gu após conquistar a prata no slopestyle. A chinesa de 18 anos também foi ouro no big air em Beijing 2022.

A esquiadora chinesa reconhece que nem sempre suas provas são as mais tranquilas. "Minha mãe tem um 'ataque cardíaco' todo dia. Realmente não é fácil", brincou.

Gu não havia começado tão bem no slopestyle, mas sua mãe deu o conselho certo na hora certa. "Na primeira descida, eu não estava concentrada. Minha mãe viu isso, então falei com ela depois da primeira. Ela disse 'finja que a segunda é a terceira e você não tem mais chance'. Eu respondi 'estou tentando', mas minha imaginação não é tão boa", revelou. "Na terceira, eu consegui e por isso estou bem orgulhosa de mim mesma".

Além de sua mãe, ela também terá no halfpipe a energia de sua avó, que também nasceu na República Popular da China. "Minha avó vai me ver competindo no halfpipe e isso significa o mundo para mim. Ela nunca me assistiu antes, então espero dar um show para ela. Eu amo o halfpipe, é muito divertido para mim. Estou me sentindo bem a respeito disso", disse Gu.

Em busca do pódio triplo

O halfpipe do esqui estilo livre feminino começa nesta quinta-feira, às 9:30 locais (22:30 de quarta em Brasília). Gu conquistou o título da temporada nesta prova ganhando todas as etapas.

"O pódio triplo sempre foi meu maior objetivo, sei que é algo que posso fazer. Queria estar no pódio mais que tudo", afirmou Gu. Porém, se não for possível, a chinesa vai se sentir bem da mesma forma. "Vou a cada competição querendo ganhar, mas nunca esperando isso. Às vezes ganho, outras não, mas acima de tudo estou aqui para me divertir".

A disputa de três provas em Beijing 2022 fez com que Gu deixasse os treinos do halfpipe um pouco de lado. "Tive algumas voltas de treino, perdi um pouco por causa da classificatória [do slopestyle], mas espero ficar mais tempo no pipe", comentou.

O que ela quer apresentar é sua paixão pelo esqui. "Sinto que essa experiência me fez amar o esqui ainda mais. Literalmente encontrei uma paixão e fiz dela o meu trabalho. Quantas pessoas podem dizer o mesmo?", perguntou.

Com o peso da torcida local nas costas, Gu mostrou que está preparada para se tornar um dos gênios do esporte.