Ailing (Eileen) Gu na espera pela classificatória do esqui estilo livre slopestyle após adiamento em Beijing 2022

Ailing (Eileen) Gu precisa esperar um pouco mais antes de retornar às competições em Beijing 2022.

A classificatória do esqui estilo livre feminino no domingo (13 de fevereiro) foi cancelada por condições climáticas adversas, com uma nevasca tomando as montanhas de Zhangjiakou.

As primeiras descidas começariam às 10:00 do horário de Pequim, mas foram adiadas por duas horas antes da sessão ser cancelada, com o clima piorando.

A classificatória será remarcada. A final ainda está marcada para 14 de fevereiro (segunda-feira), mas também pode sofrer atrasos.

A estrela chinesa Gu ganhou o ouro no big air do esqui estilo livre na capital, antes de ir a Zhangjiakou para o slopestyle no Parque de Neve de Genting.