Agenda esportiva esquenta em maio de 2022: confira principais eventos

O calendário esportivo atinge força total em maio de 2022, com vários esportes chegando aos finais de suas temporadas, caso do basquete, do vôlei brasileiro e do futebol europeu. No tênis, a disputa pelos principais troféus do saibro promete.

O Brasil terá um mês agitado, com Bia Ferreira buscando mais um título mundial de boxe, nomes como Darlan Romani e Alison dos Santos competindo na Diamond League, e o esperado retorno de Gabriel Medina à World Surf League na Indonésia.

Confira uma lista não exaustiva de eventos esportivos de maio de 2022:

Basquete: Semifinais e Finais de Conferência da NBA

Data: A partir de 1 de maio

Onde: EUA

Tênis: Masters e WTA 1000 de Madri

Data: 28 de abril a 8 de maio

Onde: Madri, Espanha

Vôlei: Finais da Superliga Masculina Brasileira - Minas x Cruzeiro

Data: 1/5 (Jogo 2); 8/5 (Jogo 3, se necessário).

Onde: Uberlândia (Jogo 2)

Futebol: Semifinais da UEFA Champions League, jogos de volta

Villareal x Liverpool em 3 de maio, em Villareal, Espanha

Real Madrid x Manchester City em 4 de maio, em Madri, Espanha

Boxe: Mundial Feminino

Data: 6 a 21 de maio

Onde: Istambul, Turquia

Ciclismo: Giro d'Italia

Data: 6 a 29 de maio

Onde: Itália

Tênis: Masters e WTA 1000 de Roma

Data: 8 a 15 de maio

Onde: Roma, Itália

Atletismo: Diamond League - Doha

Data: 13 de maio

Onde: Doha, Catar

Atletismo: Diamond League - Birmingham

Data: 21 de maio

Onde: Birmingham, Grã Bretanha

Tênis: Roland Garros

Data: 22 de maio a 5 de junho

Onde: Paris, França

Vôlei de Praia: Circuito Mundial Elite 16

Data: 25 a 29 de maio

Onde: Ostrava, República Tcheca (a confirmar)

Skate: STU National

Data: 27 a 29 de maio

Onde: Porto Alegre, Brasil

Futebol: Final da UEFA Champions League

Data: 28 de maio

Onde: Paris, França

Atletismo: Diamond League - Eugene

Data: 28 de maio

Onde: Eugene, EUA

Surfe: World Surf League - G-Land