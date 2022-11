Adivinhe a mascote de Paris 2024

Então, qual será a mascote de Paris 2024? Um galo? Uma baguete? Um queijo camembert? Até agora, ninguém sabe.

Mas em dois dias, a próxima mascote será oficialmente revelada. Isso também significa que o mundo está um passo mais próximo da terceira edição dos Jogos Olímpicos de Verão na França, já que a mascote é sempre uma figura-chave durante os Jogos.

Desde os Jogos Olímpicos de Inverno de Grenoble 1968, mascotes incorporaram o espírito das Olimpíadas e promoveram a história e a cultura da cidade-sede. Mas elas também têm o papel de entreter o público durante os Jogos.

Olhando para o passado e utilizando nossa imaginação, Olympics.com vislumbra qual poderia ser a próxima mascote.

Um torcedor francês segurando o Footix (D), mascote da Copa do Mundo FIFA de 1998. Foto: 2016 Getty Images

"Cocoricó!"

Vamos começar com algo que já pode estar na mente de todos: um galo. Sim, o galo é um emblema da França e pode até ser visto em uma das portas do Palácio Élysée, a residência oficial do presidente francês.

Isso explica por que uma ave tem sido a mascote de cada um dos três principais torneios de futebol que a França sediou: Peno da Euro 1984 e Footix da Copa do Mundo FIFA de 1998 eram ambos galos, enquanto a Copa do Mundo Feminina 2019 contou com Ettie, a galinha, herdeira imaginária de seu pai Footix. Além disso, outra mascote galo chamado Jules representou a França na Copa do Mundo de 1998.

O galo é um emblema da França porque a palavra latina Gallus significa galo e também gálico, um nome para as pessoas que ocuparam a França entre o século V a.C. e o século V d.C.

Então, por que não podemos ver um galo executando um moinho de vento, um dos truques mais famosos no breaking, um esporte que fará sua estreia em Paris 2024? Ou um galo fazendo um kickflip em uma baguete em vez de um skate?

Mas um galo não é a única opção para uma mascote em Paris 2024, já que no passado os franceses também criaram muitos outros tipos de mascote.

Descubra a lista completa de mascotes olímpicas desde Grenoble 1968

Mascote de Grenoble 1968

Uma referência a uma ex-mascote Olímpica Francesa?

E se a mascote de Paris 2024 prestar homenagem aos seus antecessores? A primeira mascote da história olímpica foi um francês chamado Schuss. Ele era um "homenzinho em esqui em uma posição que faz alusão ao seu nome." Um mascote deslizante... agora pode ser possível! O surfe fez parte do programa olímpico em Tóquio 2020 e voltará a ser apresentado em Paris 2024.

Talvez um animal em uma prancha de surfe com uma boina francesa e um cinto floral, para fazer referência ao Taiti, a ilha francesa onde acontecerá a competição de surfe de Paris 2024.

E isso sem mencionar as cores de Schuss. As mascotes dos Jogos Olímpicos de Grenoble 1968 e de Albertville 1992, os principais torneios de futebol da França e os Campeonatos Mundiais de Handebol Masculino de 2017 (Rok e Koolette) estavam todos vestidos de azul, branco e vermelho, as três cores da bandeira francesa.

Que tal uma mascote inspirada na cultura francesa? Em 2016, a Copa do Mundo de Hóquei no Gelo aconteceu na França e Alemanha com Astérix e Obélix, estrelas dos famosos quadrinhos franceses, como mascotes. Tintim, mesmo sendo da Bélgica, é extremamente popular na França, assim como os Smurfs, que também são da Bélgica. Talvez sejam pistas?

E por que não um tributo a Cyrano de Bergerac ou aos Três Mosqueteiros, que certamente teriam sido especialistas em esgrima? Até mesmo alguns personagens das Fábulas de La Fontaine fariam sentido. O poeta francês amava animais...

Também pode haver uma referência à história francesa. Talvez Marianne, outro emblema da França, que está representada no logotipo de Paris 2024. A maratona feminina de Paris 2024 já se refere a um momento chave da história francesa - a Marcha das Mulheres em Versalhes, que aconteceu em 5 de outubro de 1789.

Mascote de Albertville 1992 Foto: IOC

O que mais a mascote poderia ser?

Animais e humanos têm sido predominantes na lista de mascotes olímpicas no passado, no entanto, a mascote de Albertville de 1992 não era um animal nem um humano. Seu nome era Magique e era um "pequeno imp na forma de uma estrela e um cubo". Mesmo Schuss não era realmente um humano - pelo menos em qualquer sentido tradicional.

Fora da França, muitas mascotes olímpicos conceituais têm feito muito sucesso, como Izzie para Atlanta 1996, Wenlock para Londres 2012, e Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, e Nini para Beijing 2008.

A Torre Eiffel também poderia se candidatar ao papel de mascote... qualquer coisa é possível.

Mas no final, o sucesso de uma mascote pode se resumir ao quão imprevisível ela é. Então, mesmo que seja divertido tentar adivinhar, todo este exercício pode ser em vão.

No dia 14 de novembro, tudo será revelado. Mas como Philippe Mairesse, criador da mascote de Albertville 1992, diz:

"A mascote precisa de algo extra. Algo que faz você dizer que antes dela existir, você não poderia ter imaginado, mas agora está aqui, é óbvio."