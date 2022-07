A história vitoriosa do Brasil na Copa América Feminina

Foi em 1991 na cidade de Maringá, no norte do Paraná, realizada a primeira edição da Copa América feminina de futebol. Estabelecida em 1986, a seleção brasileira foi anfitriã de uma competição que também contou com chilenas e venezuelanas. Disputaram um triangular de pontos corridos.

O campeão foi o Brasil, com vitórias de 6 a 1 sobre o Chile e 6 a 0 em cima da Venezuela. Com este primeiro título, assegurou a vaga para a também primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA, disputada naquele mesmo ano, na República Popular da China.

Era o pontapé inicial para uma linda história verde e amarela no torneio regional. Em oito disputados até hoje, sete conquistas. A oitava poderá acontecer em julho, em mais uma edição da Copa América, desta vez na Colômbia. A estreia será no dia 9, em Armênia, contra as argentinas, algozes do único título que escapou das brasileiras, em 2006.

O Olympics.com relembra as ocasiões em que o Brasil venceu o principal torneio de seleções da América do Sul.

Anos 1990: os primeiros títulos continentais

Depois da pioneira conquista de 1991, mais uma vez o país foi sede da Copa América, em 1995. Desta vez o torneio foi em Uberlândia, no estádio do Parque do Sabiá, com cinco equipes (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Equador). Em quatro partidas, a seleção brasileira venceu as quatro, fez 42 gols e sofreu apenas um. Bicampeonato com Sissi como artilheira através de 12 gols, futebolista que foi fundamental como capitã na primeira participação Olímpica da equipe, no ano seguinte, em Atlanta 1996.

RELEMBRE: Os 25 anos da primeira seleção brasileira feminina de futebol em Jogos Olímpicos

Quatro anos depois, em 1998, Mar del Plata, na Argentina, a competição já tinha as 10 seleções da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol, organizadora da Copa América), divididas em dois grupos de cinco. Na primeira fase o Brasil terminou com quatro vitórias, 48 gols anotados e apenas um contra.

Na semifinal, 11 a 1 sobre o Equador e, na decisão, 7 a 1 sobre a Argentina e a conquista do tricampeonato sul-americano. Com 16 gols, Roseli foi a artilheira.

Anos 2000: seleção mantém a hegemonia regional

Levariam cinco anos até a disputa da Copa América Feminina seguinte, em 2003, no Peru. Como atual campeão, o Brasil só entrou na segunda fase. No entanto, a competitividade aumentara e a seleção não teve tarefa fácil, sobretudo na apertada vitória por 3 a 2 sobre a Argentina. Depois disso, um 3 a 0 sobre o Peru e um sonoro 12 a 0 em cima da Colômbia deram o tetracampeonato às brasileiras.

O quinto título só aconteceu em 2010, depois de a edição de 2006 ter sido conquistada pelas argentinas. O Brasil vinha de duas medalhas de prata Olímpicas (Atenas 2004 e Beijing 2008) e um vice-campeonato da Copa do Mundo FIFA (2007). Por outro lado, em nível regional a seleção já havia perdido a invencibilidade e o nível das adversárias aumentava rapidamente.

As colombianas, no mesmo grupo das brasileiras, tiveram o melhor ataque na primeira fase. No entanto, a equipe liderada por Marta - que foi a artilheira do torneio - aplicou na etapa seguinte duas goleadas, sobre a Argentina (4 a 0) e sobre a Colômbia (5 a 0). No último jogo, 3 a 1 sobre o Chile e pentacampeonato para a seleção.

O hexa veio no Equador, em 2014. O Brasil dividiu o grupo com Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai, terminando em primeiro lugar. Na fase seguinte, o quadrangular final, fez 4 a 0 sobre as equatorianas, 6 a 0 em cima das argentinas e, na última partida, um empate sem gols contra a Colômbia, que deu a elas o sexto título da Copa América. "A gente acabou empatando na última partida, não era o que a gente queria, mas acontece, fizemos nossa parte na primeira fase e jogos anteriores, é isso que importa", disse Cristiane, artilheira daquela edição, com 6 gols, para a CBF TV.

Por fim, a sétima e última conquista deu-se no Chile, em 2018. Líder do seu grupo com quatro vitórias, 22 gols marcados e apenas um sofrido, as brasileiras foram para a fase decisiva e venceram as três partidas, com nove gols a favor e, de novo, um contra. Uma campanha perfeita. "Todas estão de parabéns pela entrega e pelo título. Temos muitas meninas que deram conta do recado", disse Formiga, volante da equipe, para a CBF TV.