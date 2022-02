A descida perfeita de Edson Bindilatti em Beijing 2022

Decano dos esportes de inverno do Brasil, Edson Bindilatti encerra hoje a sua carreira de atleta.

Uma vida que se mistura com a trajetória do bobsled no país, afinal ele foi um dos seus precursores.

De pioneiro a capitão do time, ele conduziu o trenó verde e amarelo em Beijing 2022 para uma histórica participação em uma final Olímpica e o melhor resultado de sempre do bobsled masculino do Brasil: 20º lugar.

"Em 2018 (Jogos de PyeongChang) mostramos que tínhamos condições de ser top 20. O resultado de hoje é um trabalho bem concluído bem feito. Deu tudo certo e fizemos uma boa pilotagem", disse Bindilatti para o canal Sportv.

A jornada

Uma boa pilotagem que vem sendo construída há mais de duas décadas. Em pistas de largada improvisadas. Em carrinhos de supermercado. Nas mais adversas condições - ou sequer existentes - para fazer acontecer um esporte de inverno em um país quase todo tropical, sem condições de clima, tempo e infraestrutura para realizá-lo.

"A gente espera que mais pessoas queiram fazer parte do bobsled. A gente mostrou que não brincamos em serviço. Apesar de estarmos em um país tropical, estamos adaptando toda uma infraestrutura para o nosso esporte ser top 10 em um breve futuro", comentou Edson Bindilatti sobre o desempenho na final Olímpica para o canal Sportv.

Seus colegas de time brincam que Bindilatti "fundou o bobsled". Não seria exagero dentro de um contexto brasileiro.

Quando relembra o passado, sobre o que foi preciso para chegar à sonhada quarta bateria nos Jogos, o capitão é enfático: "Foram anos de muito trabalho, dedicação e muita luta. O Brasil é isso, é coisa grande. A gente se dedicou bastante, lutamos bastante. Tivemos muitas dificuldades para chegar até aqui, mas só tenho a agradecer porque a gente focou em resultado, evolução, em crescer, não ficamos nos lamentando".

A despedida

Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Mais do que ninguém, Bindilatti sabe que é preciso partilhar o conhecimento que possui e que existe uma hora para parar. Com quase 43 anos e cinco participações em Jogos Olímpicos de Inverno, achou que chegou a hora de encerrar a carreira de atleta, em Beijing 2022.

Uma decisão que não se toma da noite para o dia.

"Uma mistura de felicidade e gratidão, tristeza...porque são vinte anos se dedicando à modalidade, mergulhado na modalidade, isso fez com que me apaixonasse cada vez mais. É como se eu terminasse um relacionamento, mas ao mesmo tempo é a concretização de um trabalho bem feito. Mas não vou parar por aqui. Termino minha carreira como atleta e começo a de treinador. Estou feliz com o término de um ciclo e me sinto com o dever cumprido. Sou grato e feliz", refletiu o capitão do time brasileiro.

A descida perfeita (a última)

Décadas de entrega e sacrifícios. Altos e baixos, muitas perdas, algumas conquistas.

Era hora da última descida, de rasgar pelo gelo uma última vez:

“Antes de começar a quarta descida, foi impressionante. Estava vindo da sala de troca até o bloco de partida, algumas pessoas batendo palma, sabiam que era a minha última descida e a emoção veio, vontade de chorar, mas segurei porque precisávamos fazer bem essa última descida. Mas depois que passou a linha de chegada, não aguentei. Foi lindo porque chegar aos 42 anos em alto rendimento e pegar uma final Olímpica, mostra que se você tem o objetivo, tem dedicação, uma hora vai dar certo”, refletiu Bindilatti para o site do COB.

Uma despedida das pistas de gelo em grande estilo, por sinal, no comando de um dos 20 trenós mais rápidos do mundo.

"Não tinha como ser melhor. Uma aposentaria perfeita, em uma final Olímpica. Agora é preparar o que vem pela frente", comentou Bindilatti para o Sportv.

O que vem pela frente

"Então, combinei com minha mulher de comer um hambúrguer caseiro e tomar um refrigerante quando chegar em casa. Esse é o meu primeiro objetivo", comentou ele em tom de brincadeira para o site do COB. Mas depois, acrescentou: "...seguir trabalhando nos bastidores para melhorar ainda mais as condições para que novos e mais atletas cheguem na modalidade. Esse nosso resultado e o top 15 da Nicole (Silveira, no skeleton) mostraram que temos uma real condição de disputar entre os grandes. Esperamos que a gente consiga seguir evoluindo para chegar muito forte para 2026 e 2030”.

Contra todas as projeções e opiniões, ele começou um esporte de inverno no Brasil há vários anos.

Chamavam-no louco. Hoje ele o colocou dentro do top 20 do planeta.

Se depender da curiosidade, ousadia e inquietação de Bindilatti, "a base vem forte", sem dúvida alguma.