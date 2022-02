올림피언에게 정신건강은 어떤 의미일까요?

스포츠에서 정신건강을 둘러싼 논의가 지금보다 더 활발하게 이루어졌던 적은 없습니다.

선수들의 정신건강 문제는 수년 동안 당장이라도 폭발할 것 같은 상태였으나, 2021년에서야 테니스에서의 오사카 나오미, 체조에서의 시몬 바일스가 공개적으로 언급한 것을 계기로 공론화 되었습니다.

정신건강에 대한 주제는 팬데믹 동안 당연히 새로운 차원의 주제가 되었습니다. 오랫동안 정신건강 문제를 모른척 덮어두고 최고 수준에서 성과를 내는 데에만 익숙했던 선수들은 이 문제가 마침내 공론화 된 것이 반갑습니다.

2022년 베이징 동계 올림픽을 앞두고 세계 최고의 동계 스포츠 선수들에게 정신건강이라는 화두가 어떤 의미가 있는지 물어보았습니다.

선수들: "우리는 기계가 아닙니다"

스키 슬로프에서 경쟁하고 있는 알파인 스키선수 미카엘라 시프린(미국)과 페트라 블로바(슬로바키아)는 2021년에 열린 도쿄 2020 올림픽을 앞두고 시몬 바일스가 압박감을 말했던 것에 대해 언급했습니다.

바일스는 정신적인 문제로 공중에서 동작을 할 수 없는 상태인 '트위스티' 증상을 겪어 5개의 결승전 중 4개의 결승전에 출전하지 않았습니다.

시프린은 "역사상 그녀만큼 우승에 근접했던 선수가 전세계에 있었나 싶습니다. 모두의 생각대로, 그녀는 그럴만한 위치에 있었습니다"라고 말했습니다.

"하지만 저는 그녀가 가진 위치가 어떤 의미인지를 알고 있습니다. 이기는 게 절대 쉽지 않죠. 아마 바일스는 자신이 해왔던 것도 해내기 쉽지 않을 겁니다. 다른 사람들이 상상하는 것보다 훨씬 어려운 일이죠. 기대받는 위치에서 자신의 경기력을 발휘하는 건 더 어렵습니다."

"사람들은 너무 빨리 판단하고, 설사 비슷한 위치에 있거나 비슷한 경험을 했다고 할지라도 자신이 이해할 수 없는 부분에 대해 의견을 드러내곤 합니다."

블로바는 이렇게 덧붙입니다. "모든 사람들이 그녀가 최고고 항상 이겨야 한다고 생각했습니다. 하지만 그녀는 기계가 아닙니다. 바일스도 인간일 뿐이죠. 한 명의 여성입니다. 그렇기에 때때로 실패한다고 해도 전혀 문제될 게 없는거죠."

"우리는 모두 보통 사람과 똑같습니다. 물론 우리가 뛰어나고, 이기는 법을 안다는 점에서 타고난 재능은 있지만, 우리도 사람일 뿐입니다. 우리는 기계가 아닙니다."

캐나다의 아이스댄싱 선수 폴 푸아리에 역시 올림피언과 최고 선수들이 정상의 자리에 오르는 것이 해로울 수 있다는 점에 동의했습니다.

그는 "운동선수로서, 정신건강 문제는 정말로 우리 자신이 받아들어야 할 어떤 것이고, 항상 우리 어깨를 짓누르고 있는 문제에요"라고 말합니다.

"나 자신만이 할 수 있고, 항상 더 많은 것을 할 수 있고, 항상 자신을 밀어붙일 수 있다고 생각하면서 항상 자급자족해야 하는 스포츠 문화가 있다고 생각합니다."

"스포츠 세계에서 때로는 한 발 물러서서 힘들다거나, 다쳤거나 도움이 필요하다고 말하는 것 자체가 힘든 일일 수 있다고 생각합니다. 우리는 그런 것들을 미뤄두도록 프로그래밍 되어 있죠."

"우리는 놀라운 일을 성취하기 위해 노력하지만, 동시에 인간이기도 합니다. 그리고 우리의 일은 몸으로 하는 것이기 때문에, 이 두 가지를 분리하기는 어렵습니다."

신체건강의 일부로서의 정신건강

선수들이 대회에서 최고의 모습을 보여주기 위해 최고의 몸상태를 만들어놔야하는 것처럼, 이번 대화에서는 정신건강도 [준비과정에] 포함시키는 선수들이 늘어나고 있습니다.

미국 여자 아이스하키팀 주장인 올림픽 금메달리스트 켄달 코인 스코필드는 더 많은 사람들이 [정신건강에 대해] 이러한 관점을 갖길 바란다고 밝혔습니다.

"선수들의 신체적 건강은 눈에 보이기 때문에 자주 이야기가 된다고 생각해요"라고 그녀는 말합니다. "누군가 웨이트룸에서 무게를 들거나 퍽을 쏘는 장면을 보면, 슈팅세기가 어느정도인지를 파악할 수 있습니다. 그래서 선수들의 신체적 강인함에 대해 더 많은 이야기가 나온다고 생각합니다."

"하지만 선수들의 정신적인 강인함도 똑같이 중요합니다. 최고 수준에서 경쟁하기 위해서는 신체적으로 준비된 만큼 [정신적으로도] 강해져야 합니다."

"경기에서 정신적인 부분은 우리 프로그램과 선수들 사이에서는 아주 중요한 문제입니다. 우리는 신체적인 강인함만큼 정신적인 강인함이 똑같이 중요하다는 것을 알고 있습니다" 베이징 동계 올림픽에 ROC 대표로 출전할 피겨스케이팅 페어 종목의 드미트리 코즐로프스키도 이렇게 말했습니다.

그는 "[정신건강은] 스포츠에서 가장 중요한 요소 중 하나"라고 말했습니다.

"우리가 목격한 여러 사례가 있습니다, 미친듯한 재능을 가진 선수들, 대단히 뛰어난 선수들도 정신적인 것과 심리적인 부분을 극복하지 못하고, 한계에 봉착한 적이 있습니다."

"신체적으로 열심히 훈련하고 그것에 대해 책임감을 가지는 것도 물론 필요하지만, 동시에 선수들은 정신건강의 회복과 치유에 대한 책임감도 가져야 합니다. 우리의 정신적 능력은 소모되는 경향이 있습니다."

[Trint에서의 선수 발언 원문: https://app.trint.com/editor/56gawnINTCmdVzFYBzf5sA]

베이징 올림픽에 출전하면 네 번째 올림픽 출전이 되는 스페인 스켈레톤 선수 안데르 미람벨도 이 말에 동의했습니다.

스포츠에서 정신건강이 여전히 금기시되는 주제로 남아있느냐는 질문에 그는 "사회가 아직 몸만큼 마음이 중요하다는 사실을 이해할 준비가 되어 있지 않다고 생각해요"라고 말했습니다.

"선수들은 몸으로 하는 훈련을 합니다. 점프를 한다던지, 달린다던지, 유산소 운동을 한다던지 말이죠. 그런 것처럼 정신도 똑같이 훈련을 해야 합니다. 즉 심리치료사나 감정 치료사에게 가야 합니다. 선수들의 머리는 엄청난 속도로 움직여야 하기 때문에 높은 경기력을 보여주기 위해선 그런 과정이 필수적이라고 생각합니다."

"선수들은 슈퍼히어로가 아닙니다. 우리에게도 많은 문제가 있습니다. 우리는 경기력을 향상시키기 위해서도 그렇지만, 머리를 맑게 하고, 경기를 준비하기 위해서도 많이 전문가를 찾아가곤 합니다."

[선수 발언 원문: "Creo que la sociedad aún no está preparada para entender que la mente es tan importante como el cuerpo.

"Como deportista tú entrenas tu cuerpo [en los] saltos, corres, trabajo aeróbico, pero mentalmente hay que entrenarlo igual, es decir, ir a un psicólogo, un coach, ir a un terapeuta emocional. Yo creo que es imprescindible en alto rendimiento, igual que se ve más porque tu cabeza va a una velocidad anormal.

"Los deportistas no somos súper héroes, también tenemos muchos problemas y muchas veces recurrimos a profesionales, no, no solo para mejorar el rendimiento, si no para que nuestra cabeza esté limpia y preparada para hacerlo nuestro deporte."]

정신건강: 선수를 포함한 모든 사람들에 대한 도전

정신건강 문제에 대처하는 것은 누구에게도 쉬운 일이 아닙니다. 선수들은 자신들도 여러분과 같은 일을 겪고 있다는 사실을 알아주기를 바랍니다.

시프린은 "어떤 일의 정신적인 측면인 감정과 관련이 되어 있는 문제는 적극적으로 피할 수 없습니다"라고 말합니다.

"그러나 여러분의 마음이 집중하고 있는 것이나 주의를 기울이고 있는 것을 가리킬 수는 있습니다. 여러분의 결정이 여러분에겐 중요한거죠."

푸아리에의 아이스댄싱 파트너 파이퍼 질은 다음과 같이 덧붙였습니다. "저에게 정신건강 문제는 여전히 이어지고 있는 도전입니다. 우리는 개선할 필요가 있는 모든 나쁜 점에 집중할 수 있고, 우리가 할 수 있는 모든 것에 대해 진심으로는 성찰하지 않을 수도 있습니다. 영원한 도전인거죠."

"저는 여러분이 최고조에 도달했을 때나 최악의 상황일 때 어떻게 자신의 평소 지점으로 돌아갈 수 있는지를 배우는 게 가장 중요하다고 생각합니다."

정신건강의 회복에 도움이 되는 휴식과 긍정적인 생각

로잔 2020 청소년 동계 올림픽 남자 피겨스케이팅 챔피언인 일본의 카기야마 유마는 정신건강의 회복에 도움이 되도록 긴장감과 안좋아진 기분을 관리하는 방법을 배웠다고 말합니다.

자신의 한계를 알아야 한다고 그는 조언을 건넵니다.

카기야마는 이렇게 제안합니다. "몸상태가 좋지 않을 때에는 휴식을 취하는 것이 중요합니다. 한 번 휴식을 취했는데, 놀랍게도 무엇이 잘못되었고 무엇을 고쳐야 하는 지 알 수 있었습니다."

"항상 100%를 유지하려고 하면 넘칠 수 있습니다. 어떤 순간에는 휴식을 취하고 에너지를 충전해야 합니다."

일본 최고의 여자 스키점프 선수이자 동계 스포츠 동료인 다카나시 사라는 힘들 때조차도 항상 긍정적으로 생각하려고 노력한다고 말했습니다.

다카나시 사라는 정신건강은 "운동선수가 되기 위한 중요한 점"이라고 설명합니다.

"누구나 속상하고 조급할 수 있습니다. 저 같은 경우는 그렇게 느끼더라도 가능한 한 스스로에 대한 자신감을 잃지 않도록 훈련했습니다. 항상 최선을 다했고 긍정적으로 생각했습니다... 그리고 그 과정에서 몇가지 좋은 점을 발견했습니다."

행복한 삶을 위한 정신건강의 열쇠

파이퍼 질과 다른 운동선수들은 스포츠와 관련이 있든 없든 자신의 삶에 만족감을 느끼기 위해서는 정신건강에 대해 올바른 접근법을 찾는 것이 중요하다고 말했습니다.

그녀는 이렇게 제안합니다. "자신에 대해 더 잘 알아야 합니다. 절대 완벽할 수는 없습니다. 누구도 절대 완벽할 수는 없죠."

"잘 기능하기 위해서나 행복하기 위해서 자신이 인생을 즐기고 있다고 느끼기 위해서 완벽한 것이 무엇인지를 알아내는 것이 과제죠."

파이퍼 질만 그렇게 느끼는 것은 아닙니다.

미국 스피드스케이팅 선수 브리트니 보는 "정신건강은 여러분은 사람답게 만들어줍니다"라고 말합니다.

평창 2018 동메달리스트인 그녀는 좋든 나쁘든 성적에 너무 연연하지 않고 오히려 정신건강에 집중하려고 노력한다고 말합니다.

"정신적으로 안정되어 있지 않고, 정신건강이 좋지 않다면, 트랙에서 어떤 결과가 나오는 게 뭐가 중요할까요."

"경기에서 승리하는 순간은 인생에서 짧습니다. 그러나 행복하게 사는 것, 건강한 라이프스타일이 살아가는 이유죠."

2018년 동계 올림픽 남자 컬링에서 동메달을 획득한 스위스 컬링팀 스킵인 페터 데 크루스는 자신을 사랑하기 때문에 정신건강을 챙기게 되었다고 말합니다.

그는 "저에게 정신건강이란 이런 것이에요. 자기 자신에 대한 사랑과 자기자신을 사랑하는 방법을 배우는 것, 자신의 피부와 몸으로 스스로에 대해서 좋은 느낌을 갖는 것을 배우는 데에서 먼저 찾아오는 행복"이라고 말합니다.

"정신건강은 자신에 대해 진정으로 알아가는 과정입니다. 실제로 자신이 가진 것이 무엇이든, 어떤 생각을 하든, 어떤 일을 하든 그것과 함께 행복해지는 것입니다."

[선수발언 원문: "Santé mentale, pour moi, c'est, je dirais, que le bonheur, le bonheur passe d'abord par l'amour de d'apprendre à s'aimer soi même, en fait. Et d'être bien dans sa peau et d'être bien dans son corps, et je pense. Oui, c'est vraiment d'apprendre à se connaître soi même et quoi qu'on ait, quoi que ce qui conçoit, quoi qu'on fasse, que. Qu'on soit heureux avec ça, en fait."]

그리고 엘리트 선수들조차 행복을 유지하기 위해 우리와 같은 일을 하는 것으로 드러났습니다.

ROC의 피겨스케이팅 페어 선수인 알렉산드라 보이코바는 "정신건강은 저에게 평화와 안정입니다. 제가 정신건강을 회복하는 데 도움이 되는건 무엇일까요?"

"아마 인터넷상의 고양이가 아닐까요. 저는 매일 인터넷으로 고양이를 봅니다."

[Trint에서의 선수 발언 원문: https://app.trint.com/editor/56gawnINTCmdVzFYBzf5sA]