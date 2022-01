아이스하키는 베이징 2022 동계 올림픽에서 열리는 15개 종목 중 하나입니다.

아이스하키는 빠른 템포와 강력한 슈팅, 스릴넘치는 경기진행에 유구한 역사와 징크스까지, 모든 것을 갖춘 스포츠라고 할 수 있습니다.

올림픽 본선에 대한 분위기가 고조되고 있습니다. 비록 북미하키리그(NHL) 선수들은 참가하지 않는 것으로 결정되었지만, 유망주, NHL 출신 선수, 유럽리그 베테랑 등 다른 톱스타 선수들의 모습을 베이징 올림픽에서 볼 수 있을 전망입니다.

여자 예선라운드는 2월 3일 목요일부터 시작되고, 남자 경기는 2월 9일 수요일에 시작됩니다.

이번 대회에는 남자 12개팀, 여자 10개팀, 총 22개팀이 참가합니다. 대회는 조별예선을 거쳐 플레이오프로 진행됩니다. 여자부 메달 결정전은 2월 16일 - 17일에 열리고, 남자부 메달 결정전은 2월 19일 - 20일에 열립니다.

아이스하키 경기 일정을 확인하고, 경기를 시청하면서 알아두면 좋은 관점 포인트를 알아보세요.

베이징 2022 대회의 아이스하키 세부종목

베이징 2022 아이스하키는 남자부 경기와 여자부 경기로 열립니다. 남자부에는 12개팀이 출전하고, 여자부에는 10개팀이 출전하는만큼 본선 진행방식은 서로 다릅니다.

남자부: 12개팀이 시드에 따라 세 조로 나뉘고, 각 조에는 네 팀씩 속합니다. 각 조 1위를 차지한 세 팀과 성적이 가장 좋은 2위 팀이 8강전으로 직행합니다. 나머지 8개 팀은 8강 진출을 위해 플레이오프를 치릅니다. 8강부터는 패하면 바로 탈락하는 토너먼트 방식으로 진행됩니다.

12개팀이 시드에 따라 세 조로 나뉘고, 각 조에는 네 팀씩 속합니다. 각 조 1위를 차지한 세 팀과 성적이 가장 좋은 2위 팀이 8강전으로 직행합니다. 나머지 8개 팀은 8강 진출을 위해 플레이오프를 치릅니다. 8강부터는 패하면 바로 탈락하는 토너먼트 방식으로 진행됩니다. 여자부: 여자부는 두 개조로 나뉩니다. 여자부는 남자부와 달리 시드배정을 하지 않습니다. 대신, 세계랭킹에 따라 상위 5개팀은 A조에, 하위 5개팀은 B조에 배정되었습니다. A조는 5개팀 모두 예선을 통과해 8강전 시드를 배정받고, B조 상위 3개팀이 8강 진출권을 획득합니다. 8강전부터는 패하면 바로 탈락하는 토너먼트 방식으로 진행됩니다.

베이징 2022 대회에서 주목할 아이스하키 스타

운이 없었습니다. NHL에서 코로나바이러스 감염증(Covid-19) 확진자가 증가해, NHL 선수들은 올림픽에 참가하지 않는 것으로 결정되었습니다. 그렇다고 놀라운 재능을 가진 선수들을 올림픽 무대에서 볼 수 없는 것은 아닙니다.

캐나다는 2021년 NHL 드래프트 1순위 선수인 오언 파워를 선발했습니다. 애슬레틱(The Athletic)은 최근 앨버타에서 열린 주니어 세계선수권 대회에 참가한 파워의 동료선수 네 명, 케이든 굴과 콜 퍼페티, 메이슨 맥태비시, 켄트 존슨도 캐나다 대표팀 예비명단에 포함되었다고 보도했습니다. 예비명단에는 NHL 출신 노장이나 올스타전에 6번이나 출전했던 에릭 스탈도 포함되어 있습니다. 에릭 스탈은 밴쿠버 2010 금메달리스트이지만 현재는 소속팀이 없는 상태입니다.

미국 대표팀은 대학선수들과 외국에서 뛰는 선수들로 스쿼드를 구성할 전망입니다. 유럽팀들은 NHL 스타들의 출전을 기대할 수는 없게 됐지만 자국리그에서 뛰는 선수들을 대거 선발해 상대적으로 강한 스쿼드를 구성할 수 있습니다.

예를 들어, 스위스는 NHL 뉴저지 데블스와 산호세 샤크스에서 185경기에 출전했던 수비수 미르코 뮐러를 국가대표로 선발했습니다. 또한 항상 강한 전력을 자랑하는 ROC는 콘티넨탈 하키 리그(KHL) 출신 선수 위주로 대표팀을 구성할 전망입니다.

여자부에서는 사라 필리에, 마리-필립 풀린, 힐러리 나이트, 브리애나 데커, 켄달 코인 스코필드 등 캐나다와 미국 최고의 선수들이 모습을 드러낼 것입니다.

1998년 여자 아이스하키가 정식종목이 된 이후 6번의 대회 중 5번의 결승전에서 미국과 캐나다가 격돌했습니다. 베이징 대회에서 이 두 팀이 맞붙지 않는다면 그것도 이변이 될 겁니다.

한편, 핀란드라는 다크호스도 있습니다. 핀란드 주장 예니 히리코스키도 주목할만한 선수로 꼽힙니다.

베이징 2022 대회의 아이스하키 일정

여자 아이스하키

경기장: 국립실내체육관, 우커송스포츠센터

일정: 2월 3일 목요일 - 2월 17일 목요일

(모든 시간은 현지시간. KST-1)

2월 3일 목요일

12:10 스위스 vs 캐나다 (A조), 중국 vs 체코 (B조)

16:40 일본 vs 스웨덴 (B조)

21:10 핀란드 vs 미국 (A조)

2월 4일 금요일

12:10 ROC vs 스위스 (A조), 덴마크 vs 중국 (B조)

2월 5일 토요일

12:10 캐나다 vs 핀란드 (A조)

16:40 체코 vs 스웨덴 (B조), 덴마크 vs 일본 (B조)

21:10 미국 vs ROC (A조)

2월 6일 일요일

16:40 중국 vs 일본 (B조)

21:10 스위스 vs 미국 (A조)

2월 7일 월요일

12:10 캐나다 vs ROC (A조)

16:40 체코 vs 덴마크 (B조)

21:10 핀란드 vs 스위스 (A조), 스웨덴 vs 중국 (B조)

2월 8일 화요일

12:10 미국 vs 캐나다 (A조)

16:40 일본 vs 체코 (B조)

21:10 ROC vs 핀란드 (A조), 스웨덴 vs 덴마크 (B조)

2월 11일 금요일

12:10 8강전

21:10 8강전

2월 12일 토요일

12:10 8강전

16:40 8강전

2월 14일 월요일

12:10 준결승전

21:10 준결승전

2월 16일 수요일

19:30 동메달 결정전

2월 17일 목요일

12:10 금메달 결정전

남자 아이스하키

경기장: 국립실내체육관, 우커송스포츠센터

일정: 2월 9일 수요일 - 2월 20일 일요일

(모든 시간은 현지시간. KST-1)

2월 9일 수요일

16:40 ROC vs 스위스 (B조)

21:10 체코 vs 덴마크 (B조)

2월 10일 목요일

12:10 스웨덴 vs 라트비아 (C조)

16:40 핀란드 vs 슬로바키아 (C조)

21:10 미국 vs 중국 (A조), 캐나다 vs 독일 (A조)

2월 11일 금요일

12:10 덴마크 vs ROC (B조)

16:40 체코 vs 스위스 (B조), 스웨덴 vs 슬로바키아 (C조)

21:10 라트비아 vs 핀란드 (C조)

2월 12일 토요일

12:10 캐나다 vs 미국 (A조)

16:40 독일 vs 중국 (A조)

21:10 ROC vs 체코 (B조), 스위스 vs 덴마크 (B조)

2월 13일 일요일

12:10 슬로바키아 vs 라트비아 (C조)

16:40 핀란드 vs 스웨덴 (C조)

21:10 중국 vs 캐나다 (A조), 미국 vs 독일 (A조)

2월 15일 화요일

12:10 플레이오프 (8강진출 결정전) (2)

16:40 플레이오프 (8강진출 결정전)

21:10 플레이오프 (8강진출 결정전)

2월 16일 수요일

12:10 8강전

14:00 8강전

16:40 8강전

21:30 8강전

2월 18일 금요일

12:10 준결승전

21:10 준결승전

2월 19일 토요일

21:10 동메달 결정전

2월 20일 일요일

12:10 금메달 결정전

베이징 2022 대회의 아이스하키 관전포인트

아이스하키의 전제는 단순합니다. 상대팀보다 많은 골을 넣으면 승리한다는 것. 그러나 아이스하키는 그보다는 복잡해서 새로 아이스하키를 시청하는 시청자들은 복잡하다고 생각될 수 있습니다.

경기는 20분 3피리어드로 진행됩니다. 각 팀은 플레이어 5명, 골키퍼 1명, 모두 6명의 선수들이 뛸 수 있습니다. 경기가 진행되다가 오프사이드나 페널티, 득점 등의 상황이 생기면 경기 시계는 멈춥니다. 각 팀은 23명의 선수로 이루어지는데, 보통은 플레이어 20명, 골리 (골키퍼) 세 명을 배치하며, 교체는 수시로 이루어집니다.

트리핑이나 후킹, 인터피어런스 등의 파울을 범하면 페널티를 받게 됩니다. 반칙을 범해 페널티를 범한 선수는 2분간 페널티 박스에 머물러야 합니다. 이렇게 숫자에서 우위를 갖게 되는 경우를 파워플레이라고 하는데, 2분이 지나거나 골이 터지면 파워플레이는 끝이 납니다.

60분 동안 승부가 나지 않으면, 연장전(오버타임)으로 진입합니다. 연장전에서는 각 팀에서 세 명의 플레이어와 한 명의 골리, 총 네 명의 선수가 플레이합니다. 연장전은 조별예선부터 토너먼트로 진행되는 8강전까지는 5분이 주어지며, 준결승과 동메달 결정전에는 10분, 결승전에는 20분이 배정됩니다. 연장전에서 먼저 골을 터뜨리는 팀이 승리합니다.

연장전에서 득점이 없을 경우, 승부치기(슛아웃)이 진행됩니다. 결승전은 승부치기로 우승자를 결정하지 않고, 우승팀이 결정될 때까지 연장전이 이어집니다.

아이스하키 경기에서는 디크(상대 수비를 제치기 위한 속이는 동작)과 골리의 가랑이 사이로 넣는 모습을 자주 목격할 수 있습니다. 스틱 핸들링 기술도 아이스하키 선수들이 즐겨쓰는 기술 중 핵심적인 부분입니다.