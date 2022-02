베이징 2022 미리보기: 2월 2일 동계 올림픽 주요 경기

세계 정상급 컬링 선수들이 '워터큐브'라고 알려졌지만 현재 '아이스 큐브'로 개조한 베이징 국립 아쿠아틱 센터에 모여 믹스더블 조별예선 경기를 치릅니다. 믹스더블은 2018년 평창 동계올림픽에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐습니다.

컬링 - 노련한 베테랑과 신성들의 맞대결

현 올림픽 챔피언 존 모리스를 포함해 평창 2018의 시상대에 올랐던 얼굴들을 이번 대회에서도 볼 수 있습니다. 은메달리스트인 스위스의 제니 페레-마틴 리오스와 동메달리스트인 노르웨이의 크리스틴 스카슬린-망누스 네드레고텐가 메달 방어전을 펼칠 예정입니다.

중화인민공화국 판 수유안-링 즈 조가 페레-리오스 조를 만나면서 개최국의 올림픽 여정이 시작됩니다.

영국의 세계 챔피언 조인 제니퍼 도즈-브루스 무아트 는 이번 대회의 첫 경기로 스웨덴의 미다 데 발-오스카르 에릭손 조와 흥미진진한 대결을 펼치게 됩니다. 에릭손과 데 발은 지난해 세계선수권에서 동메달을 획득했습니다.

호주와 체코는 베이징 2022대회에서 믹스더블을 통해 처음으로 올림픽 컬링 무대에 데뷔합니다. 호주의 탈리 길-딘 휴이트 조는 지난 12월 네덜란드 레이와르던에서 열린 올림픽 자격 대회에서 대한민국의 김민지-이기정 조를 꺾고 우승을 차지해 베이징행 티켓을 거머줬습니다. 호주 듀오는 첫 경기에서 미국의 빅토리아 퍼싱어-크리스 플라이스와 맞붙게 됩니다.

체코의 주자나 파울로바-토마시 폴 조는 노르웨이의 스카슬린-네드레고텐 조를 상대로 그들의 올림픽 도전의 서막을 엽니다.

모리스는 그의 파트너 레이첼 호먼과 함께 다음날인 2월 3일부터 영국의 도즈와 무아트를 상대로 타이틀 방어전을 펼치게 됩니다.

각 팀은 조별예선에서 한 번씩 대결을 하고, 상위 네 팀이 준결승전으로 향하게 됩니다. 동메달 결정전은 7일에 열리며, 그 다음날인 8일에 이번 대회의 올림픽 챔피언이 결정됩니다.

2월 2일 경기 일정

(모든 시간은 현지 시간, KST-1)

컬링

20:05-22:00 믹스더블 조별 예선

스웨덴 vs 영국, 호주 vs 미국, 노르웨이 vs 체코, 중국 vs 스위스

동계 올림픽 시청방법: 올림픽 대회의 개막식부터 전세계에서 모여든 선수들이 승리를 만끽하는 순간을 놓치지 마세요. 여러분은 공식 올림픽 중계방송 파트너를 통해 베이징 2022 올림픽 대회의 모든 순간을 지켜보실 수 있습니다.