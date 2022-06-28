【水球】世界水泳ブダペスト第10日：ポセイドンジャパン、モンテネグロ代表に敗れて順位決定戦へ

ハンガリーで開催されているFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」は現地時間6月27日に大会10日目を迎えた。ポセイドンジャパン（男子水球日本代表）はモンテネグロ代表と対戦して9-10で敗れた。日本は9-12位決定戦に回る。

文： 渡辺文重
水球
Mitsuru TAKATA
写真： Getty Images

ハンガリー・ブダペスト開催中のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」は現地時間6月27日に大会10日目を迎えた。

■水球競技

アルフレード・ハヨーシュ・スイミングコンプレックスで行われている水球競技はラウンド16（予選ラウンド2）、順位決定戦を行った。

男子グループBを3位で決勝トーナメントに進出したポセイドンジャパン（水球日本代表）は、グループA2位のモンテネグロ代表と対戦。第2ピリオドで一時逆転に成功するも第4ピリオドで再びリードを奪われ、9-10（1-3、5-2。2-3、1-2）で敗れた。8強進出を逃した日本は9-12位決定戦に回る。

日本は29日、オーストラリア代表戦と対戦する。今大会、女子日本代表は出場していない。

試合結果：19TH FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2022

■世界水泳ブダペスト男子水球グループ分け

  • グループA：ブラジル、ジョージア、ハンガリー、モンテネグロ
  • グループB：クロアチア、ドイツ、ギリシャ、日本
  • グループC：カナダ、スペイン、イタリア、南アフリカ
  • グループD：オーストラリア、カザフスタン、セルビア、アメリカ合衆国

■世界水泳ブダペスト男子水球日本代表メンバー

  • GK 棚村 克行
  • FP 足立 聖弥
  • FP 荻原 大地
  • FP 渡邉 太陽
  • FP 伊達 清武
  • FP 鈴木 透生
  • FP 眞板 悠貴
  • FP 髙田 充
  • FP 荒井 陸
  • FP 稲場 悠介
  • FP 大川 慶悟
  • FP 荒木 健太
  • GK 福島 丈貴

スタッフ

  • ヘッドコーチ 塩田 義法
  • コーチ 長沼 敦
  • コーチ 筈井 翔太
  • トレーナー 高橋 利一

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