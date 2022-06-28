【水球】世界水泳ブダペスト第10日：ポセイドンジャパン、モンテネグロ代表に敗れて順位決定戦へ

ハンガリー・ブダペスト開催中のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」は現地時間6月27日に大会10日目を迎えた。
■水球競技
アルフレード・ハヨーシュ・スイミングコンプレックスで行われている水球競技はラウンド16（予選ラウンド2）、順位決定戦を行った。
男子グループBを3位で決勝トーナメントに進出したポセイドンジャパン（水球日本代表）は、グループA2位のモンテネグロ代表と対戦。第2ピリオドで一時逆転に成功するも第4ピリオドで再びリードを奪われ、9-10（1-3、5-2。2-3、1-2）で敗れた。8強進出を逃した日本は9-12位決定戦に回る。
日本は29日、オーストラリア代表戦と対戦する。今大会、女子日本代表は出場していない。
試合結果：19TH FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2022
18 Jun - 03 Jul
競泳 | FINA 世界選手権 | ブダペスト
■世界水泳ブダペスト男子水球グループ分け
- グループA：ブラジル、ジョージア、ハンガリー、モンテネグロ
- グループB：クロアチア、ドイツ、ギリシャ、日本
- グループC：カナダ、スペイン、イタリア、南アフリカ
- グループD：オーストラリア、カザフスタン、セルビア、アメリカ合衆国
■世界水泳ブダペスト男子水球日本代表メンバー
- GK 棚村 克行
- FP 足立 聖弥
- FP 荻原 大地
- FP 渡邉 太陽
- FP 伊達 清武
- FP 鈴木 透生
- FP 眞板 悠貴
- FP 髙田 充
- FP 荒井 陸
- FP 稲場 悠介
- FP 大川 慶悟
- FP 荒木 健太
- GK 福島 丈貴
スタッフ
- ヘッドコーチ 塩田 義法
- コーチ 長沼 敦
- コーチ 筈井 翔太
- トレーナー 高橋 利一