【卓球】世界選手権・団体戦7日目：日本女子代表はスロバキアを下し準決勝進出

9月30日に中華人民共和国四川省成都市の成都市体育中心で開幕した2022世界卓球選手権成都大会・団体戦（2022 ITTF World Team Championships Finals Presented by China Telecom）は10月6日、大会7日目を迎えた。女子準々決勝が行われ、日本代表はスロバキア代表と対戦した。
■日本はスロバキアに快勝
女子準々決勝で日本は、グループステージでも対戦したスロバキアと激突した。日本は第1試合に伊藤美誠が出場すると、エマ・ラボショバーに3-0（11-9,11-1,11-3）で快勝。続いて、早田ひながバルボラ・バラージョバーとの第2試合を3-1（9-11,7-11,11-9,6-11）で取る。第3試合も長﨑美柚が勝利し、日本は準決勝にコマを進めた。準決勝ではドイツ代表と対戦する。
公式サイト：2022 ITTF World Team Championships Finals（WTT）
■世界卓球2022団体戦の放送予定
9月30日（金）19時30分～ グループステージ第1戦
10月2日（日）18時30分～ グループステージ第2戦
10月3日（月）20時00分～ グループステージ第3戦
10月4日（火）20時00分～ グループステージ第4戦
10月5日（水）20時30分～ 決勝トーナメント
10月6日（木）20時30分～ 決勝トーナメント
※10月7日（金）以降は日本代表の試合スケジュールに合わせて放送予定。
■世界卓球2022、日本の試合日程
男子（グループ3）
第1戦 vs.イラン代表
第2戦 vs.ルーマニア代表
第3戦 vs.中国香港代表
第4戦 vs.ハンガリー代表
女子（グループ2）
第1戦 vs.スロバキア代表
第2戦 vs.ポーランド代表
第3戦 vs.ハンガリー代表
第4戦 vs.ウズベキスタン代表
男子グループステージ組み合わせ
- 中華人民共和国／スロベニア／アメリカ／プエルトリコ／タイ
- ドイツ／フランス／インド／カザフスタン／ウズベキスタン
- 日本／中国香港／ルーマニア／イラン／ハンガリー
- 大韓民国／エジプト／チェコ／カナダ／サウジアラビア
- スウェーデン／イングランド／オーストラリア／ポーランド
- ブラジル／ポルトガル／デンマーク／スロバキア
- チャイニーズタイペイ／クロアチア／ベルギー／シンガポール
女子グループステージ組み合わせ
- 中華人民共和国／アメリカ／プエルトリコ／カナダ／マレーシア
- 日本／ハンガリー／ポーランド／スロバキア／ウズベキスタン
- 中国香港／ブラジル／フランス／イタリア／南アフリカ
- 大韓民国／シンガポール／タイ／ルクセンブルク／イラン
- ドイツ／エジプト／インド／チェコ
- ルーマニア／チャイニーズタイペイ／スウェーデン／ポルトガル
※各グループ2位までと3位の上位チーム、合計16チームが10月5日からの決勝トーナメントに進出する。
※世界ランクはITTF（国際卓球連盟）シングルス世界ランキング第38週（9月21日更新）を参照
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