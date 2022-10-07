【卓球】世界選手権・団体戦7日目：日本女子代表はスロバキアを下し準決勝進出

中華人民共和国四川省成都市で開催されている「世界卓球2022」ITTF世界選手権・団体戦は、10月6日に女子準々決勝を実施。日本代表はスロバキア代表を3‐0で下し、準決勝に進んだ。

文： オリンピックチャンネル編集部
卓球
張本智和 / Tomokazu Harimoto
写真： 2022 Getty Images

9月30日に中華人民共和国四川省成都市の成都市体育中心で開幕した2022世界卓球選手権成都大会・団体戦（2022 ITTF World Team Championships Finals Presented by China Telecom）は10月6日、大会7日目を迎えた。女子準々決勝が行われ、日本代表はスロバキア代表と対戦した。

■日本はスロバキアに快勝

女子準々決勝で日本は、グループステージでも対戦したスロバキアと激突した。日本は第1試合に伊藤美誠が出場すると、エマ・ラボショバーに3-0（11-9,11-1,11-3）で快勝。続いて、早田ひながバルボラ・バラージョバーとの第2試合を3-1（9-11,7-11,11-9,6-11）で取る。第3試合も長﨑美柚が勝利し、日本は準決勝にコマを進めた。準決勝ではドイツ代表と対戦する。

公式サイト：2022 ITTF World Team Championships Finals（WTT）

■世界卓球2022団体戦の放送予定

地上波：テレビ東京系列
BS/CS：BSテレ東

9月30日（金）19時30分～ グループステージ第1戦
10月2日（日）18時30分～ グループステージ第2戦
10月3日（月）20時00分～ グループステージ第3戦
10月4日（火）20時00分～ グループステージ第4戦
10月5日（水）20時30分～ 決勝トーナメント
10月6日（木）20時30分～ 決勝トーナメント

※10月7日（金）以降は日本代表の試合スケジュールに合わせて放送予定。

■世界卓球2022、日本の試合日程

男子（グループ3）

第1戦 vs.イラン代表
第2戦 vs.ルーマニア代表
第3戦 vs.中国香港代表
第4戦 vs.ハンガリー代表

女子（グループ2）

第1戦 vs.スロバキア代表
第2戦 vs.ポーランド代表
第3戦 vs.ハンガリー代表
第4戦 vs.ウズベキスタン代表

男子グループステージ組み合わせ

  1. 中華人民共和国／スロベニア／アメリカ／プエルトリコ／タイ
  2. ドイツ／フランス／インド／カザフスタン／ウズベキスタン
  3. 日本／中国香港／ルーマニア／イラン／ハンガリー
  4. 大韓民国／エジプト／チェコ／カナダ／サウジアラビア
  5. スウェーデン／イングランド／オーストラリア／ポーランド
  6. ブラジル／ポルトガル／デンマーク／スロバキア
  7. チャイニーズタイペイ／クロアチア／ベルギー／シンガポール

女子グループステージ組み合わせ

  1. 中華人民共和国／アメリカ／プエルトリコ／カナダ／マレーシア
  2. 日本／ハンガリー／ポーランド／スロバキア／ウズベキスタン
  3. 中国香港／ブラジル／フランス／イタリア／南アフリカ
  4. 大韓民国／シンガポール／タイ／ルクセンブルク／イラン
  5. ドイツ／エジプト／インド／チェコ
  6. ルーマニア／チャイニーズタイペイ／スウェーデン／ポルトガル

※各グループ2位までと3位の上位チーム、合計16チームが10月5日からの決勝トーナメントに進出する。

日本代表（男子）
氏名 所属 世界ランク
張本 智和 IMG 4位
戸上 隼輔 明治大学 45位
及川 瑞基 木下グループ 119位
横谷 晟 愛知工業大学 231位
日本代表（女子）
氏名 所属 世界ランク
早田 ひな 日本生命 5位
伊藤 美誠 スターツ 6位
木原 美悠 JOCエリートアカデミー／星槎 15位
長﨑 美柚 木下グループ 44位
佐藤 瞳 ミキハウス 69位

2022世界卓球選手権大会日本代表選手（JTTA）

※世界ランクはITTF（国際卓球連盟）シングルス世界ランキング第38週（9月21日更新）を参照

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/09/2022\38\SENMS.html
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/09/2022\38\SENWS.html

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