【サッカー】ワールドカップ準決勝アルゼンチンvsクロアチアはいつ？ テレビ放送・地上波中継予定│カタールW杯

FIFA(国際サッカー連盟)ワールドカップ(W杯)カタール2022も、いよいよ佳境を迎える。ベスト4が出揃い、決勝進出をかけた準決勝1試合目となるアルゼンチン vs クロアチアの対戦が、日本時間12月14日04:00にキックオフを迎える。ここでは、決勝進出の命運を分ける対決となる、アルゼンチン対クロアチア戦のテレビ放送、地上波中継予定、見どころなどを紹介しよう!

