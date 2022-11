世界選手権、Xgamesで優勝経験がある西村碧莉選手が日本選手権に出場しています。予選での一コマです。この後、西矢椛選手や中山楓奈選手も。

Aori Nishimura at Japan Skateboarding Championship

Momiji Nishiya will be up soon.

↓予選配信はこちらから↓https://t.co/LUEQnby808 pic.twitter.com/iZYV1g5oje