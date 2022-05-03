【セーリング】フランス・オリンピックウィーク：男女混合470級の岡田奎樹／吉岡美帆が9位に

セーリングの国際大会、第53回フランス・オリンピックウィークがフランス・イエールで4月23日から30日にかけて開催された。日本からは6クラス9艇12名の選手が参加。男女混合470級では岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）／吉岡美帆（ベネッセホールディングス）が9位となっている。
日本人の成績は以下の通り。
大会結果（Semaine Olympique Francaise 2022）
男女混合470級（22カ国55艇）
- 9位：岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）／吉岡美帆（ベネッセホールディングス）
- 27位：高山大智／盛田冬華（ヤマハ発動機）
女子49erFX級（22カ国45艇）
- 27位：田中美紗樹／永松瀬羅（豊田自動織機）
女子ILCA6級（32カ国68艇）
- 47位：冨部柚三子（福井総合病院）
男子ILCA7級（47カ国136艇）
- 81位：瀬川和正（鳥取県スポーツ協会）
男子iQFOiL級（19カ国63艇）
- 43位：穴見知典（ライテック）
女子iQFOiL級（19カ国38艇）
- 22位：新嶋莉奈（エリエール）
- 28位：山辺美希（サガミ）
- 31位：大西富士子（ホマレ電池）