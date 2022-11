By Olympics.com

パリ2024は、オリンピックを思い通りに体験できる「Make Your Games」チケットパックを用意しており、購入のための抽選参加登録が、今後2ヶ月間(2023年1月31日まで)で受け付けられる。

2023年2月13日~3月15日 :抽選に当選した場合、割り当てられた購入時間帯にチケット販売サイトにアクセスし、「Make Your Games」チケットパックを購入する。

オリンピックの魅力は、多様な競技がひとつの祭典で披露されることにある。今回初めて、一般観戦者は「Make Your Games」チケットパック(1チケットパックにつき3セッション)を通じて、幅広い選択肢の中から自分の好きな競技を選び、自分だけの体験を作り出すことが可能となる。

パリ2024組織委員会のトニー・エスタンゲ会長は、「パリ2024オリンピックのチケットは、スポーツイベントとしては史上最多となる約1,000万枚が用意されており、私たちはこの大会をこれまで以上に広く開かれたものにします。抽選登録期間は2022年12月1日から2023年1月31日までで、『Make Your Games』チケットパック販売にアクセスするチャンスです」と語った。

今回初めて一般向けに提供される「Make Your Games」チケットパックは、パリ2024オリンピックを生で体験するためのチケットを入手できる最初のチャンスとなる。

