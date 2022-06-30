【OWS】世界水泳ブダペスト第12日：女子はシャロン・ファン・ラウエンダール、男子はグレゴリオ・パルトリニエリが10kmを制す

ハンガリー開催のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」OWSは現地時間6月29日、10km（マラソンスイミング）を実施。女子はシャロン・ファン・ラウエンダール（オランダ）、男子はグレゴリオ・パルトリニエリ（イタリア）が制した。

文： 渡辺文重
オープンウォータースイミング
Gregorio PALTRINIERI
写真： Getty Images

ハンガリー・ブダペスト開催中のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」は現地時間6月29日に大会12日目を迎えた。

■オープンウォータースイミング競技

ルパ湖で行われているオープンウォータースイミング（OWS）競技は29日、Tokyo2020オリンピックでも実施された「マラソンスイミング」男女10km決勝を行った。

女子はリオデジャネイロ2016金、Tokyo2020銀メダルのシャロン・ファン・ラウエンダール（オランダ）が2時間02分29秒20で優勝。2位は0秒50差でレオニー・ベック（ドイツ）だった。3位はTokyo2020金メダルのアナ・マルセラ・クーニャ（ブラジル）で、トップとの差は1秒50。

蝦名愛梨（日本体育大学）は3分22秒50差で21位、藤優実（三重県スポーツ協会）は8分03秒00差で40位だった。

男子は、Tokyo2020銅メダルのグレゴリオ・パルトリニエリが1時間50分56秒80で優勝。ドメニコ・アチェレンツァ（ともにイタリア）が1秒40差で2位となっている。Tokyo2020金メダルのフロリアン・ウェルブロック（ドイツ）は14秒40差で3位だった。

南出大伸は3分31秒70差で16位、野中大暉（ともに木下グループ）は7分45秒70差で29位。

OWSは30日に行われる男女25Kmで全日程を終了する。

■日本代表（OWS）

男子

  • 5km・10km・25km 南出 大伸（木下グループ）
  • 10km 野中 大暉（木下グループ）
  • 5km 古畑 海生（佐藤製薬）

女子

  • 5km・10km 蝦名 愛梨（日本体育大学）
  • 10km 藤 優実（三重県スポーツ協会）
  • 25km 加藤 はなの（ダッシュ三条）
  • 5km 森山 幸美（SWANS）

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