【OWS】世界水泳ブダペスト第12日：女子はシャロン・ファン・ラウエンダール、男子はグレゴリオ・パルトリニエリが10kmを制す

ハンガリー・ブダペスト開催中のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」は現地時間6月29日に大会12日目を迎えた。
■オープンウォータースイミング競技
ルパ湖で行われているオープンウォータースイミング（OWS）競技は29日、Tokyo2020オリンピックでも実施された「マラソンスイミング」男女10km決勝を行った。
女子はリオデジャネイロ2016金、Tokyo2020銀メダルのシャロン・ファン・ラウエンダール（オランダ）が2時間02分29秒20で優勝。2位は0秒50差でレオニー・ベック（ドイツ）だった。3位はTokyo2020金メダルのアナ・マルセラ・クーニャ（ブラジル）で、トップとの差は1秒50。
蝦名愛梨（日本体育大学）は3分22秒50差で21位、藤優実（三重県スポーツ協会）は8分03秒00差で40位だった。
男子は、Tokyo2020銅メダルのグレゴリオ・パルトリニエリが1時間50分56秒80で優勝。ドメニコ・アチェレンツァ（ともにイタリア）が1秒40差で2位となっている。Tokyo2020金メダルのフロリアン・ウェルブロック（ドイツ）は14秒40差で3位だった。
南出大伸は3分31秒70差で16位、野中大暉（ともに木下グループ）は7分45秒70差で29位。
OWSは30日に行われる男女25Kmで全日程を終了する。
18 Jun - 03 Jul
競泳 | FINA 世界選手権 | ブダペスト
■日本代表（OWS）
男子
- 5km・10km・25km 南出 大伸（木下グループ）
- 10km 野中 大暉（木下グループ）
- 5km 古畑 海生（佐藤製薬）
女子
- 5km・10km 蝦名 愛梨（日本体育大学）
- 10km 藤 優実（三重県スポーツ協会）
- 25km 加藤 はなの（ダッシュ三条）
- 5km 森山 幸美（SWANS）