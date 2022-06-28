【OWS】世界水泳ブダペスト第10日：Tokyo2020金のフロリアン・ウェルブロックとアナ・マルセラ・クーニャが5kmで優勝

ハンガリー開催のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」OWSは現地時間6月27日、5kmを実施。男女ともTokyo2020金メダリストのロリアン・ウェルブロック（ドイツ）、アナ・マルセラ・クーニャ（ブラジル）が制している。

文： 渡辺文重
オープンウォータースイミング
Ana Marcela CUNHA
写真： Getty Images

ハンガリー・ブダペスト開催中のFINA（国際水泳連盟）第19回世界選手権大会水泳競技大会「世界水泳ブダペスト2022」は現地時間6月27日に大会10日目を迎えた。

■オープンウォータースイミング競技

ルパ湖で行われているオープンウォータースイミング（OWS）競技は、男女5km決勝を行った。

男子はTokyo2020オリンピック（10kmのみ実施）金メダルのフロリアン・ウェルブロック（ドイツ）で、タイムは52分48秒80。Tokyo2020銅メダルのグレゴリオ・パルトリニエリ（イタリア）が3秒90差で2位となった。3位はミハイロ・ロマンチュク（ウクライナ）。ロマンチュクはTokyo2020の男子1500m自由形で銀、男子800m自由形で銅メダルを獲得している。

日本勢は、南出大伸（木下グループ）が56分22秒30で16位、古畑海生（早稲田大学）が56分24秒60で18位だった。

女子もTokyo2020（10kmのみ実施）金メダリスト、アナ・マルセラ・クーニャ（ブラジル）が57分52秒90で優勝。2位は0秒90差でオレリー・ミュレル（フランス）、3位は2秒差でジュリア・ガブリエルスキ（イタリア）だった。

日本勢は、蝦名愛梨（日本体育大学）がトップから2分07秒10差で11位、森山 幸美（SWANS）が2分10秒80差で13位となっている。

OWSは29日に男女10km、20日に男女25kmを行う。

■日本代表（OWS）

男子

  • 5km・10km・25km 南出 大伸（木下グループ）
  • 10km 野中 大暉（木下グループ）
  • 25km 和田 大梧（日本体育大学）
  • 5km 古畑 海生（早稲田大学）

女子

  • 5km・10km・25km 蝦名 愛梨（日本体育大学）
  • 10km 藤 優実（三重県スポーツ協会）
  • 25km 加藤 はなの（ダッシュ三条）
  • 5km 森山 幸美（SWANS）

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