【5月27日-29日】スポーツクライミングW杯ソルトレイクシティ第2戦の放送予定｜野中生萌、楢崎智亜ら出場

IFSC（国際スポーツクライミング連盟）クライミングワールドカップ・ソルトレイクシティ2022第2戦（アメリカ合衆国）が、5月27日から29日かけて行われる。同大会では男女スピード、男女ボルダリングを実施。Tokyo2020オリンピック女子銀メダリストの野中生萌らが出場する大会の放送予定を紹介する。
■W杯ソルトレイクシティ大会第2戦の日程
5月20日
- 12:15-15:15 男女スピード予選
- 20:00- 男女スピード決勝
5月21日
- 9:00-13:30 男子ボルダリング予選
- 15:30-21:00 女子ボルダリング予選
5月22日
- 11:00-13:15 男女ボルダリング準決勝
- 18:00- 男女ボルダリング決勝
※時刻は現地時間。日本との時差は+15時間
■W杯ソルトレイクシティ大会第2戦の放送予定
BS/CS：J SPORTS 3（男女ボルダリング決勝）
ネット：J SPORTSオンデマンド（男女ボルダリング決勝）
■W杯ソルトレイクシティ大会第2戦の見どころ
IFSCクライミングW杯が、2週連続でアメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティで開催される。第1戦は5月20日から22日、第2戦は27日から29日に開催され、両大会ともスピードとボルダリングを行う。
女子ボルダリングには、Tokyo2020銀メダリスト（Tokyo2020は3種目複合で実施）の野中生萌が出場する。野中は2022年のW杯ではマイリンゲン大会（スイス／4月8日‐10日）で27位、ソウル大会（韓国／5月6日‐8日）で8位（ともにボルダリングに出場）と決勝に進めなかった。しかしソルトレイクシティ大会第1戦では3位。2週連続での表彰台を狙う。
ソルトレイクシティ大会第1戦の男子ボルダリングでは、緒方良行が2位、川又玲瑛が3位。今大会でも日本勢の活躍が期待される。またTokyo2020で4位だった楢崎智亜も出場する。
■JMSCA（日本山岳・スポーツクライミング協会）派遣選手
【ボルダリング】
男子
- 井上 祐二（大阪府山岳連盟）
- 緒方 良行（B-PUMP）
- 川又 玲瑛（日本大学）
- 高田 知尭（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
- 土肥 圭太（鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 楢﨑 智亜（TEAM au）
- 藤井 快（TEAM au）
- 山口 賢人（大阪学院大学）
- 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）
女子
- 青栁 未愛（日本大学）
- 伊藤 ふたば（Team au）
- 菊地 咲希（日新火災）
- 倉 菜々子（愛知県山岳連盟）
- 小池 はな（川口市立高等学校）
- 野中 生萌（ー）
- 松藤 藍夢（日本大学）
【スピード】
男子
- 池田 雄大（ー）
- 梶 晃悠（九州産業大学）
- 竹田 創（日本体育大学）
- 藤野 柊斗（千葉商科大学付属高等学校）
- 三田 歩夢（船橋市立船橋高等学校）
女子
- 河上 史佳（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
- 林 かりん（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）