【3月12日,13日】日本陸上競技選手権・室内競技の日程・放送予定｜多田修平、寺田明日香ら東京2020日本代表が出場

第105回日本陸上競技選手権大会・室内競技／2022日本室内陸上競技大阪大会が3月12日と13日の両日、大阪城ホール（大阪府大阪市）で開催される。多田修平や泉谷駿介、青木益未、寺田明日香ら、多くのTokyo2020オリンピック日本代表が出場。ここでは日程と放送予定を紹介する。

■日本選手権・室内の競技日程

3月12日

トラック

12:20 女子60mH 予選

14:25 男子60mH 予選

16:25 女子60mH B決勝 ・決勝

17:30 男子60mH B決勝・決勝

フィールド

14:30 女子棒高跳 決勝

15:15 女子三段跳 決勝

3月13日

トラック

12:35 女子60m 予選

12:50 男子60m 予選

16:35 女子60m B決勝・決勝

16:50 男子60m B決勝・決勝

フィールド

9:40 女子走幅跳 決勝

9:45 女子走高跳 決勝

12:10 男子走幅跳 決勝

13:30 男子棒高跳 決勝

13:50 男子走高跳 決勝

14:50 男子三段跳 決勝

※第105回日本陸上競技選手権大会・室内競技として開催されるシニアのみ記載。ジュニアはU16、U18、U20が開催される。

全競技日程／スタートリスト

■日本選手権・室内の放送予定

ネット：JAAF公式YouTube、応援TV・日本陸連公式チャンネル、JAAF公式Twitter

■日本選手権・室内の見どころ

第105回日本陸上競技選手権大会・室内競技には東京2020の日本代表もエントリー。男子60mには、前回優勝の多田修平（住友電気工業）が出場する。泉谷駿介（順天堂大学）、高山峻野（ゼンリン）は男子60mハードルに出場。同種目日本記録保持者の泉谷も連覇がかかる。男子走幅跳には城山正太郎（ゼンリン陸上競技部）と津波響樹（大塚製薬）、男子棒高跳には山本聖途（トヨタ自動車）と江島雅紀（富士通）が出場する。

女子の注目種目は60mハードル。同種目日本記録保持者の青木益未（七十七銀行）と寺田明日香（Japan create Group）、東京2020日本代表同士の対決は注目だ。女子60mには、東京2020女子4×100mリレーメンバーの青山華依（甲南大学）、鶴田玲美（株式会社南九州ファミリーマート）がエントリーしている。