【スポーツクライミング】W杯ヴィラール第1日：スピード予選、日本勢は決勝進出ならず…首位通過はキロマル・カティビンとディー・ニウ

IFSC（国際スポーツクライミング連盟）は現地時間6月30日から7月2日にかけてクライミング・ワールドカップ（リード／スピード）をスイス・ヴィラールで開催。大会初日の6月30日は、スピードの予選が行われた。
■男子スピード予選
男子スピード予選には69名が出場。日本からは池田雄大（フリー）、大政涼（松山大学）、藤野柊斗（千葉商科大学付属高等学校）、三田歩夢（船橋市立船橋高等学校）、安川潤（早稲田大学）がエントリーした。
大政は18位、藤野は35位、安川は36位、三田は48位、池田は49位で、いずれも上位16名による決勝に進めなかった。予選首位はキロマル・カティビン（インドネシア）。
■女子スピード予選
女子スピード予選には48名が出場。日本からは河上史佳（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）、竹内亜衣（千葉市立千葉高等学校）、林かりん（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）、林奈津美（奈良県山岳連盟）がエントリーした。
林かりんは26位、竹内は28位、河上は30位、林奈津美は45位で、いずれも上位16名による決勝には進めなかった。予選首位はディー・ニウ（中華人民共和国）。
スピードの決勝は男女とも7月1日に行われる。
大会サイト：IFSC - CLIMBING WORLD CUP (L,S) - VILLARS (SUI) 2022
結果速報：IFSC - Climbing World Cup (L,S) - Villars (SUI) 2022
■W杯ヴィラールの競技日程・放送予定
現地時間6月30日（木）
- 15:30 男女スピード予選
現地時間7月1日（金）
- 9:00 男女リード予選
- 21:00 男女スピード決勝
現地時間7月2日（土）
- 10:00 男女リード準決勝
- 20:00 男女リード決勝
※日本との時差は+7時間
放送予定
BS/CS：J SPORTS 2（男女リード決勝）
ネット：J SPORTSオンデマンド（男女リード決勝）
■JMSCA（日本山岳・スポーツクライミング協会）派遣選手
男子リード
- 緒方 良行（B-PUMP）
- 樋口 純裕（佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 藤井 快（TEAM au）
- 本間 大晴（明治安田生命）
- 百合草 碧皇（早稲田大学）
- 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）
女子リード
- 阿部 桃子（相模女子大学）
- 伊藤 ふたば（TEAM au）
- 大田 理裟（山口県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 柿崎 未羽（早稲田大学）
- 小武 芽生（エスエスケイフーズ）
- 谷井 菜月（明治安田生命）
- 中川 瑠（日本大学）
男子スピード
- 池田 雄大（フリー）
- 大政 涼（松山大学）
- 藤野 柊斗（千葉商科大学付属高等学校）
- 三田 歩夢（船橋市立船橋高等学校）
- 安川 潤（早稲田大学）
女子スピード
- 河上 史佳（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
- 竹内 亜衣（千葉市立千葉高等学校）
- 林 かりん （鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
- 林 奈津美 （奈良県山岳連盟）