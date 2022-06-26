【スポーツクライミング】W杯インスブルック第5日：男子リード優勝はコリン・ダフィー、2位に百合草碧皇…女子はヤンヤ・ガンブレットが制す

IFSC（国際スポーツクライミング連盟）スポーツクライミング・ワールドカップ（ボルダリング／リード）オーストリア・インスブルック大会は現地時間6月26日に最終日を迎えた。26日は男女リード種目の決勝を実施。25日に行われた予選・準決勝を勝ち残った男子9名、女子8名が出場した。
男子はコリン・ダフィー（アメリカ合衆国）が「38+」で優勝。「37+」で2位に百合草碧皇（早稲田大学）、タイム差で3位にジェシー・グルーパー（米国）となった。吉田智音（奈良県立青翔高等学校）は6位、本間大晴（明治安田生命）は9位となっている。ボルダリング種目でW杯年間王者に輝いた緒方良行（B-PUMP）は準決勝敗退で12位だった。
女子は、Tokyo2020で3種目複合（ボルダリング／リード／スピード）金メダルのヤンヤ・ガンブレット（スロベニア）が優勝。ソ・チェヒョン（大韓民国）が2位、ブルック・ラバトゥ（米国）が3位で続く。日本勢で唯一決勝に進んだ谷井菜月（明治安田生命）は5位だった。
W杯の次戦は30日に開幕するスイス・ヴィラール大会（リード／スピード）で、日本からは今回のリード派遣選手のほか、スピードの選手もエントリーする。Tokyo2020のスポーツクライミングは複合1種目のみが行われたが、パリ2024では複合（ボルダリング／リード）とスピードの2種目が行われる。
公式サイト：IFSC Climbing World Cup Innsbruck 2022
■クライミングW杯インスブルック出場選手（日本）
男子ボルダリング
- 井上 祐二（大阪府山岳連盟）
- 緒方 良行（B-PUMP）
- 川又 玲瑛（日本大学）
- 高田 知尭（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
- 土肥 圭太（鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 楢﨑 智亜（TEAM au）
- 藤井 快（TEAM au）
- 山口 賢人（大阪学院大学）
- 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）
女子ボルダリング
- 青栁 未愛（日本大学）
- 伊藤 ふたば（TEAM au）
- 菊地 咲希（日新火災）
- 倉 菜々子（愛知県山岳連盟）
- 小池 はな（川口市立高等学校）
- 野中 生萌（無所属）
- 松藤 藍夢（日本大学）
男子リード
- 緒方 良行（B-PUMP）
- 樋口 純裕（佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 藤井 快（TEAM au）
- 本間 大晴（明治安田生命）
- 百合草 碧皇（早稲田大学）
- 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）
女子リード
- 阿部 桃子（相模女子大学）
- 伊藤 ふたば（TEAM au）
- 大田 理裟（山口県山岳・スポーツクライミング連盟）
- 柿崎 未羽（早稲田大学）
- 小池 はな（川口市立高等学校）
- 谷井 菜月（明治安田生命）
- 中川 瑠（日本大学）