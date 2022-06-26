【スポーツクライミング】W杯インスブルック第5日：男子リード優勝はコリン・ダフィー、2位に百合草碧皇…女子はヤンヤ・ガンブレットが制す

IFSCスポーツクライミング・ワールドカップ・インスブルック大会（オーストリア）は現地時間6月26日にリード種目の決勝を実施。男子はコリン・ダフィー（米国）が優勝、2位に百合草碧皇（早稲田大学）。女子はTokyo2020金のヤンヤ・ガンブレット（スロベニア）が制している。

文： 渡辺文重
スポーツクライミング
Colin DUFFY
写真： Getty Images

IFSC（国際スポーツクライミング連盟）スポーツクライミング・ワールドカップ（ボルダリング／リード）オーストリア・インスブルック大会は現地時間6月26日に最終日を迎えた。26日は男女リード種目の決勝を実施。25日に行われた予選・準決勝を勝ち残った男子9名、女子8名が出場した。

男子はコリン・ダフィー（アメリカ合衆国）が「38+」で優勝。「37+」で2位に百合草碧皇（早稲田大学）、タイム差で3位にジェシー・グルーパー（米国）となった。吉田智音（奈良県立青翔高等学校）は6位、本間大晴（明治安田生命）は9位となっている。ボルダリング種目でW杯年間王者に輝いた緒方良行（B-PUMP）は準決勝敗退で12位だった。

女子は、Tokyo2020で3種目複合（ボルダリング／リード／スピード）金メダルのヤンヤ・ガンブレット（スロベニア）が優勝。ソ・チェヒョン（大韓民国）が2位、ブルック・ラバトゥ（米国）が3位で続く。日本勢で唯一決勝に進んだ谷井菜月（明治安田生命）は5位だった。

W杯の次戦は30日に開幕するスイス・ヴィラール大会（リード／スピード）で、日本からは今回のリード派遣選手のほか、スピードの選手もエントリーする。Tokyo2020のスポーツクライミングは複合1種目のみが行われたが、パリ2024では複合（ボルダリング／リード）とスピードの2種目が行われる。

公式サイト：IFSC Climbing World Cup Innsbruck 2022

■クライミングW杯インスブルック出場選手（日本）

男子ボルダリング

  • 井上 祐二（大阪府山岳連盟）
  • 緒方 良行（B-PUMP）
  • 川又 玲瑛（日本大学）
  • 高田 知尭（鳥取県山岳・スポーツクライミング協会）
  • 土肥 圭太（鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟）
  • 楢﨑 智亜（TEAM au）
  • 藤井 快（TEAM au）
  • 山口 賢人（大阪学院大学）
  • 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）

女子ボルダリング

  • 青栁 未愛（日本大学）
  • 伊藤 ふたば（TEAM au）
  • 菊地 咲希（日新火災）
  • 倉 菜々子（愛知県山岳連盟）
  • 小池 はな（川口市立高等学校）
  • 野中 生萌（無所属）
  • 松藤 藍夢（日本大学）

男子リード

  • 緒方 良行（B-PUMP）
  • 樋口 純裕（佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟）
  • 藤井 快（TEAM au）
  • 本間 大晴（明治安田生命）
  • 百合草 碧皇（早稲田大学）
  • 吉田 智音（奈良県立青翔高等学校）

女子リード

  • 阿部 桃子（相模女子大学）
  • 伊藤 ふたば（TEAM au）
  • 大田 理裟（山口県山岳・スポーツクライミング連盟）
  • 柿崎 未羽（早稲田大学）
  • 小池 はな（川口市立高等学校）
  • 谷井 菜月（明治安田生命）
  • 中川 瑠（日本大学）

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