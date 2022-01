北京オリンピック観戦ガイド：アイスホッケー

北京2022オリンピックで予定されている15競技のひとつアイスホッケー。この競技には、手に汗握る展開と激しいぶつかり合い、そして歴史と迷信などすべてが詰まっている。

ナショナルホッケーリーグ(NHL)の男子選手は参加しないが、その他の有望選手、元NHLのベテラン選手、ヨーロッパリーグの有力選手など、トップスターらが北京大会に参加し、エキサイティングなトーナメントが見られることだろう。

競技は、2月3日(木)の女子1次リーグから始まり、男子1次リーグが9日(水)にスタートする。男子12チーム、女子10チームがそれぞれ1次リーグを戦った後、準々決勝へと進み、メダル確定は女子が16、17日、男子が19、20日となる。

競技内容や注目選手など、アイスホッケー観戦を楽しむための情報をチェックしよう。

関連記事|北京2022アイスホッケー:知っておくべき5つのこと

北京オリンピック、アイスホッケーの各種目

北京2022では男子、そして女子のトーナメントが予定されている。それぞれ異なるフォーマットで、男子は12チーム、女子は10チームが出場する。

男子 :全12チームが各4チームの3グループ(シード制)に分かれ、各グループ1位の3チームと、2位のなかで最も良い成績の1チームが自動的に準々決勝に進出。残った8チームが試合を行って準々決勝進出チームを決める。その後、準決勝、決勝へと進む。

:全12チームが各4チームの3グループ(シード制)に分かれ、各グループ1位の3チームと、2位のなかで最も良い成績の1チームが自動的に準々決勝に進出。残った8チームが試合を行って準々決勝進出チームを決める。その後、準決勝、決勝へと進む。 女子:全10チームが各5チームの2グループに分かれ、1次リーグを競う。男子とは異なり、シード制ではなく世界ランキング順にトップ5チームがグループA、次の5チームがグループBとなる。グループAは全チーム準々決勝に進み、1次リーグではシードをかけて戦う。一方、グループBは上位3チームが準々決勝に進み、その後、準決勝、決勝へと進む。

北京オリンピック、注目のアイスホッケー選手

NHLにおける新型コロナ感染者数の増加を受け、NHL選手の派遣が見送られたが、だからと言ってトップ選手の活躍が見られないわけではない。

まず男子を見てみると、まだ正式メンバーが発表されていないが、カナダでは、2021年のNHLドラフトで上位指名されたオーウェン・パワーのほか、カナダ・アルバータ州で行われた世界ジュニア選手権でのパワーのチームメイト、カイデン・ゲール、コール・パーフェッティ、メイソン・マクタヴィッシュ、ケント・ジョンソンの4人がカナダの選手リストに名を連ねることが予想される。また、NHLのベテラン選手で、バンクーバー2010冬季オリンピックの金メダリストであり、オールスターに6度選ばれたエリック・スタールも、今シーズンチームに所属しておらず、選手リストに含まれるだろう。

米国は、大学や海外に拠点を置く選手で構成されることが予想され、ヨーロッパのチームは、NHLのスター選手には頼れないとはいえ、国内リーグでプレーする選手で強化された比較的強いチームとなる可能性が高い。例えば、NHLでのキャリアがニュージャージー・デビルスとサンノゼ・シャークスで合わせて185試合を記録するスイスのディフェンダー、ミルコ・ミュラーなどが挙げられる。また、強豪のROCチームは、KHL(Kontinental Hockey League)からメンバーを選出ことになる。

女子では、サラ・フィリエ、マリー・フィリップ・プーリン、ヒラリー・ナイト、ブリアナ・デッカー、ケンダル・コイン・スコフィールドなど、カナダや米国のトップ選手が予想される。

この2チームは、1998年の長野オリンピックで女子種目が導入されて以来、決勝6回のうち5回で対戦しており、北京でもそれが繰り返されるだろう。しかし、ダークホース的存在としてフィンランドもいる。キャプテンのイェンニ・ヒーリコスキに注目したい。

関連記事|アイスホッケー日本代表選手と放送日程、見どころは?

北京オリンピック、アイスホッケーの競技日程

女子アイスホッケー

会場:国家体育館、五棵松体育館

日程:2月3日(木)〜17日(木)

以下すべて現地時間です。日程は変更になる場合もあります。

※日本と北京の時差は1時間。日本の方が1時間進んでいます。

2月3日(木)

12:10 スイス vs カナダ(グループA)、中華人民共和国 vs チェコ共和国(グループB)

16:40 日本 vs スウェーデン(グループB)

21:10 フィンランド vs アメリカ合衆国(グループA)

2月4日(金)

12:10 ROC vs スイス(グループA)、デンマーク vs 中華人民共和国(グループB)

2月5日(土)

12:10 カナダ vs フィンランド(グループA)

16:40 チェコ共和国 vs スウェーデン(グループB)、デンマーク vs 日本(グループB)

21:10 アメリカ合衆国 vs ROC(グループA)

2月6日(日)

16:40 中華人民共和国 vs 日本(グループB)

21:10 スイス vs アメリカ合衆国(グループA)

2月7日(月)

12:10 カナダ vs ROC(グループA)

16:40 チェコ共和国 vs デンマーク(グループB)

21:10 フィンランド vs スイス(グループA)、スウェーデン vs 中華人民共和国(グループB)

2月8日(火)

12:10 アメリカ合衆国 vs カナダ(グループA)

16:40 日本 vs チェコ共和(グループB)

21:10 ROC vs フィンランド(グループA)、スウェーデン vs デンマーク(グループB)

2月11日(金)

12:10 準々決勝

21:10 準々決勝

2月12日(土)

12:10 準々決勝

16:40 準々決勝

2月14日(月)

12:10 準決勝

21:10 準決勝

2月16日(水)

19:30 3位決定戦 - メダリスト決定

2月17日(木)

12:10 決勝 - メダリスト決定

男子アイスホッケー

会場:国家体育館、五棵松体育館

日程:2月9日(水)〜20日(日)

2月9日(水)

16:40 ROC vs スイス(グループB)

21:10 チェコ共和国 vs デンマーク(グループB)

2月10日(木)

12:10 スウェーデン vs ラトビア(グループC)

16:40 フィンランド vs スロバキア(グループC)

21:10 アメリカ合衆国 vs 中華人民共和国(グループA)、カナダ vs ドイツ(グループA)

2月11日(金)

12:10 デンマーク vs ROC(グループB)

16:40 チェコ共和国 vs スイス(グループB)、スウェーデン vs スロバキア(グループC)

21:10 ラトビア vs フィンランド(グループC)

2月12日(土)

12:10 カナダ vs アメリカ合衆国(グループA)

16:40 ドイツ vs 中華人民共和国(グループA)

21:10 ROC vs チェコ共和国(グループB)、スイス vs デンマーク(グループB)

2月13日(日)

12:10 スロバキア vs ラトビア(グループC)

16:40 フィンランド vs スウェーデン(グループC)

21:10 中華人民共和国 vs カナダ(グループA)、アメリカ合衆国 vs ドイツ(グループA)

2月15日(火)

12:10 予選リーグプレーオフ

16:40 予選リーグプレーオフ

21:10 予選リーグプレーオフ

2月16日(水)

12:10 準々決勝

14:00 準々決勝

16:40 準々決勝

21:30 準々決勝

2月18日(金)

12:10 準決勝

21:10 準決勝

2月19日(土)

21:10 3位決定戦 - メダリスト決定

2月20日(日)

12:10 決勝 - メダリスト決定

北京オリンピック、スノーボード観戦の楽しみ方

アイスホッケーの前提はシンプルで、相手チームより多くのゴールを決めるということ。しかし、それだけにとどまらず、初めて見る人には分かりにくいスポーツに見えるかもしれない。

試合は20分×3ピリオドで構成され、各チーム6人(スケーター5人、ゴールテンダー1人)で行われる。オフサイド、反則、ゴールなどでプレーが中断された場合は、時計が止まる。各チーム23人(一般的にスケーター20人、ゴールテンダー3人)で構成され、交代はいつでも可能で、選手らは何度でも出入りすることができる。

トリッピング、フッキング、妨害(インターフェアランス)などの反則でペナルティが発生し、違反したプレーヤーは2分間退場することになる。これにより相手チームは人数的に有利なパワープレイの状態になる。ペナルティ2分の終了時またはゴールが得点されると終了する。

60分終了時、同点の場合は3対3(ゴールキーパーを含む4人)の延長戦を行う。準々決勝までの延長戦は5分、準決勝と3位決定戦では10分、決勝戦では20分となる。この間に先にゴールを決めた方が勝者となる。それでも勝者が決まらない場合はシュートアウト(サッカーでいうPK戦のようなもの)が行われる。ただし、決勝戦は勝者が決まるまで延長戦が繰り返される。

フェイントをかけたり(ディーク)、ゴールテンダーの股下部分(ファイブホール)を狙ったりするプレーや、スティックさばきも選手にとって不可欠なスキルのひとつとなる。