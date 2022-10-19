【体操】男子日本代表・2022最新メンバー・歴代選手｜2022年度はTokyo2020個人総合金メダルの橋本大輝ら

第51回世界体操競技選手権大会がイギリス・リバプールで開催。男子日本代表にはTokyo2020個人総合、種目別鉄棒2冠の橋本大輝、神本雄也、土井陵輔、谷川航、谷川翔の5選手が選出されている。橋本は2021年に行われた第50回大会では、個人総合と種目別鉄棒ともに準優勝に終わっており、今大会では王座奪還を狙う。また2大会ぶりに実施される団体でも、日本代表の活躍に期待だ。

オリンピックや世界選手権で多数のメダルを獲得してきた、体操日本代表。ここでは過去のナショナル選手、オリンピックや世界選手権での日本代表選手を紹介する。

■2022年度ナショナル選手

ナショナル選手 選手 所属 第51回世界選手権代表 橋本大輝 順天堂大学 〇 神本雄也 コナミスポーツクラブ 〇 土井陵輔 日本体育大学 〇 萱和磨 セントラルスポーツ 杉野正尭 徳洲会体操クラブ 松見一希 徳洲会体操クラブ 川上翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 谷川航 セントラルスポーツ 〇 谷川翔 セントラルスポーツ 〇 北園丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 三輪哲平 順天堂大学 南一輝 エムズスポーツクラブ 米倉英信 徳洲会体操クラブ 前田航輝 栃木県スポーツ協会

■主な国際大会代表選手

ここからは、過去のオリンピックと世界選手権での日本代表選手を紹介していく。

Tokyo2020で橋本大輝が個人総合と種目別鉄棒の2冠を達成したことが記憶に新しい。かつては「キング」内村航平が、個人総合でオリンピックを連覇。世界選手権と合わせ、世界大会8連覇を成し遂げている。

▼オリンピック

Tokyo 2020 選手 個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 鉄棒 平行棒 団体 橋本大輝 金メダル 予選敗退 予選敗退 予選敗退 ― 金メダル 予選敗退 銀メダル 萱和磨 予選敗退 予選敗退 銅メダル 予選敗退 ― 予選敗退 予選敗退 銀メダル 谷川航 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 銀メダル 北園丈琉 5位 予選敗退 予選敗退 予選敗退 ― 6位 予選敗退 銀メダル 内村航平 ー ー ー ー ー 予選敗退 ー ー 亀山耕平 ー ー 5位 ー ー ー ー ー

リオデジャネイロ2016 選手 個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 鉄棒 平行棒 団体 内村航平 金メダル 5位 予選敗退 予選敗退 ー 予選敗退 予選敗退 金メダル 加藤凌平 11位 予選敗退 予選敗退 予選敗退 ー 予選敗退 7位 金メダル 田中佑典 ー 予選敗退 予選敗退 予選敗退 ー 予選敗退 予選敗退 金メダル 白井健三 ー 4位 ー ー 銅メダル ー ー 金メダル 山室光史 ー ー 予選敗退 予選敗退 ー 予選敗退 予選敗退 金メダル

ロンドン2012 選手 個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 鉄棒 平行棒 団体 内村航平 金メダル 銀メダル 予選敗退 予選敗退 ー 予選敗退 予選敗退 銀メダル 田中和仁 6位 予選敗退 予選敗退 予選敗退 ー 予選敗退 4位 銀メダル 山室光史 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 銀メダル 田中佑典 ー ー ー 予選敗退 ー 予選敗退 6位 銀メダル 加藤凌平 ー 予選敗退 予選敗退 ー ー ー ー 銀メダル

北京2008 選手 個人総合 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 鉄棒 平行棒 団体 内村航平 銀メダル 5位 ー ー ー ー ー 銀メダル 冨田洋之 4位 5位 ー ー ー 6位 ー 銀メダル 坂本功貴 予選5位 ー ー ー ー ー ー 銀メダル 鹿島丈博 ー ー ー ー ー ー ー 銀メダル 沖口誠 ー ー ー ー ー ー ー 銀メダル 中瀬卓也 ー ー ー ー ー 5位 ー 銀メダル

▼世界選手権

※主な結果はメダル獲得選手

第50回（2021年） 選手 主な結果 橋本大輝 個人総合&種目別鉄棒：銀メダル 萱和磨 種目別あん馬：銀メダル 内村航平 米倉英信 種目別跳馬：銀メダル 南一輝 種目別ゆか：銀メダル 安里圭亮

第49回（2019年） 選手 主な結果 谷川翔 団体：銅メダル 谷川航 団体：銅メダル 萱和磨 種目別平行棒：銅メダル、団体：銅メダル 橋本大輝 団体：銅メダル 神本雄也 団体：銅メダル

第48回（2018年） 選手 主な結果 内村航平 種目別鉄棒：銀メダル、団体：銅メダル 白井健三 種目別ゆか：銀メダル、種目別跳馬&団体：銅メダル 萱和磨 団体：銅メダル 谷川航 団体：銅メダル 田中佑典 団体：銅メダル

第47回（2017年） 選手 主な結果 内村航平 白井健三 種目別ゆか&跳馬；金メダル、個人総合：銅メダル 谷川航 亀山耕平 安里圭亮 宮地秀享

■歴代ナショナル選手

▼2021年度

橋本大輝（順天堂大学）

萱和磨（セントラルスポーツ）

谷川航（セントラルスポーツ）

三輪哲平（順天堂大学）

武田一志（徳洲会体操クラブ）

杉野正尭（徳洲会体操クラブ/鹿屋体育大学大学院）

前野風哉（セントラルスポーツ）

松見一希（徳洲会体操クラブ）

北園丈琉（徳洲会体操クラブ/清風学園）

千葉健太（セントラルスポーツ）

柚木健大郎（徳洲会体操クラブ）

春木三憲（徳洲会体操クラブ）

内村航平（ジョイカル）

亀山耕平（徳洲会体操クラブ）

米倉英信（徳洲会体操クラブ）

南一輝（仙台大学）

安里圭亮（相好体操クラブ）

▼2020年度

萱和磨（セントラルスポーツ）

北園丈琉（清風高等学校）

谷川翔（順天堂大学）

谷川航（セントラルスポーツ）

橋本大輝（順天堂大学）

千葉健太（セントラルスポーツ）

安達太一（順天堂大学）

三輪哲平（順天堂大学）

神本雄也（コナミスポーツ体操競技部）

高橋一矢（徳洲会体操クラブ）

柚木健大朗（徳洲会体操クラブ）

北村郁弥（順天堂大学）

南一輝（仙台大学）

長野託也（鹿児島県体操協会）

米倉英信（徳洲会体操クラブ）

内村航平（リンガーハット）

▼2019年度