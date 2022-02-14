【2月17日開幕】PGAツアー「ザ・ジェネシス・インビテーショナル」の日程・放送予定｜松山英樹、ジョン・ラームらが出場

米国男子ゴルフPGAツアー「ザ・ジェネシス・インビテーショナル」が2月17日（日本時間2月18日）、リビエラカントリークラブ（アメリカ合衆国カリフォルニア州）で開幕する。松山英樹や世界ランク1位のジョン・ラーム（スペイン）らが出場。ここでは同大会の日程や放送予定などを紹介する。
■日程・放送予定
※放送予定は日本時間
2月17日（木）第1ラウンド
BS/CS：ゴルフネットワーク（18日6:00-）
ネット：ゴルフネットワークプラス（18日6:00-）、GOLFTV（18日1:57-）
2月18日（金）第2ラウンド
BS/CS：ゴルフネットワーク（19日6:00-）
ネット：ゴルフネットワークプラス（19日6:00-）、GOLFTV（19日1:57-）
2月19日（土）第3ラウンド
BS/CS：NHK BS1（20日7:00-）、ゴルフネットワーク（20日3:00-）
ネット：ゴルフネットワークプラス（20日3:00-）、GOLFTV（20日1:57-）
2月20日（日）第4ラウンド
BS/CS：ゴルフネットワーク（21日3:00-）
ネット：ゴルフネットワークプラス（21日3:00-）、GOLFTV（21日1:57-）
■ジェネシス招待の見どころ
ザ・ジェネシス・インビテーショナル（ジェネシス招待）はアメリカ合衆国カリフォルニア州のリビエラCCで行われる。日本からは昨季マスターズ覇者の松山英樹（LEXUS）が出場。世界ランク1位のジョン・ラーム（スペイン）ほか、同2位のコリン・モリカワ（米国）ら、世界のトップゴルファーが集う。