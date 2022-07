【サッカー】日本代表・吉田麻也がサンプドリアを退団...クラブ公式Instagramには「ありがとう、麻也」

イタリアサッカー1部リーグ・セリエAのサンプドリアは6月30日、男子日本代表DF吉田麻也の退団を発表した。サンプドリアの公式Instagramには同日、「Goodbye and thank you, Maya #Yoshida(さようなら、そしてありがとう吉田麻也)」というコメントともに、吉田のプレー動画が投稿されている。

吉田は6月20日、日本プロサッカー選手会(JPFA)の会長に就任している。吉田は会長就任に際しInstagramを更新し、「Jリーグ、欧州、日本代表で培った経験を日本サッカー全体に共有し、魅力ある日本サッカーの未来のために役員・選手一同とともに貢献してまいりたいと思います」と綴り、日本サッカー界への貢献を誓っていた。

サンプドリア退団により無所属となる吉田。今後の去就が注目される。