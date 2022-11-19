【サッカー】パリ2024世代のU-21日本代表がスペインに0-2で敗戦

ヨーロッパ遠征中のU-21日本代表は11月18日、U-21スペイン代表と同国セビージャで国際親善試合を実施した。

前半は互いに集中した守備を見せ、チャンスが少ない展開となりスコアレスで終了。日本は後半開始と同時に松村優太と小田裕太郎を投入したが、直後の47分に失点を喫する。サイドを突破されると、最後はこぼれ球をトゥリエンテスに押し込まれた。その後もスペインにチャンスを作られると70分、マヌ・サンチェスが追加点。試合はこのまま終了し、日本は0-2でスペインに敗れている。

スターティングメンバー（日本）

GK 佐々木雅士（柏レイソル）

DF 半田陸（モンテディオ山形）

DF 鈴木海音（栃木SC）

DF 木村誠二（FC東京）

DF 加藤聖（V・ファーレン長崎）

MF 三戸舜介（アルビレックス新潟）

MF 山本理仁（ガンバ大阪）

MF 藤田譲瑠チマ（横浜F・マリノス）

MF 斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

FW 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）

FW 鈴木唯人（清水エスパルス）

欧州遠征中のU-21日本代表は、パリ2024出場を目指す世代。22日にはU-21ポルトガル代表と、同国ポルティマンで対戦する。