【サッカー】パリ2024世代のU-21日本代表メンバー発表…11月の欧州遠征でスペイン、ポルトガルと対戦

日本サッカー協会は11月8日、欧州遠征に臨むU-21日本代表メンバーを発表した。パリ2024世代となる同代表は18日にU-21スペイン代表、22日にU-21ポルトガル代表とそれぞれ敵地で対戦する。
■U-21日本代表メンバー
GK
|背番号
|選手
|所属
|23
|小久保 玲央ブライアン
|SLベンフィカ／ポルトガル
|1
|佐々木 雅士
|柏レイソル
|12
|鈴木 彩艶
|浦和レッズ
DF
|背番号
|選手
|所属
|3
|西尾 隆矢
|セレッソ大阪
|5
|木村 誠二
|FC東京
|15
|加藤 聖
|V・ファーレン長崎
|21
|バングーナガンデ 佳史扶
|FC東京
|2
|半田 陸
|モンテディオ山形
|22
|畑 大雅
|湘南ベルマーレ
|4
|鈴木 海音
|栃木SC
MF
|背番号
|選手
|所属
|20
|松村 優太
|鹿島アントラーズ
|16
|松岡 大起
|清水エスパルス
|13
|佐藤 恵允
|明治大
|6
|川﨑 颯太
|京都サンガF.C.
|18
|斉藤 光毅
|スパルタ・ロッテルダム／オランダ
|10
|鈴木 唯人
|清水エスパルス
|7
|山本 理仁
|ガンバ大阪
|8
|藤田 譲瑠チマ
|横浜F・マリノス
|17
|西川 潤
|サガン鳥栖
|14
|三戸 舜介
|アルビレックス新潟
FW
|背番号
|選手
|所属
|9
|藤尾 翔太
|徳島ヴォルティス
|19
|小田 裕太郎
|ヴィッセル神戸
|11
|細谷 真大
|柏レイソル