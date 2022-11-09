【サッカー】パリ2024世代のU-21日本代表メンバー発表…11月の欧州遠征でスペイン、ポルトガルと対戦

日本サッカー協会は11月8日、U-21日本代表メンバーを発表した。欧州遠征では18日にU-21スペイン代表、22日にU-21ポルトガル代表と対戦。U-21日本代表はパリ2024オリンピック世代となる。

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： Getty Images

日本サッカー協会は11月8日、欧州遠征に臨むU-21日本代表メンバーを発表した。パリ2024世代となる同代表は18日にU-21スペイン代表、22日にU-21ポルトガル代表とそれぞれ敵地で対戦する。

■U-21日本代表メンバー

GK
背番号 選手 所属
23 小久保 玲央ブライアン SLベンフィカ／ポルトガル
1 佐々木 雅士 柏レイソル
12 鈴木 彩艶 浦和レッズ
DF
背番号 選手 所属
3 西尾 隆矢 セレッソ大阪
5 木村 誠二 FC東京
15 加藤 聖 V・ファーレン長崎
21 バングーナガンデ 佳史扶 FC東京
2 半田 陸 モンテディオ山形
22 畑 大雅 湘南ベルマーレ
4 鈴木 海音 栃木SC
MF
背番号 選手 所属
20 松村 優太 鹿島アントラーズ
16 松岡 大起 清水エスパルス
13 佐藤 恵允 明治大
6 川﨑 颯太 京都サンガF.C.
18 斉藤 光毅 スパルタ・ロッテルダム／オランダ
10 鈴木 唯人 清水エスパルス
7 山本 理仁 ガンバ大阪
8 藤田 譲瑠チマ 横浜F・マリノス
17 西川 潤 サガン鳥栖
14 三戸 舜介 アルビレックス新潟
FW
背番号 選手 所属
9 藤尾 翔太 徳島ヴォルティス
19 小田 裕太郎 ヴィッセル神戸
11 細谷 真大 柏レイソル

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