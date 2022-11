三笘薫インタビュー、ワールドカップを通じて「サッカー人気と日本を盛り上げる」

By Olympics.com|公開日:2022年11月15日

2022年11月15日

ワールドカップアジア予選の重要な局面で、三笘薫が放ったボールはネットを揺らし、ワールドカップへの出場を決定づけた。どんな気持ちで三苫はワールドカップへ向かうのか。オリンピックチャンネルの新シリーズ「World at their Feet」で25歳の三苫が語った。

チームをワールドカップ出場へと導いた 日本のウィンガー | World at their Feet

