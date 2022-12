【サッカー】モロッコ、最新のFIFA世界ランキング｜カタールW杯3位決定戦

By オリンピックチャンネル編集部

1 分 By オリンピックチャンネル編集部

🔜 NEXT MATCH 🏆 #FIFAWorldCup - 🥉𝟯𝗥𝗗 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 🆚 Croatia 🇭🇷 🏟️ Khalifa Stadium, Qatar 🗓️ Saturday, December 17, 2022 | 4PM (GMT+1) #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/PU0F2foXJA

12月17日24:00 モロッコ vs クロアチア ※日本時間

FIFA(国際サッカー連盟)ワールドカップカタール2022は現地時間12月17日、3位決定戦のクロアチア vs モロッコを開催。今大会躍進を続けるモロッコの最新FIFA世界ランキング、ここまでの歩みを紹介する。

