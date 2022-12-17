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【フリースタイルスキー】モーグルW杯アルプ・デュエズ：堀島行真がW杯連勝…川村あんり今季初V

フランスのアルプ・デュエズで開催されたフリースタイルスキー・モーグルのFISワールドカップでは、男子の堀島行真が現地時間12月16日のモーグル、17日のデュアル・モーグルで優勝。W杯連勝を飾った。女子の川村あんりは17日のデュアル・モーグルを制し、今季W杯初優勝となった。

1 By オリンピックチャンネル編集部
disciplineスノーボード
HORISHIMA Ikuma
(写真： Getty Images)

フリースタイルスキー・モーグルのFIS(国際スキー・スノーボード連盟)ワールドカップが現地時間12月15日から17日にかけ、フランスのアルプ・デュエズで行われた。

北京2022男子モーグル銅メダリストの堀島行真(トヨタ自動車スキー部)は、16日に行われた決勝で優勝。17日に行われたデュアル・モーグルも決勝でバンジャマン・カベ(フランス)を破り、W杯連勝を飾った。女子の川村あんり(日本体育大学桜華高等学校)は17日のデュアル・モーグルで決勝に進出。ペリーヌ・ラフォン(フランス)を破って金メダルに輝いている。川村の優勝は今季初。

2人同時に競技を行うデュアル・モーグルは、ミラノ・コルティナ2026よりオリンピック種目に加わる。

大会結果：FIS FREESTYLE SKI WORLD CUP 2023 ALPE D'HUEZ（FIS）

モーグルW杯次戦は2023年1月27日から、バル・サン・コーム（カナダ・ケベック州）で行われる。

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スノーボードスノーボード

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Ikuma HORISHIMA
Anri KAWAMURA
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