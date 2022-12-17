フランスのアルプ・デュエズで開催されたフリースタイルスキー・モーグルのFISワールドカップでは、男子の堀島行真が現地時間12月16日のモーグル、17日のデュアル・モーグルで優勝。W杯連勝を飾った。女子の川村あんりは17日のデュアル・モーグルを制し、今季W杯初優勝となった。
フリースタイルスキー・モーグルのFIS(国際スキー・スノーボード連盟)ワールドカップが現地時間12月15日から17日にかけ、フランスのアルプ・デュエズで行われた。
北京2022男子モーグル銅メダリストの堀島行真(トヨタ自動車スキー部)は、16日に行われた決勝で優勝。17日に行われたデュアル・モーグルも決勝でバンジャマン・カベ(フランス)を破り、W杯連勝を飾った。女子の川村あんり(日本体育大学桜華高等学校)は17日のデュアル・モーグルで決勝に進出。ペリーヌ・ラフォン(フランス)を破って金メダルに輝いている。川村の優勝は今季初。
After leading the way from start to finish on Friday, Ikuma Horishima finally claimed his first victory of the season with this huuuge big final run in Alpe d’Huez 🔥🔥🔥 #moguls pic.twitter.com/vqnBqS4O6D— FISfreestyle (@FISfreestyle) December 16, 2022
2人同時に競技を行うデュアル・モーグルは、ミラノ・コルティナ2026よりオリンピック種目に加わる。
大会結果：FIS FREESTYLE SKI WORLD CUP 2023 ALPE D'HUEZ（FIS）
モーグルW杯次戦は2023年1月27日から、バル・サン・コーム（カナダ・ケベック州）で行われる。
After missing single moguls finals on Friday, Anri Kawamura bounced back in style on Saturday, taking a huge win in dual #moguls event. Kawamura stormed to her first victory in 2022/23 after coming victorious against @LaffontPerrine in this epic big final matchup in Alpe d’Huez! pic.twitter.com/KV4RA6VcOh— FISfreestyle (@FISfreestyle) December 17, 2022
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