北京2022オリンピック：2月16日の見どころは？カーリングなど競技スケジュール&放送予定

北京2022冬季オリンピックの注目競技と放送予定を紹介。2月16日はカーリングの男女1次リーグが佳境を迎えるほか、ショートトラックやクロスカントリースキーの男女団体スプリント・クラシカルなどでメダルイベントが行われる。

オリンピックデイリースケジュール（2月16日）

カーリングは女子1次リーグ第10試合と第11試合、男子1次リーグ第11試合を行う。女子日本代表ロコ・ソラーレはここまで7試合を終えて4勝3敗。16日は3位タイで並ぶアメリカ合衆国代表と対戦する。1次リーグが佳境を迎える中、準決勝進出を争うライバルとの一戦で勝利を収められるか。

ショートトラックでは女子1500m準々決勝から決勝までと、男子5000mリレーのファイナルA・Bを行う。女子1500m準々決勝には日本から菊池純礼、菊池悠希、神長汐音の3人が出場。まずは各組上位3名と各組4位のタイム上位3名による準決勝進出を目指す。男子 5000mリレーではファイナルBに日本が出場。11日の準決勝は吉永一貴、宮田将吾、菊池耕太、小池克典で臨み、6分40秒446で1組3位だった。

2月16日の日程・放送予定

※日本時間

■アイスホッケー

男子準々決勝プレーオフ

13:10開始：アメリカ合衆国 vs.スロバキア

15:00開始：ROC vs.デンマーク

17:40開始：フィンランド vs.スイス

22:30開始：スウェーデン vs.未定

女子3位決定戦

20:30開始：フィンランド vs.スイス

【放送予定】

BS：NHK BS1（アメリカ合衆国 vs.スロバキア）

ネット：NHK特設サイト、gorin.jp

■アルペンスキー

11:15開始：男子回転 1本目

14:45開始：男子回転 2本目

【放送予定】

地上波：NHK総合

BS：NHK BS4K

ネット：NHK特設サイト、gorin.jp

■カーリング

女子1次リーグ

10:05開始：カナダ vs.アメリカ合衆国

10:05開始：スイス vs.大韓民国

10:05開始：中華人民共和国 vs.イギリス

21:05開始：大韓民国 vs.デンマーク

21:05開始：日本 vs.アメリカ合衆国

21:05開始：ROC vs.スウェーデン

21:05開始：カナダ vs.中華人民共和国

男子1次リーグ

15:05開始：中華人民共和国 vs.スイス

15:05開始：イギリス vs.ROC

15:05開始：イタリア vs.デンマーク

【放送予定】

地上波：NHK総合・Eテレ（日本 vs.アメリカ合衆国）

BS：NHK BS1（スイス vs.大韓民国）、NHK BS4K（日本 vs.アメリカ合衆国）

ネット：NHK特設サイト、gorin.jp（日本 vs.アメリカ合衆国除く）

■クロスカントリースキー

16:15開始：女子団体スプリント・クラシカル 準決勝

17:15開始：男子団体スプリント・クラシカル 準決勝

18:15開始：女子団体スプリント・クラシカル 決勝

18:45開始：男子団体スプリント・クラシカル 決勝

【放送予定】

ネット：NHK特設サイト、gorin.jp

■ショートトラック

20:30開始：女子1500m 準々決勝

21:15開始：女子1500m 準決勝

21:32開始：男子5000mリレー ファイナルB

21:44開始：男子5000mリレー ファイナルA

22:11開始：女子1500m ファイナルB

22:18開始：女子1500m ファイナルA

【放送予定】

BS：NHK BS1、NHK BS8K

ネット：NHK特設サイト

■バイアスロン

16:45開始：女子4x6kmリレー

【放送予定】

BS：NHK BS1

ネット：NHK特設サイト、gorin.jp

■フリースタイルスキー

10:30開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝1本目

10:58開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝2本目

11:26開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝3本目

20:00開始：男子エアリアル 決勝1回目

21:00開始：男子エアリアル 決勝2回目

【放送予定】

ネット：NHK特設サイト、gorin.jp

冬季オリンピックを視聴する方法

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