北京2022オリンピック：2月16日の見どころは？カーリングなど競技スケジュール&放送予定

文： オリンピックチャンネル編集部
アイスホッケー
カーリング
写真： 2022 Getty Images

北京2022冬季オリンピックの注目競技と放送予定を紹介。2月16日はカーリングの男女1次リーグが佳境を迎えるほか、ショートトラックやクロスカントリースキーの男女団体スプリント・クラシカルなどでメダルイベントが行われる。

オリンピックデイリースケジュール（2月16日）

カーリングは女子1次リーグ第10試合と第11試合、男子1次リーグ第11試合を行う。女子日本代表ロコ・ソラーレはここまで7試合を終えて4勝3敗。16日は3位タイで並ぶアメリカ合衆国代表と対戦する。1次リーグが佳境を迎える中、準決勝進出を争うライバルとの一戦で勝利を収められるか。

ショートトラックでは女子1500m準々決勝から決勝までと、男子5000mリレーのファイナルA・Bを行う。女子1500m準々決勝には日本から菊池純礼、菊池悠希、神長汐音の3人が出場。まずは各組上位3名と各組4位のタイム上位3名による準決勝進出を目指す。男子 5000mリレーではファイナルBに日本が出場。11日の準決勝は吉永一貴、宮田将吾、菊池耕太、小池克典で臨み、6分40秒446で1組3位だった。

2月16日の日程・放送予定

※日本時間

■アイスホッケー

男子準々決勝プレーオフ

  • 13:10開始：アメリカ合衆国 vs.スロバキア
  • 15:00開始：ROC vs.デンマーク
  • 17:40開始：フィンランド vs.スイス
  • 22:30開始：スウェーデン vs.未定

女子3位決定戦

  • 20:30開始：フィンランド vs.スイス

【放送予定】

BS：NHK BS1（アメリカ合衆国 vs.スロバキア）
ネット：NHK特設サイトgorin.jp

■アルペンスキー

  • 11:15開始：男子回転 1本目
  • 14:45開始：男子回転 2本目

【放送予定】

地上波：NHK総合
BS：NHK BS4K
ネット：NHK特設サイトgorin.jp

■カーリング

女子1次リーグ

  • 10:05開始：カナダ vs.アメリカ合衆国
  • 10:05開始：スイス vs.大韓民国
  • 10:05開始：中華人民共和国 vs.イギリス
  • 21:05開始：大韓民国 vs.デンマーク
  • 21:05開始：日本 vs.アメリカ合衆国
  • 21:05開始：ROC vs.スウェーデン
  • 21:05開始：カナダ vs.中華人民共和国

男子1次リーグ

  • 15:05開始：中華人民共和国 vs.スイス
  • 15:05開始：イギリス vs.ROC
  • 15:05開始：イタリア vs.デンマーク

【放送予定】

地上波：NHK総合・Eテレ（日本 vs.アメリカ合衆国）
BS：NHK BS1（スイス vs.大韓民国）、NHK BS4K（日本 vs.アメリカ合衆国）
ネット：NHK特設サイトgorin.jp（日本 vs.アメリカ合衆国除く）

■クロスカントリースキー

  • 16:15開始：女子団体スプリント・クラシカル 準決勝
  • 17:15開始：男子団体スプリント・クラシカル 準決勝
  • 18:15開始：女子団体スプリント・クラシカル 決勝
  • 18:45開始：男子団体スプリント・クラシカル 決勝

【放送予定】

ネット：NHK特設サイトgorin.jp

■ショートトラック

  • 20:30開始：女子1500m 準々決勝
  • 21:15開始：女子1500m 準決勝
  • 21:32開始：男子5000mリレー ファイナルB
  • 21:44開始：男子5000mリレー ファイナルA
  • 22:11開始：女子1500m ファイナルB
  • 22:18開始：女子1500m ファイナルA

【放送予定】

BS：NHK BS1NHK BS8K
ネット：NHK特設サイト

■バイアスロン

  • 16:45開始：女子4x6kmリレー

【放送予定】

BS：NHK BS1
ネット：NHK特設サイトgorin.jp

■フリースタイルスキー

  • 10:30開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝1本目
  • 10:58開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝2本目
  • 11:26開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝3本目
  • 20:00開始：男子エアリアル 決勝1回目
  • 21:00開始：男子エアリアル 決勝2回目

【放送予定】

ネット：NHK特設サイトgorin.jp

冬季オリンピックを視聴する方法

※情報は公開時点のものです。変更される可能性もあるため、最新情報は公式サイトよりご確認ください。

関連記事：

オリンピックに向けて。 これらすべてをゲット。

スポーツイベントを無料でライブ観戦。さまざまなシリーズに無制限アクセス。 他には真似のできないオリンピックニュース＆ハイライト
登録はこちら 登録はこちら