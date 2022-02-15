北京2022オリンピック：2月16日の見どころは？カーリングなど競技スケジュール&放送予定
北京2022冬季オリンピックの注目競技と放送予定を紹介。2月16日はカーリングの男女1次リーグが佳境を迎えるほか、ショートトラックやクロスカントリースキーの男女団体スプリント・クラシカルなどでメダルイベントが行われる。
カーリングは女子1次リーグ第10試合と第11試合、男子1次リーグ第11試合を行う。女子日本代表ロコ・ソラーレはここまで7試合を終えて4勝3敗。16日は3位タイで並ぶアメリカ合衆国代表と対戦する。1次リーグが佳境を迎える中、準決勝進出を争うライバルとの一戦で勝利を収められるか。
ショートトラックでは女子1500m準々決勝から決勝までと、男子5000mリレーのファイナルA・Bを行う。女子1500m準々決勝には日本から菊池純礼、菊池悠希、神長汐音の3人が出場。まずは各組上位3名と各組4位のタイム上位3名による準決勝進出を目指す。男子 5000mリレーではファイナルBに日本が出場。11日の準決勝は吉永一貴、宮田将吾、菊池耕太、小池克典で臨み、6分40秒446で1組3位だった。
2月16日の日程・放送予定
※日本時間
■アイスホッケー
男子準々決勝プレーオフ
- 13:10開始：アメリカ合衆国 vs.スロバキア
- 15:00開始：ROC vs.デンマーク
- 17:40開始：フィンランド vs.スイス
- 22:30開始：スウェーデン vs.未定
女子3位決定戦
- 20:30開始：フィンランド vs.スイス
【放送予定】
BS：NHK BS1（アメリカ合衆国 vs.スロバキア）
ネット：NHK特設サイト、gorin.jp
■アルペンスキー
- 11:15開始：男子回転 1本目
- 14:45開始：男子回転 2本目
【放送予定】
地上波：NHK総合
BS：NHK BS4K
ネット：NHK特設サイト、gorin.jp
■カーリング
女子1次リーグ
- 10:05開始：カナダ vs.アメリカ合衆国
- 10:05開始：スイス vs.大韓民国
- 10:05開始：中華人民共和国 vs.イギリス
- 21:05開始：大韓民国 vs.デンマーク
- 21:05開始：日本 vs.アメリカ合衆国
- 21:05開始：ROC vs.スウェーデン
- 21:05開始：カナダ vs.中華人民共和国
男子1次リーグ
- 15:05開始：中華人民共和国 vs.スイス
- 15:05開始：イギリス vs.ROC
- 15:05開始：イタリア vs.デンマーク
【放送予定】
地上波：NHK総合・Eテレ（日本 vs.アメリカ合衆国）
BS：NHK BS1（スイス vs.大韓民国）、NHK BS4K（日本 vs.アメリカ合衆国）
ネット：NHK特設サイト、gorin.jp（日本 vs.アメリカ合衆国除く）
■クロスカントリースキー
- 16:15開始：女子団体スプリント・クラシカル 準決勝
- 17:15開始：男子団体スプリント・クラシカル 準決勝
- 18:15開始：女子団体スプリント・クラシカル 決勝
- 18:45開始：男子団体スプリント・クラシカル 決勝
【放送予定】
■ショートトラック
- 20:30開始：女子1500m 準々決勝
- 21:15開始：女子1500m 準決勝
- 21:32開始：男子5000mリレー ファイナルB
- 21:44開始：男子5000mリレー ファイナルA
- 22:11開始：女子1500m ファイナルB
- 22:18開始：女子1500m ファイナルA
【放送予定】
BS：NHK BS1、NHK BS8K
ネット：NHK特設サイト
■バイアスロン
- 16:45開始：女子4x6kmリレー
【放送予定】
BS：NHK BS1
ネット：NHK特設サイト、gorin.jp
■フリースタイルスキー
- 10:30開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝1本目
- 10:58開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝2本目
- 11:26開始：男子フリースキー・スロープスタイル 決勝3本目
- 20:00開始：男子エアリアル 決勝1回目
- 21:00開始：男子エアリアル 決勝2回目
【放送予定】
※情報は公開時点のものです。変更される可能性もあるため、最新情報は公式サイトよりご確認ください。