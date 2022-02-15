【2月16日】北京2022カーリングの競技日程と放送予定：ロコ・ソラーレはアメリカ合衆国代表と対戦
文： オリンピックチャンネル編集部
北京2022冬季オリンピックのカーリングは2月16日、男子および女子の1次リーグが国家水泳センターで行われる。女子日本代表のロコ・ソラーレはアメリカ合衆国代表と対戦。ここでは16日に行われるカーリングの放送予定、見どころなどを紹介する。
日程・放送予定（日本時間）
2月16日（水）
- 10:05- 女子1次リーグ第10試合 カナダ vs.アメリカ合衆国
- 10:05- 女子1次リーグ第10試合 スイス vs.大韓民国
- 10:05- 女子1次リーグ第10試合 中華人民共和国 vs.イギリス
- 15:05- 男子1次リーグ第11試合 中華人民共和国 vs.スイス
- 15:05- 男子1次リーグ第11試合 イギリス vs.ROC
- 15:05- 男子1次リーグ第11試合 イタリア vs.デンマーク
- 21:05- 女子1次リーグ第11試合 大韓民国 vs.デンマーク
- 21:05- 女子1次リーグ第11試合 日本 vs.アメリカ合衆国
- 21:05- 女子1次リーグ第11試合 ROC vs.スウェーデン
- 21:05- 女子1次リーグ第11試合 カナダ vs.中華人民共和国
【放送予定】
地上波：NHK総合・Eテレ（日本 vs.アメリカ合衆国）
BS：NHK BS4K（日本 vs.アメリカ合衆国）、NHK BS1（スイスvs.大韓民国）
ネット：NHK特設サイト、gorin.jp（日本 vs.アメリカ合衆国除く）
カーリングの見どころ（2月16日）
2月16日はカーリングの男子および女子の1次リーグが国家水泳センターで開催。男子は15時5分からの第11試合、女子は10時5分からの第10試合と21時5分からの第11試合が行われる。日本は女子のロコ・ソラーレが出場。アメリカ合衆国代表と対戦する。
平昌2018銅メダルのロコ・ソラーレは、10日の大会初戦で同金メダルのスウェーデン代表に敗れ黒星スタート。続く11日のカナダ代表戦で大会初勝利を挙げた。その後はデンマーク代表、ROC、中華人民共和国代表を続々と破ったが、14日の大韓民国代表戦、15日のイギリス代表戦と連敗。7戦を終えて4勝3敗の3位タイとしている。準決勝進出のためにも、アメリカ合衆国戦はモノにしたいところだ。
- 藤澤五月（スキップ／株式会社コンサルトジャパン）
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- 吉田夕梨花（リード／医療法人社団 美久会）
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