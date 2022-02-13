【2月14日】北京2022カーリングの競技日程と放送予定：ロコ・ソラーレは中華人民共和国代表、大韓民国代表と連戦

北京2022冬季オリンピックのカーリングは2月14日、男子および女子の1次リーグが国家水泳センターで行われる。女子は第7、8試合を実施。日本代表のロコ・ソラーレは中華人民共和国代表、大韓民国代表とのダブルヘッダーに臨む。ここでは14日に行われるカーリングの放送予定、見どころなどを紹介する。

日程・放送予定（日本時間）

2月14日（月）

10:05- 女子1次リーグ第7試合 中華人民共和国 vs.日本

10:05- 女子1次リーグ第7試合 カナダ vs.ROC

10:05- 女子1次リーグ第7試合 アメリカ合衆国 vs.大韓民国

15:05- 男子1次リーグ第8試合 カナダ vs.イタリア

15:05- 男子1次リーグ第8試合 デンマーク vs.ノルウェー

15:05- 男子1次リーグ第8試合 ROC vs.スウェーデン

15:05- 男子1次リーグ第8試合 スイス vs.イギリス

21:05- 女子1次リーグ第8試合 スイス vs.スウェーデン

21:05- 女子1次リーグ第8試合 イギリス vs.カナダ

21:05- 女子1次リーグ第8試合 日本 vs.大韓民国

21:05- 女子1次リーグ第8試合 デンマーク vs.ROC

【放送予定】

地上波：NHK総合（中華人民共和国 vs.日本）TBS系列（日本 vs.大韓民国）

BS：NHK BS4K（中華人民共和国 vs.日本）NHK BS1、BS-TBS4K（日本 vs.大韓民国）

ネット：NHK特設サイト（日本 vs.大韓民国除く）gorin.jp（中華人民共和国 vs.日本除く）

カーリングの見どころ（2月14日）

2月14日はカーリングの男子および女子の1次リーグが国家水泳センターで開催。男子は15時5分から第8試合が4試合、女子は10時5分から第7試合、21時5分から第8試合が行われる。日本から唯一カーリングに出場している女子代表のロコ・ソラーレは、中華人民共和国代表、大韓民国代表と激突する。

平昌2018銅メダルのロコ・ソラーレは、10日の大会初戦で同金メダルのスウェーデン代表に敗れ黒星スタート。続く11日のカナダ代表戦で大会初勝利を挙げた。12日は2試合を消化。午前のデンマーク代表戦では第10エンドを2点ビハインドで迎えたものの、スキップの藤澤五月がラストショットでダブルテイクアウトを見せ、劇的な逆転勝利を収めた。午後のROC戦も序盤から相手にリードを許す展開ながら、終盤に得点を重ね白星を掴んだ。13日は試合がなく、3勝1敗で迎える14日のダブルヘッダー。準決勝進出にを狙うロコ・ソラーレにとって、重要な連戦となりそうだ。

カーリング 日程&結果 - 2月14日