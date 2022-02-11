【2月12日】北京2022カーリングの競技日程と放送予定：女子日本代表ロコ・ソラーレがデンマーク、ROCと対戦
文： オリンピックチャンネル編集部
写真： Getty Images
北京2022冬季オリンピックのカーリングは2月12日、男子および女子の1次リーグが国家水泳センターで行われる。日本からは女子のロコ・ソラーレが出場、3戦目、4戦目を迎える。ここでは12日に行われるカーリング男女1次リーグの放送予定、見どころなどを紹介する。
日程・放送予定（日本時間）
2月12日（土）
- 10:05- 女子1次リーグ第4試合スウェーデン vs.カナダ
- 10:05- 女子1次リーグ第4試合大韓民国 vs.ROC
- 10:05- 女子1次リーグ第4試合日本 vs.デンマーク
- 15:05- 男子1次リーグ第5試合イタリア vs.中華人民共和国
- 15:05- 男子1次リーグ第5試合カナダ vs.スウェーデン
- 15:05- 男子1次リーグ第5試合デンマーク vs.スイス
- 15:05- 男子1次リーグ第5試合アメリカ合衆国 vs.ノルウェー
- 21:05- 女子1次リーグ第5試合ROC vs.日本
- 21:05- 女子1次リーグ第5試合デンマーク vs.スイス
- 21:05- 女子1次リーグ第5試合イギリス vs.アメリカ合衆国
- 21:05- 女子1次リーグ第5試合スウェーデン vs.中華人民共和国
【放送予定】
地上波：テレビ朝日系列（日本 vs.デンマーク）、NHK総合（ROC vs.日本）
BS：BS朝日4K（日本 vs.デンマーク）、NHK BS1（日本 vs.デンマーク）、NHK BS4K（ROC vs.日本）
ネット：NHK特設サイト（日本 vs.デンマーク除く）、gorin.jp（ROC vs.日本除く）
カーリングの見どころ（2月12日）
2月12日はカーリングの男子および女子の1次リーグが国家水泳センターで開催される。男子は15時5分から第5試合が4試合、女子は10時5分から第4試合が3試合、21時5分から第5試合が4試合開催される。
2大会連続メダルを目指す女子日本代表のロコ・ソラーレは、初戦で強豪スウェーデンに敗れるも、2戦目でカナダに勝って今大会初勝利。12日は世界ランキング10位のデンマーク、同4位のROCと対戦する。
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