【ボクシング】アジア大会の日本代表を内定…Tokyo2020金の入江聖奈、世界選手権金の岡澤セオンら

日本ボクシング連盟（JABF）は4月4日、3日の選考スパーリングと過去の実績により、9月の第19回アジア競技大会（中華人民共和国浙江省杭州）へ派遣する日本代表8名を内定。Tokyo2020女子フェザー級（54-57キロ）金メダリストの入江聖奈（日本体育大学）らが選ばれた。

女子は入江のほか、同フライ級（48-51キロ）銅メダルの並木月海（自衛隊体育学校）、2021年全日本選手権ウェルター級優勝の津端ありさ（ライフサポートクリニック）を選出。

男子はTokyo2020日本代表で全日本選手権ミドル級優勝の森脇唯人（自衛隊体育学校）、同日本代表で2021年世界選手権ウェルター級金メダルの岡澤セオン（株式会社INSPA）、2021年世界選手権バンタム級金メダルの坪井智也（自衛隊体育学校）、2021年全日本選手権バンダム級優勝の原田周大（専修大学）、2021年全日本選手権ライトウェルター級優勝の北本隼輔（自衛隊体育学校）が選ばれた。

【日本代表】