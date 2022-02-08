北京2022パラリンピックに向けた第一次日本代表選手団が発表…主将は村岡桃佳、旗手は川除大輝に

文： オリンピックチャンネル編集部
パラアルペンスキー
パラノルディックスキー
写真： Getty Images

日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会は2月8日、北京2022パラリンピック冬季競技大会に派遣するを第一次日本代表選手団、および日本代表選手団の主将と旗手を発表した。主将にはアルペンスキーの村岡桃佳、旗手にはクロスカントリースキーの川除大輝が選ばれている。

発表された日本代表選手団は以下のとおり（かっこ内はクラブ・チーム名／勤務先・学校名）。

アルペンスキー

  • 青木大和（株式会社EXx）
  • 狩野亮（株式会社マルハン）
  • 神山則子（テス・エンジニアリング株式会社）
  • 小池岳太（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）
  • 鈴木猛史（KYB株式会社）
  • 髙橋幸平（日本体育大学）
  • 田中佳子（株式会社Tポイント・ジャパン）
  • 東海将彦（トレンドマイクロ株式会社）
  • 本堂杏実（株式会社コーセー）
  • 三澤拓（SMBC日興証券株式会社）
  • 村岡桃佳（トヨタ自動車株式会社）
  • 森井大輝（トヨタ自動車株式会社）

クロスカントリースキー／バイアスロン

  • 阿部友里香（株式会社日立ソリューションズ）
  • 岩本啓吾（株式会社土屋ホーム）
  • 岩本美歌（北海道エネルギーパラスキージュニアチーム／富山県立雄山高等学校）
  • 川除大輝（日立ソリューションズ ジュニアスキークラブ／日本大学）
  • 佐藤圭一（株式会社セールスフォース・ジャパン）
  • 出来島桃子（新発田市役所）
  • 新田佳浩（株式会社日立ソリューションズ）
  • 森宏明（HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS／株式会社朝日新聞社）

スノーボード

  • 大岩根正隆（株式会社ベリサーブ）
  • 岡本圭司（牛乳石鹸共進社株式会社）
  • 小栗大地（三進化学工業株式会社）
  • 小須田潤太（株式会社オープンハウス）
  • 田渕伸司（特別支援学校）

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