北京2022パラリンピックに向けた第一次日本代表選手団が発表…主将は村岡桃佳、旗手は川除大輝に

日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会は2月8日、北京2022パラリンピック冬季競技大会に派遣するを第一次日本代表選手団、および日本代表選手団の主将と旗手を発表した。主将にはアルペンスキーの村岡桃佳、旗手にはクロスカントリースキーの川除大輝が選ばれている。
発表された日本代表選手団は以下のとおり（かっこ内はクラブ・チーム名／勤務先・学校名）。
アルペンスキー
- 青木大和（株式会社EXx）
- 狩野亮（株式会社マルハン）
- 神山則子（テス・エンジニアリング株式会社）
- 小池岳太（株式会社JTBコミュニケーションデザイン）
- 鈴木猛史（KYB株式会社）
- 髙橋幸平（日本体育大学）
- 田中佳子（株式会社Tポイント・ジャパン）
- 東海将彦（トレンドマイクロ株式会社）
- 本堂杏実（株式会社コーセー）
- 三澤拓（SMBC日興証券株式会社）
- 村岡桃佳（トヨタ自動車株式会社）
- 森井大輝（トヨタ自動車株式会社）
クロスカントリースキー／バイアスロン
- 阿部友里香（株式会社日立ソリューションズ）
- 岩本啓吾（株式会社土屋ホーム）
- 岩本美歌（北海道エネルギーパラスキージュニアチーム／富山県立雄山高等学校）
- 川除大輝（日立ソリューションズ ジュニアスキークラブ／日本大学）
- 佐藤圭一（株式会社セールスフォース・ジャパン）
- 出来島桃子（新発田市役所）
- 新田佳浩（株式会社日立ソリューションズ）
- 森宏明（HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS／株式会社朝日新聞社）
スノーボード
- 大岩根正隆（株式会社ベリサーブ）
- 岡本圭司（牛乳石鹸共進社株式会社）
- 小栗大地（三進化学工業株式会社）
- 小須田潤太（株式会社オープンハウス）
- 田渕伸司（特別支援学校）