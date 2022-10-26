【体操】女子日本選手のオリンピック・世界選手権における歴代成績｜世界体操リバプール2022はフレッシュなメンバーで臨む

体操ニッポン女子は、これまで代表をけん引してきた村上茉愛、寺本明日香、畠田瞳らが現役を引退。10月29日開幕の世界体操リバプール2022では、フレッシュなメンバーで臨むことになる。ここでは過去のオリンピック・世界体操競技選手権に出場した女子日本代表メンバーを振り返る。

文： オリンピックチャンネル編集部
体操競技
Mai MURAKAMI
写真： Getty Images

オリンピック開催年を除き、毎年開催される“世界体操”第51回世界体操競技選手権大会（51st FIG Artistic Gymnastics World Championships）が現地時間10月29日、イギリス・リバプールのM&Sバンクアリーナで開幕する。これまで日本女子体操界をけん引してきた村上茉愛、寺本明日香、畠田瞳が現役を引退。リバプール2022の女子日本代表は宮田笙子（18）、深沢こころ（20）、山田千遥（19）、坂口彩夏（20）、渡部葉月（18）と若いメンバーで臨む。

■歴代の国際大会日本代表選手

フレッシュなメンバーでリバプール2022に臨む女子日本代表。ここでは過去のオリンピック・世界体操に出場する女子日本代表および主な結果を振り返る。

▼オリンピック

Tokyo 2020
選手 主な結果
村上茉愛 ゆか：銅メダル、個人総合：5位、跳馬：11位、団体：5位
畠田瞳 団体：5位
平岩優奈 団体：5位
杉原愛子 団体：5位
芦川うらら 平均台：6位
リオデジャネイロ2016
選手 主な結果
宮川紗江 団体：4位
村上茉愛 個人総合：14位、ゆか：7位、団体：4位
杉原愛子 団体：4位
寺本明日香 個人総合：8位、団体：4位
内山由綺 団体：4位
ロンドン2012
選手 主な結果
田中理恵 個人総合：16位、団体：8位
美濃部ゆう 団体：8位
寺本明日香 個人総合：11位、団体：8位
鶴見虹子 段違い平行棒：7位、団体：8位
新竹優子 団体：8位
北京2008
選手 主な結果
黒田真由 団体：5位
美濃部ゆう 団体：5位
大島杏子 個人総合：20位、団体：5位
新竹優子 団体：5位
鶴見虹子 個人総合：17位、平均台：8位、団体：5位
上村美揮 団体：5位
アテネ2004
選手 主な結果
石坂 真奈美　
大島 杏子

▼世界選手権

第50回（2021年）
選手 主な結果
村上茉愛 ゆか：金メダル、平均台：銅メダル
畠田瞳
平岩優奈 ゆか：8位
芦川うらら 平均台：金メダル
第49回（2019年）
選手 主な結果
寺本明日香 個人総合：13位、団体：11位
畠田瞳 個人総合：17位、団体：11位
杉原愛子 団体：11位
梶田凪 団体：11位
松村朱里 団体：11位
第48回（2018年）
選手 主な結果
村上茉愛 個人総合：銀メダル、ゆか：銅メダル、団体：6位
寺本明日香 個人総合：10位、団体：6位
畠田瞳 団体：6位
杉原愛子 団体：6位
梶田凪 団体：6位
第47回（2017年）
選手 主な結果
村上茉愛 ゆか：金メダル、個人総合：4位、平均台：4位
杉原愛子 個人総合：6位
宮川紗江 跳馬：8位
寺本明日香 平均台：6位
第46回（2015年）
選手 主な結果
笹田夏実 団体：5位
杉原愛子 団体：5位
寺本明日香 個人総合：9位、団体：5位
宮川紗江 ゆか：4位、団体：5位
村上茉愛 個人総合：6位、団体：5位
湯元さくら 団体：5位
内山由綺
第45回（2014年）
選手 主な結果
石倉あづみ 団体：8位
井上和佳奈 団体：8位
笹田夏実 団体：8位
寺本明日香 平均台：4位、団体：8位
美濃部ゆう 団体：8位
村上茉愛 団体：8位
第44回（2013年）
選手 主な結果
寺本明日香 個人総合：9位
美濃部ゆう
笹田夏実
村上茉愛 ゆか：4位

関連記事：

オリンピックに向けて。 これらすべてをゲット。

スポーツイベントを無料でライブ観戦。さまざまなシリーズに無制限アクセス。 他には真似のできないオリンピックニュース＆ハイライト
登録はこちら 登録はこちら