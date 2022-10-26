【体操】女子日本選手のオリンピック・世界選手権における歴代成績｜世界体操リバプール2022はフレッシュなメンバーで臨む

オリンピック開催年を除き、毎年開催される“世界体操”第51回世界体操競技選手権大会（51st FIG Artistic Gymnastics World Championships）が現地時間10月29日、イギリス・リバプールのM&Sバンクアリーナで開幕する。これまで日本女子体操界をけん引してきた村上茉愛、寺本明日香、畠田瞳が現役を引退。リバプール2022の女子日本代表は宮田笙子（18）、深沢こころ（20）、山田千遥（19）、坂口彩夏（20）、渡部葉月（18）と若いメンバーで臨む。
■歴代の国際大会日本代表選手
フレッシュなメンバーでリバプール2022に臨む女子日本代表。ここでは過去のオリンピック・世界体操に出場する女子日本代表および主な結果を振り返る。
▼オリンピック
Tokyo 2020
|選手
|主な結果
|村上茉愛
|ゆか：銅メダル、個人総合：5位、跳馬：11位、団体：5位
|畠田瞳
|団体：5位
|平岩優奈
|団体：5位
|杉原愛子
|団体：5位
|芦川うらら
|平均台：6位
リオデジャネイロ2016
|選手
|主な結果
|宮川紗江
|団体：4位
|村上茉愛
|個人総合：14位、ゆか：7位、団体：4位
|杉原愛子
|団体：4位
|寺本明日香
|個人総合：8位、団体：4位
|内山由綺
|団体：4位
ロンドン2012
|選手
|主な結果
|田中理恵
|個人総合：16位、団体：8位
|美濃部ゆう
|団体：8位
|寺本明日香
|個人総合：11位、団体：8位
|鶴見虹子
|段違い平行棒：7位、団体：8位
|新竹優子
|団体：8位
北京2008
|選手
|主な結果
|黒田真由
|団体：5位
|美濃部ゆう
|団体：5位
|大島杏子
|個人総合：20位、団体：5位
|新竹優子
|団体：5位
|鶴見虹子
|個人総合：17位、平均台：8位、団体：5位
|上村美揮
|団体：5位
アテネ2004
|選手
|主な結果
|石坂 真奈美
|
|大島 杏子
|
▼世界選手権
第50回（2021年）
|選手
|主な結果
|村上茉愛
|ゆか：金メダル、平均台：銅メダル
|畠田瞳
|
|平岩優奈
|ゆか：8位
|芦川うらら
|平均台：金メダル
第49回（2019年）
|選手
|主な結果
|寺本明日香
|個人総合：13位、団体：11位
|畠田瞳
|個人総合：17位、団体：11位
|杉原愛子
|団体：11位
|梶田凪
|団体：11位
|松村朱里
|団体：11位
第48回（2018年）
|選手
|主な結果
|村上茉愛
|個人総合：銀メダル、ゆか：銅メダル、団体：6位
|寺本明日香
|個人総合：10位、団体：6位
|畠田瞳
|団体：6位
|杉原愛子
|団体：6位
|梶田凪
|団体：6位
第47回（2017年）
|選手
|主な結果
|村上茉愛
|ゆか：金メダル、個人総合：4位、平均台：4位
|杉原愛子
|個人総合：6位
|宮川紗江
|跳馬：8位
|寺本明日香
|平均台：6位
第46回（2015年）
|選手
|主な結果
|笹田夏実
|団体：5位
|杉原愛子
|団体：5位
|寺本明日香
|個人総合：9位、団体：5位
|宮川紗江
|ゆか：4位、団体：5位
|村上茉愛
|個人総合：6位、団体：5位
|湯元さくら
|団体：5位
|内山由綺
|
第45回（2014年）
|選手
|主な結果
|石倉あづみ
|団体：8位
|井上和佳奈
|団体：8位
|笹田夏実
|団体：8位
|寺本明日香
|平均台：4位、団体：8位
|美濃部ゆう
|団体：8位
|村上茉愛
|団体：8位
第44回（2013年）
|選手
|主な結果
|寺本明日香
|個人総合：9位
|美濃部ゆう
|
|笹田夏実
|
|村上茉愛
|ゆか：4位