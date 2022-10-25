【体操】男子日本選手のオリンピック・世界選手権における歴代成績｜過去には内村航平が世界大会8連覇

第51回世界体操競技選手権大会がイギリス・リバプールで開催。男子日本代表にはTokyo2020個人総合、種目別鉄棒2冠の橋本大輝、神本雄也、土井陵輔、谷川航、谷川翔の5選手が選出されている。橋本は2021年、Tokyo2020後に行われた第50回大会で個人総合と種目別鉄棒ともに準優勝に終わっており、今大会では王座奪還を狙う。また2大会ぶりに実施される団体では、3位以内にパリ2024出場権を付与。日本代表の活躍に期待だ。

オリンピックや世界選手権で多数のメダルを獲得してきた、体操日本代表。ここでは過去のオリンピック・世界選手権における成績を紹介する。

■歴代の国際大会日本代表選手

ここからは、過去のオリンピックと世界選手権での日本代表選手を紹介していく。

Tokyo2020で橋本大輝が、個人総合と種目別鉄棒の2冠を達成したことが記憶に新しい。かつては「キング」内村航平が、個人総合でオリンピックを連覇。世界選手権と合わせ、世界大会8連覇を成し遂げている。ここではオリンピックと世界選手権の日本代表選手、および成績（入賞以上）を紹介する。

▼オリンピック

Tokyo 2020 選手 結果 橋本大輝 個人総合&鉄棒：金メダル、団体：銀メダル 萱和磨 あん馬：銅メダル、団体：銀メダル 谷川航 団体：銀メダル 北園丈琉 個人総合：5位、鉄棒：6位、団体：銀メダル 内村航平 ー 亀山耕平 ー

リオデジャネイロ2016 選手 結果 内村航平 個人総合&団体：金メダル、ゆか：5位 加藤凌平 個人総合：11位、平行棒：7位、団体：金メダル 田中佑典 団体：金メダル 白井健三 跳馬：銅メダル、ゆか：4位、団体：金メダル 山室光史 団体：金メダル

ロンドン2012 選手 結果 内村航平 個人総合：金メダル、ゆか&団体：銀メダル 田中和仁 個人総合：6位、平行棒：4位、団体：銀メダル 山室光史 団体：銀メダル 田中佑典 平行棒：6位、団体：銀メダル 加藤凌平 団体：銀メダル

北京2008 選手 結果 内村航平 個人総合&団体：銀メダル、ゆか：5位 冨田洋之 個人総合：4位、あん馬：5位、鉄棒：6位、団体：銀メダル 坂本功貴 団体：銀メダル 鹿島丈博 団体：銀メダル 沖口誠 団体：銀メダル 中瀬卓也 鉄棒：5位、団体：銀メダル

アテネ2004 選手 結果 鹿島丈博 あん馬：銅メダル、団体：金メダル 水鳥寿思 団体：金メダル 中野大輔 平行棒：5位、ゆか：6位、鉄棒：9位、団体：金メダル 冨田洋之 個人総合6位、平行棒：銀メダル、つり輪：4位、あん馬：8位、団体：金メダル 塚原直也 団体：金メダル 米田功 個人総合：11位、鉄棒：銅メダル、ゆか：7位、団体：金メダル

▼世界選手権

第50回（2021年） 選手 主な結果 橋本大輝 個人総合&鉄棒：銀メダル、平行棒：4位 萱和磨 あん馬：銀メダル、ゆか&平行棒：6位 内村航平 鉄棒：6位 米倉英信 跳馬：銀メダル 南一輝 ゆか：銀メダル 安里圭亮

第49回（2019年） 選手 主な結果 谷川翔 団体：銅メダル 谷川航 団体：銅メダル 萱和磨 個人総合：6位、平行棒：銅メダル、あん馬：5位、団体：銅メダル 橋本大輝 鉄棒：4位、あん馬：9位、団体：銅メダル 神本雄也 団体：銅メダル

第48回（2018年） 選手 主な結果 内村航平 鉄棒：銀メダル、団体：銅メダル 白井健三 個人総合：7位、ゆか：銀メダル、跳馬&団体：銅メダル 萱和磨 個人総合：6位、ゆか：8位、団体：銅メダル 谷川航 団体：銅メダル 田中佑典 団体：銅メダル

第47回（2017年） 選手 主な結果 内村航平 白井健三 個人総合：銅メダル、ゆか&跳馬：金メダル 谷川航 亀山耕平 安里圭亮 鉄棒：5位、跳馬：6位 宮地秀享

第46回（2015年） 選手 結果 早坂尚人 団体：金メダル 加藤凌平 団体：金メダル 萱和磨 個人総合：10位、あん馬：銅メダル、団体：金メダル 白井健三 ゆか：金メダル、跳馬：7位、団体：金メダル 田中佑典 平行棒：7位、団体：金メダル 内村航平 個人総合&鉄棒：金メダル、団体：金メダル

第45回（2014年） 選手 結果 内村航平 個人総合：金メダル、鉄棒&団体：銀メダル 亀山耕平 団体：銀メダル 加藤凌平 平行棒：銅メダル、ゆか：6位、団体：銀メダル 野々村笙吾 団体：銀メダル 白井健三 ゆか：銀メダル、跳馬：4位、団体：銀メダル 田中佑典 個人総合：銅メダル、平行棒：5位、団体：銀メダル