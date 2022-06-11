【6月12日】U23アジアカップ準々決勝の放送予定｜U-21日本代表が日韓戦に臨む

AFC（アジアサッカー連盟）U23アジアカップ ウズベキスタン2022準々決勝が、6月11日から12日かけて行われる。パリ2024出場を目指す世代となるU-21代表が出場している日本は、12日に韓国代表と対戦。ここでは同試合の放送予定や見どころを紹介する。
■日程・放送予定
開催概要
- 日時：6月12日（日）18:00（日本時間22:00）キックオフ
- 対戦カード：韓国 vs.日本
放送予定
- ネット：DAZN
■見どころ
AFC U23アジアカップ ウズベキスタン2022は、23歳以下のアジアNo.1を決める大会となっている。日本はパリ2024オリンピック出場を目指すU-21日本代表が参加。オリンピックの男子サッカーは原則23歳以下の選手に出場資格があるため、この年代の強化を優先することになった。
日本はグループステージ2勝1分けで勝点7。グループD首位のサウジアラビア代表と同じ勝点だったものの、得失点差により2位で突破となった。準々決勝ではグループCを首位で通過した韓国代表と対戦。グループステージ初戦で決勝ゴールをマークした細谷真大、3戦目のタジキスタン代表戦で先制ゴールの松木玖生ら攻撃陣の活躍が期待される。
■U-21日本代表メンバー
GK
- 小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）
- 佐々木 雅士（柏レイソル）
- 鈴木 彩艶（浦和レッズ）
DF
- 内野 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
- 西尾 隆矢（セレッソ大阪）
- 加藤 聖（V・ファーレン長崎）
- 馬場 晴也（東京ヴェルディ）
- 半田 陸（モンテディオ山形）
- 畑 大雅（湘南ベルマーレ）
- 鈴木 海音（栃木SC）
- チェイス アンリ（VfBシュツットガルト／ドイツ）
MF
- 松岡 大起（清水エスパルス）
- 斉藤 光毅（ロンメルSK／ベルギー）
- 小田 裕太郎（ヴィッセル神戸）※5/27不参加
- 山本 理仁（東京ヴェルディ）
- 藤田 譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
- 三戸 舜介（アルビレックス新潟）
- 松木 玖生（FC東京）
- 佐藤 恵允（明治大学）※5/27追加招集
- 山田 楓喜（京都サンガF.C.）※5/28追加招集
FW
- 藤尾 翔太（徳島ヴォルティス）
- 細谷 真大（柏レイソル）
- 鈴木 唯人（清水エスパルス）
- 中島 大嘉（北海道コンサドーレ札幌）※5/27追加招集
スタッフ
- 監督：大岩 剛
- コーチ：羽田 憲司
- GKコーチ：浜野 征哉
- フィジカルコーチ：矢野 由治
- テクニカルスタッフ：越智 滋之
■グループステージ組み合わせ
- グループA：ウズベキスタン、イラン、カタール、トルクメニスタン
- グループB：オーストラリア、ヨルダン、イラク、クウェート
- グループC：韓国、タイ、ベトナム、マレーシア
- グループD：日本、サウジアラビア、UAE、タジキスタン
■準々決勝
- ウズベキスタン vs.イラク
- オーストラリア vs.トルクメニスタン
- 韓国 vs.日本
- サウジアラビア vs.ベトナム