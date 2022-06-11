【6月12日】U23アジアカップ準々決勝の放送予定｜U-21日本代表が日韓戦に臨む

AFC（アジアサッカー連盟）U23アジアカップ ウズベキスタン2022は6月11日と12日に準々決勝を実施。パリ2024出場を目指すU-21日本代表は、12日に韓国代表と対戦する。ここでは同試合の放送予定や見どころを紹介。

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： 2022 Getty Images

AFC（アジアサッカー連盟）U23アジアカップ ウズベキスタン2022準々決勝が、6月11日から12日かけて行われる。パリ2024出場を目指す世代となるU-21代表が出場している日本は、12日に韓国代表と対戦。ここでは同試合の放送予定や見どころを紹介する。

■日程・放送予定

開催概要

  • 日時：6月12日（日）18:00（日本時間22:00）キックオフ
  • 対戦カード：韓国 vs.日本

放送予定

■見どころ

AFC U23アジアカップ ウズベキスタン2022は、23歳以下のアジアNo.1を決める大会となっている。日本はパリ2024オリンピック出場を目指すU-21日本代表が参加。オリンピックの男子サッカーは原則23歳以下の選手に出場資格があるため、この年代の強化を優先することになった。

日本はグループステージ2勝1分けで勝点7。グループD首位のサウジアラビア代表と同じ勝点だったものの、得失点差により2位で突破となった。準々決勝ではグループCを首位で通過した韓国代表と対戦。グループステージ初戦で決勝ゴールをマークした細谷真大、3戦目のタジキスタン代表戦で先制ゴールの松木玖生ら攻撃陣の活躍が期待される。

■U-21日本代表メンバー

GK

  • 小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）
  • 佐々木 雅士（柏レイソル）
  • 鈴木 彩艶（浦和レッズ）

DF

  • 内野 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
  • 西尾 隆矢（セレッソ大阪）
  • 加藤 聖（V・ファーレン長崎）
  • 馬場 晴也（東京ヴェルディ）
  • 半田 陸（モンテディオ山形）
  • 畑 大雅（湘南ベルマーレ）
  • 鈴木 海音（栃木SC）
  • チェイス アンリ（VfBシュツットガルト／ドイツ）

MF

  • 松岡 大起（清水エスパルス）
  • 斉藤 光毅（ロンメルSK／ベルギー）
  • 小田 裕太郎（ヴィッセル神戸）※5/27不参加
  • 山本 理仁（東京ヴェルディ）
  • 藤田 譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
  • 三戸 舜介（アルビレックス新潟）
  • 松木 玖生（FC東京）
  • 佐藤 恵允（明治大学）※5/27追加招集
  • 山田 楓喜（京都サンガF.C.）※5/28追加招集

FW

  • 藤尾 翔太（徳島ヴォルティス）
  • 細谷 真大（柏レイソル）
  • 鈴木 唯人（清水エスパルス）
  • 中島 大嘉（北海道コンサドーレ札幌）※5/27追加招集

スタッフ

  • 監督：大岩 剛
  • コーチ：羽田 憲司
  • GKコーチ：浜野 征哉
  • フィジカルコーチ：矢野 由治
  • テクニカルスタッフ：越智 滋之

■グループステージ組み合わせ

  • グループA：ウズベキスタン、イラン、カタール、トルクメニスタン
  • グループB：オーストラリア、ヨルダン、イラク、クウェート
  • グループC：韓国、タイ、ベトナム、マレーシア
  • グループD：日本、サウジアラビア、UAE、タジキスタン

■準々決勝

  • ウズベキスタン vs.イラク
  • オーストラリア vs.トルクメニスタン
  • 韓国 vs.日本
  • サウジアラビア vs.ベトナム

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