【セーリング】プリンセスソフィア杯：岡田奎樹／吉岡美帆が男女混合470級総合6位に

文： 渡辺文重
セーリング
Miho YOSHIOKA
写真： Getty Images

セーリングの国際大会・第51回プリンセスソフィア杯が現地時間4月1日から9日にかけ、パルマ・デ・マヨルカ（スペイン）で開催された。男女混合470級では岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）／吉岡美帆（ベネッセホールディングス）が最終日のメダルレースに進み、総合6位となっている。

51 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía - Mallorca 2022

日本からは16艇22名が参加。日本人の結果は以下の通り。

男女混合470級（21カ国66艇出場）

  • 6位：岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）／吉岡美帆（ベネッセホールディングス）
  • 12位：高山大智／盛田冬華（ヤマハ発動機）

男女混合Nacra 17級（23カ国38艇出場）

  • 20位：飯束潮吹（エス・ピー・ネットワーク）／西田カピーリア桜良（エス・ピー・ネットワーク／関西大学）

男子49級（27カ国79艇出場）

  • 54位：古谷信玄／高柳彬（エス・ピー・ネットワーク）

女子49erFX級（22カ国57艇出場）

  • 28位：山崎アンナ（日本体育大学大学院）／髙野芹奈（関西大学）
  • 30位：田中美紗樹／永松瀬羅（豊田自動織機）

女子ILCA6級（39カ国95艇出場）

  • 50位：冨部柚三子（福井総合病院）

男子ILCA7級（51カ国168艇出場）

  • 61位：瀬川和正（鳥取県スポーツ協会）

男子iQFOiL級（28カ国101艇出場）

  • 49位：池田健星（三重県スポーツ協会）
  • 56位：富澤慎（トヨタ自動車東日本）
  • 63位：倉持大也（福井県スポーツ協会）
  • 70位：穴見知典（ライテック）

女子iQFOiL級（24カ国74艇出場）

  • 41位：須長由季（ミキハウス）
  • 45位：新嶋莉奈（エリエール）
  • 60位：渡辺純菜（太陽コミュニケーションズ）
  • 63位：山辺美希（サガミ）

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