【5月24日】日本カーリング選手権大会3日目の対戦カード・放送予定｜フォルティウスが北海道銀行と対戦

5月22日に北海道の北見市アドヴィックス常呂カーリングホールで開幕した第39回 全農 日本カーリング選手権大会。ここでは大会3日目の対戦カードや放送予定を紹介する。3日目はフォルティウスがかつてのメインスポンサー、北海道銀行と対戦。ともに優勝経験のあるロコ・ソラーレと富士急の試合も注目だ。

■日本選手権第3日の対戦カード・放送予定

競技1（女子）9:00開始

SC軽井沢クラブ vs 富士急

北海道銀行 vs フォルティウス

チーム広島 vs フィロシーク青森

札幌協会 vs LOCOSOLARE

競技2（男子）13:30開始

札幌国際大学 vs 北見協会

長野県CA vs SC軽井沢クラブ

岡山CA vs チーム石村

常呂ジュニア vs チーム東京

競技3（男子）18:00開始

フィロシーク青森 vs 札幌協会

LOCOSOLARE vs 富士急

中部電力 vs 北海道銀行

チーム広島 vs フォルティウス

■日本選手権3日目の見どころ

カーリング日本一を決定する日本選手権大会。今大会には前年度優勝チームおよび各地域代表の、男女各9チームが出場する。大会形式は予選リーグと決勝トーナメントの2段階。予選リーグでは9チームが総当りで対戦し、上位4チームが決勝トーナメントに進む。決勝トーナメントはページシステムで行われ、予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを実施。その後は準決勝、決勝と進んでいく。

予選リーグの折り返しとなる3日目は女子が2試合、男子が1試合を行う（各節1チームは試合なし）。注目カードは「北海道銀行 vs フォルティウス」。フォルティウスは2011年4月から2021年11月30日まで「北海道銀行フォルティウス」として活動。北海道銀行のスポンサー契約満了にともない、フォルティウスとして競技を続けてきた。一方、北海道銀行は新たにチームを立ち上げて今大会に臨んでいる。ゆかりのある両者の対決に注目だ。ここまでは、北海道銀行が3勝0敗と快進撃を見せている一方、フォルティウスは1勝2敗と苦しいスタートとなっている。

2020年大会優勝のロコ・ソラーレ、2018年大会優勝の富士急がぶつかる一戦も予選リーグ屈指の好カードだ。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

フォース：谷田 康真

サード：清水 徹郎

セカンド：相田 晃輔

リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

フォース：前田 拓海

サード：上川 憂竜

セカンド：前田 拓紀

リード：中原 亜星

リザーブ：中原 太亜

コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

フォース：佐藤 剣仁

サード：青木 豪

セカンド：荻原 功暉

リード：新野 和志

リザーブ：鎌田 渓

コーチ：土居 誉享

コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

フォース：石村 潤恩

サード：中川 裕斗

セカンド：石村 悠温

リード：川村 空也

リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

フォース：神田 順平

サード：大谷 拡夢

セカンド：両川 築

リード：橋本 祥太朗

リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：栁澤 李空

サード：山口 剛史

セカンド：山本 遵

リード：小泉 聡

コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

フォース：吉岡 寛紀

サード：藤中 宏充

セカンド：野々村 優介

リード：孝橋 誠

リザーブ：上垣内 厚志

コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

フォース：平田 洸介

サード：臼井 槙吾

セカンド：目黒 良太

リード：三浦 善也

リザーブ：小林 駿汰

コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

フォース：清水 芳郎

サード：佐藤 塁

セカンド：西澤 弦也

リード：速水 港

リザーブ：甲斐 周

コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

フォース：吉村 紗也香

サード：小野寺 佳歩

セカンド：近江谷 杏菜

リード：船山 弓枝

リザーブ：小林 未奈

コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

フォース：藤澤 五月

サード：吉田 知那美

セカンド：鈴木 夕湖

リード：吉田 夕梨花

リザーブ：石崎 琴美

コーチ：小野寺 亮二

コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

フォース：田畑 百葉

サード：仁平 美来

セカンド：中島 未琴

リード：伊藤 彩未

コーチ：佐藤 浩

コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

フォース：田中 美咲

サード：中村 澪里

セカンド：木原 遥

リード：小山 笑子

リザーブ：一戸 日和

コーチ：中島 潤

コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

フォース：小谷 優奈

サード：小谷 有理沙

セカンド：石垣 真央

リード：苫米地 美智子

リザーブ：小穴 桃里

コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：江並 杏実

サード：金井 亜翠香

セカンド：西室 淳子

リード：両川 萌音

コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

フォース：信藤 優希

サード：財官 里帆

セカンド：舛木 郁美

リード：岩谷 あかり

リザーブ：石原 幸江

コーチ：寺尾 一朗

コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

フォース：北澤 育恵

サード：中嶋 星奈

セカンド：鈴木 みのり

リード：石郷岡 葉純

リザーブ：松村 千秋

コーチ：両角 友佑

コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）