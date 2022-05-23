【5月24日】日本カーリング選手権大会3日目の対戦カード・放送予定｜フォルティウスが北海道銀行と対戦

文： オリンピックチャンネル編集部
カーリング
写真： 時事通信

5月22日に北海道の北見市アドヴィックス常呂カーリングホールで開幕した第39回 全農 日本カーリング選手権大会。ここでは大会3日目の対戦カードや放送予定を紹介する。3日目はフォルティウスがかつてのメインスポンサー、北海道銀行と対戦。ともに優勝経験のあるロコ・ソラーレと富士急の試合も注目だ。

■日本選手権第3日の対戦カード・放送予定

競技1（女子）9:00開始

SC軽井沢クラブ vs 富士急

北海道銀行 vs フォルティウス

チーム広島 vs フィロシーク青森

札幌協会 vs LOCOSOLARE

競技2（男子）13:30開始

札幌国際大学 vs 北見協会

長野県CA vs SC軽井沢クラブ

岡山CA vs チーム石村

常呂ジュニア vs チーム東京

競技3（男子）18:00開始

フィロシーク青森 vs 札幌協会

LOCOSOLARE vs 富士急

中部電力 vs 北海道銀行

チーム広島 vs フォルティウス

■日本選手権3日目の見どころ

カーリング日本一を決定する日本選手権大会。今大会には前年度優勝チームおよび各地域代表の、男女各9チームが出場する。大会形式は予選リーグと決勝トーナメントの2段階。予選リーグでは9チームが総当りで対戦し、上位4チームが決勝トーナメントに進む。決勝トーナメントはページシステムで行われ、予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを実施。その後は準決勝、決勝と進んでいく。

予選リーグの折り返しとなる3日目は女子が2試合、男子が1試合を行う（各節1チームは試合なし）。注目カードは「北海道銀行 vs フォルティウス」。フォルティウスは2011年4月から2021年11月30日まで「北海道銀行フォルティウス」として活動。北海道銀行のスポンサー契約満了にともない、フォルティウスとして競技を続けてきた。一方、北海道銀行は新たにチームを立ち上げて今大会に臨んでいる。ゆかりのある両者の対決に注目だ。ここまでは、北海道銀行が3勝0敗と快進撃を見せている一方、フォルティウスは1勝2敗と苦しいスタートとなっている。

2020年大会優勝のロコ・ソラーレ、2018年大会優勝の富士急がぶつかる一戦も予選リーグ屈指の好カードだ。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

  • フォース：谷田 康真
  • サード：清水 徹郎
  • セカンド：相田 晃輔
  • リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

  • フォース：前田 拓海
  • サード：上川 憂竜
  • セカンド：前田 拓紀
  • リード：中原 亜星
  • リザーブ：中原 太亜
  • コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

  • フォース：佐藤 剣仁
  • サード：青木 豪
  • セカンド：荻原 功暉
  • リード：新野 和志
  • リザーブ：鎌田 渓
  • コーチ：土居 誉享
  • コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

  • フォース：石村 潤恩
  • サード：中川 裕斗
  • セカンド：石村 悠温
  • リード：川村 空也
  • リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

  • フォース：神田 順平
  • サード：大谷 拡夢
  • セカンド：両川 築
  • リード：橋本 祥太朗
  • リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：栁澤 李空
  • サード：山口 剛史
  • セカンド：山本 遵
  • リード：小泉 聡
  • コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

  • フォース：吉岡 寛紀
  • サード：藤中 宏充
  • セカンド：野々村 優介
  • リード：孝橋 誠
  • リザーブ：上垣内 厚志
  • コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

  • フォース：平田 洸介
  • サード：臼井 槙吾
  • セカンド：目黒 良太
  • リード：三浦 善也
  • リザーブ：小林 駿汰
  • コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

  • フォース：清水 芳郎
  • サード：佐藤　塁
  • セカンド：西澤 弦也
  • リード：速水　港
  • リザーブ：甲斐　周
  • コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

  • フォース：吉村 紗也香
  • サード：小野寺 佳歩
  • セカンド：近江谷 杏菜
  • リード：船山 弓枝
  • リザーブ：小林 未奈
  • コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

  • フォース：藤澤 五月
  • サード：吉田 知那美
  • セカンド：鈴木 夕湖
  • リード：吉田 夕梨花
  • リザーブ：石崎 琴美
  • コーチ：小野寺 亮二
  • コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

  • フォース：田畑 百葉
  • サード：仁平 美来
  • セカンド：中島 未琴
  • リード：伊藤 彩未
  • コーチ：佐藤 浩
  • コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

  • フォース：田中 美咲
  • サード：中村 澪里
  • セカンド：木原 遥
  • リード：小山 笑子
  • リザーブ：一戸 日和
  • コーチ：中島 潤
  • コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

  • フォース：小谷 優奈
  • サード：小谷 有理沙
  • セカンド：石垣 真央
  • リード：苫米地 美智子
  • リザーブ：小穴 桃里
  • コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：江並 杏実
  • サード：金井 亜翠香
  • セカンド：西室 淳子
  • リード：両川 萌音
  • コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

  • フォース：信藤 優希
  • サード：財官 里帆
  • セカンド：舛木 郁美
  • リード：岩谷 あかり
  • リザーブ：石原 幸江
  • コーチ：寺尾 一朗
  • コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

  • フォース：北澤 育恵
  • サード：中嶋 星奈
  • セカンド：鈴木 みのり
  • リード：石郷岡 葉純
  • リザーブ：松村 千秋
  • コーチ：両角 友佑
  • コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）

  • フォース：小川 香奈
  • サード：兼田 モモ
  • セカンド：安井 涼音
  • リード：京藤 乃愛
  • リザーブ：石山 奈津子
  • コーチ：竹島 一美
  • コーチ：小林 博文

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