【5月23日】日本カーリング選手権大会2日目の対戦カード・放送予定｜前回優勝のコンサドーレ、準優勝の常呂ジュニアと対戦

5月22日に北海道の北見市アドヴィックス常呂カーリングホールで開幕した第39回 全農 日本カーリング選手権大会。ここでは同大会2日目の対戦カードや放送予定を紹介する。2日目は前回大会男子王者のコンサドーレが準優勝の常呂ジュニアと対戦する。

■日本選手権第2日の対戦カード・放送予定

競技1（男子）9:00開始

チーム東京 vs 岡山CA

チーム石村 vs 長野県CA

常呂ジュニア vs 札幌国際大学

SC軽井沢クラブ vs コンサドーレ

競技2（女子）13:30開始

チーム広島 vs 北海道銀行

札幌協会 vs 中部電力

富士急 vs フォルティウス

フィロシーク青森 vs SC軽井沢クラブ

競技3（男子）18:00開始

岡山CA vs 長野県CA

常呂ジュニア vs コンサドーレ

北見協会 vs SC軽井沢クラブ

チーム石村 vs 札幌国際大学

■日本選手権第2日の見どころ

カーリング日本一を争う日本カーリング選手権大会。今大会には前年度の優勝チームや各地域から、男女各9チームが出場する。大会形式は予選リーグと決勝トーナメントの2段階。予選リーグでは9チームが総当りで対戦し、上位4チームが決勝トーナメントに進む。決勝トーナメントはページシステムで行われ、予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを実施。その後は準決勝、決勝と進んでいく。

2日目は男子の好カードに注目。前回大会を制したコンサドーレと常呂ジュニアが対戦する。コンサドーレは22日の初戦でチーム東京と対戦し、9-2で快勝。常呂ジュニアは初日に試合がなく、2日目に初戦を迎える。女子は連覇を狙うフォルティウスと富士急がハイレベルな試合を見せてくれそうだ。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

フォース：谷田 康真

サード：清水 徹郎

セカンド：相田 晃輔

リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

フォース：前田 拓海

サード：上川 憂竜

セカンド：前田 拓紀

リード：中原 亜星

リザーブ：中原 太亜

コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

フォース：佐藤 剣仁

サード：青木 豪

セカンド：荻原 功暉

リード：新野 和志

リザーブ：鎌田 渓

コーチ：土居 誉享

コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

フォース：石村 潤恩

サード：中川 裕斗

セカンド：石村 悠温

リード：川村 空也

リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

フォース：神田 順平

サード：大谷 拡夢

セカンド：両川 築

リード：橋本 祥太朗

リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：栁澤 李空

サード：山口 剛史

セカンド：山本 遵

リード：小泉 聡

コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

フォース：吉岡 寛紀

サード：藤中 宏充

セカンド：野々村 優介

リード：孝橋 誠

リザーブ：上垣内 厚志

コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

フォース：平田 洸介

サード：臼井 槙吾

セカンド：目黒 良太

リード：三浦 善也

リザーブ：小林 駿汰

コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

フォース：清水 芳郎

サード：佐藤 塁

セカンド：西澤 弦也

リード：速水 港

リザーブ：甲斐 周

コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

フォース：吉村 紗也香

サード：小野寺 佳歩

セカンド：近江谷 杏菜

リード：船山 弓枝

リザーブ：小林 未奈

コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

フォース：藤澤 五月

サード：吉田 知那美

セカンド：鈴木 夕湖

リード：吉田 夕梨花

リザーブ：石崎 琴美

コーチ：小野寺 亮二

コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

フォース：田畑 百葉

サード：仁平 美来

セカンド：中島 未琴

リード：伊藤 彩未

コーチ：佐藤 浩

コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

フォース：田中 美咲

サード：中村 澪里

セカンド：木原 遥

リード：小山 笑子

リザーブ：一戸 日和

コーチ：中島 潤

コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

フォース：小谷 優奈

サード：小谷 有理沙

セカンド：石垣 真央

リード：苫米地 美智子

リザーブ：小穴 桃里

コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：江並 杏実

サード：金井 亜翠香

セカンド：西室 淳子

リード：両川 萌音

コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

フォース：信藤 優希

サード：財官 里帆

セカンド：舛木 郁美

リード：岩谷 あかり

リザーブ：石原 幸江

コーチ：寺尾 一朗

コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

フォース：北澤 育恵

サード：中嶋 星奈

セカンド：鈴木 みのり

リード：石郷岡 葉純

リザーブ：松村 千秋

コーチ：両角 友佑

コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）