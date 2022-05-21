【5月22日】日本カーリング選手権大会1日目の対戦カード・放送予定｜ロコ・ソラーレは初戦で中部電力と対戦

第39回 全農 日本カーリング選手権大会が5月21日に開幕。北海道北見市の北見市アドヴィックス常呂カーリングホールを舞台に、29日まで行われる。ここでは北京2022銀メダルのロコ・ソラーレ（LOCOSOLARE）も出場する同大会初日の対戦カードや放送予定を紹介する。

■日本選手権第1日の対戦カード・放送予定

競技1（女子）9:00開始

フォルティウス vs フィロシーク青森

富士急 vs チーム広島

LOCOSOLARE vs 中部電力

SC軽井沢クラブ vs 北海道銀行

競技2（男子）13:30開始

SC軽井沢クラブ vs チーム石村

北見協会 vs 岡山CA

チーム東京 vs コンサドーレ

札幌国際大学 vs 長野県CA

競技3（女子）18:00開始

LOCOSOLARE vs チーム広島

フィロシーク青森 vs 北海道銀行

札幌協会 vs SC軽井沢クラブ

フォルティウス vs 中部電力

■日本選手権第1日の見どころ

カーリング日本一を争う日本カーリング選手権大会。今大会には前年度の優勝チームや各地域から、男女各9チームが出場する。大会形式は予選リーグと決勝トーナメントの2段階。予選リーグでは9チームが総当りで対戦し、上位4チームが決勝トーナメントに進む。決勝トーナメントはページシステムで行われ、予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを実施。その後は準決勝、決勝と進んでいく。

初日の注目はなんといってもロコ・ソラーレだろう。北京2022では世界各国の強豪を破り、銀メダル獲得の快挙を達成した。今大会の初戦では中部電力と対戦する。中部電力は3月に行われた世界選手権に、日本代表として出場したチーム。日本が誇る強豪2同士が激突する、初日屈指の好カードだ。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

フォース：谷田 康真

サード：清水 徹郎

セカンド：相田 晃輔

リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

フォース：前田 拓海

サード：上川 憂竜

セカンド：前田 拓紀

リード：中原 亜星

リザーブ：中原 太亜

コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

フォース：佐藤 剣仁

サード：青木 豪

セカンド：荻原 功暉

リード：新野 和志

リザーブ：鎌田 渓

コーチ：土居 誉享

コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

フォース：石村 潤恩

サード：中川 裕斗

セカンド：石村 悠温

リード：川村 空也

リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

フォース：神田 順平

サード：大谷 拡夢

セカンド：両川 築

リード：橋本 祥太朗

リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：栁澤 李空

サード：山口 剛史

セカンド：山本 遵

リード：小泉 聡

コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

フォース：吉岡 寛紀

サード：藤中 宏充

セカンド：野々村 優介

リード：孝橋 誠

リザーブ：上垣内 厚志

コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

フォース：平田 洸介

サード：臼井 槙吾

セカンド：目黒 良太

リード：三浦 善也

リザーブ：小林 駿汰

コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

フォース：清水 芳郎

サード：佐藤 塁

セカンド：西澤 弦也

リード：速水 港

リザーブ：甲斐 周

コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

フォース：吉村 紗也香

サード：小野寺 佳歩

セカンド：近江谷 杏菜

リード：船山 弓枝

リザーブ：小林 未奈

コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

フォース：藤澤 五月

サード：吉田 知那美

セカンド：鈴木 夕湖

リード：吉田 夕梨花

リザーブ：石崎 琴美

コーチ：小野寺 亮二

コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

フォース：田畑 百葉

サード：仁平 美来

セカンド：中島 未琴

リード：伊藤 彩未

コーチ：佐藤 浩

コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

フォース：田中 美咲

サード：中村 澪里

セカンド：木原 遥

リード：小山 笑子

リザーブ：一戸 日和

コーチ：中島 潤

コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

フォース：小谷 優奈

サード：小谷 有理沙

セカンド：石垣 真央

リード：苫米地 美智子

リザーブ：小穴 桃里

コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：江並 杏実

サード：金井 亜翠香

セカンド：西室 淳子

リード：両川 萌音

コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

フォース：信藤 優希

サード：財官 里帆

セカンド：舛木 郁美

リード：岩谷 あかり

リザーブ：石原 幸江

コーチ：寺尾 一朗

コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

フォース：北澤 育恵

サード：中嶋 星奈

セカンド：鈴木 みのり

リード：石郷岡 葉純

リザーブ：松村 千秋

コーチ：両角 友佑

コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）