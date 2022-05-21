【5月22日】日本カーリング選手権大会1日目の対戦カード・放送予定｜ロコ・ソラーレは初戦で中部電力と対戦

文： オリンピックチャンネル編集部
カーリング
写真： 2022 Getty Images

第39回 全農 日本カーリング選手権大会が5月21日に開幕。北海道北見市の北見市アドヴィックス常呂カーリングホールを舞台に、29日まで行われる。ここでは北京2022銀メダルのロコ・ソラーレ（LOCOSOLARE）も出場する同大会初日の対戦カードや放送予定を紹介する。

■日本選手権第1日の対戦カード・放送予定

競技1（女子）9:00開始

フォルティウス vs フィロシーク青森

富士急 vs チーム広島

LOCOSOLARE vs 中部電力

SC軽井沢クラブ vs 北海道銀行

競技2（男子）13:30開始

SC軽井沢クラブ vs チーム石村

北見協会 vs 岡山CA

チーム東京 vs コンサドーレ

札幌国際大学 vs 長野県CA

競技3（女子）18:00開始

LOCOSOLARE vs チーム広島

フィロシーク青森 vs 北海道銀行

札幌協会 vs SC軽井沢クラブ

フォルティウス vs 中部電力

■日本選手権第1日の見どころ

カーリング日本一を争う日本カーリング選手権大会。今大会には前年度の優勝チームや各地域から、男女各9チームが出場する。大会形式は予選リーグと決勝トーナメントの2段階。予選リーグでは9チームが総当りで対戦し、上位4チームが決勝トーナメントに進む。決勝トーナメントはページシステムで行われ、予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを実施。その後は準決勝、決勝と進んでいく。

初日の注目はなんといってもロコ・ソラーレだろう。北京2022では世界各国の強豪を破り、銀メダル獲得の快挙を達成した。今大会の初戦では中部電力と対戦する。中部電力は3月に行われた世界選手権に、日本代表として出場したチーム。日本が誇る強豪2同士が激突する、初日屈指の好カードだ。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

  • フォース：谷田 康真
  • サード：清水 徹郎
  • セカンド：相田 晃輔
  • リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

  • フォース：前田 拓海
  • サード：上川 憂竜
  • セカンド：前田 拓紀
  • リード：中原 亜星
  • リザーブ：中原 太亜
  • コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

  • フォース：佐藤 剣仁
  • サード：青木 豪
  • セカンド：荻原 功暉
  • リード：新野 和志
  • リザーブ：鎌田 渓
  • コーチ：土居 誉享
  • コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

  • フォース：石村 潤恩
  • サード：中川 裕斗
  • セカンド：石村 悠温
  • リード：川村 空也
  • リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

  • フォース：神田 順平
  • サード：大谷 拡夢
  • セカンド：両川 築
  • リード：橋本 祥太朗
  • リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：栁澤 李空
  • サード：山口 剛史
  • セカンド：山本 遵
  • リード：小泉 聡
  • コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

  • フォース：吉岡 寛紀
  • サード：藤中 宏充
  • セカンド：野々村 優介
  • リード：孝橋 誠
  • リザーブ：上垣内 厚志
  • コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

  • フォース：平田 洸介
  • サード：臼井 槙吾
  • セカンド：目黒 良太
  • リード：三浦 善也
  • リザーブ：小林 駿汰
  • コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

  • フォース：清水 芳郎
  • サード：佐藤　塁
  • セカンド：西澤 弦也
  • リード：速水　港
  • リザーブ：甲斐　周
  • コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

  • フォース：吉村 紗也香
  • サード：小野寺 佳歩
  • セカンド：近江谷 杏菜
  • リード：船山 弓枝
  • リザーブ：小林 未奈
  • コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

  • フォース：藤澤 五月
  • サード：吉田 知那美
  • セカンド：鈴木 夕湖
  • リード：吉田 夕梨花
  • リザーブ：石崎 琴美
  • コーチ：小野寺 亮二
  • コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

  • フォース：田畑 百葉
  • サード：仁平 美来
  • セカンド：中島 未琴
  • リード：伊藤 彩未
  • コーチ：佐藤 浩
  • コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

  • フォース：田中 美咲
  • サード：中村 澪里
  • セカンド：木原 遥
  • リード：小山 笑子
  • リザーブ：一戸 日和
  • コーチ：中島 潤
  • コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

  • フォース：小谷 優奈
  • サード：小谷 有理沙
  • セカンド：石垣 真央
  • リード：苫米地 美智子
  • リザーブ：小穴 桃里
  • コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：江並 杏実
  • サード：金井 亜翠香
  • セカンド：西室 淳子
  • リード：両川 萌音
  • コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

  • フォース：信藤 優希
  • サード：財官 里帆
  • セカンド：舛木 郁美
  • リード：岩谷 あかり
  • リザーブ：石原 幸江
  • コーチ：寺尾 一朗
  • コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

  • フォース：北澤 育恵
  • サード：中嶋 星奈
  • セカンド：鈴木 みのり
  • リード：石郷岡 葉純
  • リザーブ：松村 千秋
  • コーチ：両角 友佑
  • コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）

  • フォース：小川 香奈
  • サード：兼田 モモ
  • セカンド：安井 涼音
  • リード：京藤 乃愛
  • リザーブ：石山 奈津子
  • コーチ：竹島 一美
  • コーチ：小林 博文

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