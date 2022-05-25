【5月26日】日本カーリング選手権大会5日目の対戦カード・放送予定｜1敗同士の北海道銀行とロコ・ソラーレが対決

北海道・北見市アドヴィックス常呂カーリングホールで開催されている第39回 全農 日本カーリング選手権大会は5月26日、5日目を迎える。女子は「競技13」で、5勝1敗の北海道銀行と4勝1敗のロコ・ソラーレが対戦。ここでは5日目の対戦カード、見どころ、放送予定などを紹介する。

■5月26日の対戦カード・放送予定

競技13（女子）9:00開始

Sheet A 北海道銀行 vs.LOCOSOLARE

Sheet B 中部電力 vs.フィロシーク青森

Sheet D SC軽井沢クラブ vs.チーム広島

Sheet E 富士急 vs.札幌協会

競技14（男子）13:30開始

Sheet A 長野県CA vs.チーム東京

Sheet B コンサドーレ vs.チーム石村【NHK】

Sheet D 札幌国際大学 vs.岡山CA

Sheet E 北見協会 vs.常呂ジュニア

競技15（女子）18:00開始

Sheet A 富士急 vs.中部電力

Sheet B フォルティウス vs.SC軽井沢クラブ

Sheet D 北海道銀行 vs.札幌協会

Sheet E LOCOSOLARE vs.フィロシーク青森

【放送予定】

■5月26日の見どころ

大会5日目は、女子が「競技13」と「競技15」の2試合、男子が「競技12」の1試合を行う。注目は「競技13」の北海道銀行 vs.LOCOSOLARE（ロコ・ソラーレ）だ。ロコ・ソラーレは25日に初黒星を喫するも4勝1敗で2位。5勝1敗で首位の北海道銀行との直接対決で、首位奪取を狙う。一方、北海道銀行のメンバーは18歳から20歳と若く、北京2022銀メダリストを相手にどのような試合をするのかも興味深い。

前年度優勝チームのフォルティウスは序盤で連敗を喫するも、北海道銀行とロコ・ソラーレに土を付け、4勝2敗の3位となっている。26日のフォルティウスは「競技13」の試合がなく、「競技15」のSC軽井沢クラブ戦のみとなる。

男子は「競技12」の1試合のみ。SC軽井沢クラブが試合なしとなる。

■日本選手権とは

カーリング日本一を決定する大会。2022年度大会には、前年度優勝チームおよび各地域代表の男女各9チームが出場する。予選リーグと決勝トーナメントの2段階で実施。予選リーグでは9チームが1回戦総当たりを行い、上位4チームが予選突破となる。決勝トーナメントはページシステムを採用。予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを行い、前者の敗者と後者の勝者が準決勝を行う。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

フォース：谷田 康真

サード：清水 徹郎

セカンド：相田 晃輔

リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

フォース：前田 拓海

サード：上川 憂竜

セカンド：前田 拓紀

リード：中原 亜星

リザーブ：中原 太亜

コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

フォース：佐藤 剣仁

サード：青木 豪

セカンド：荻原 功暉

リード：新野 和志

リザーブ：鎌田 渓

コーチ：土居 誉享

コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

フォース：石村 潤恩

サード：中川 裕斗

セカンド：石村 悠温

リード：川村 空也

リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

フォース：神田 順平

サード：大谷 拡夢

セカンド：両川 築

リード：橋本 祥太朗

リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：栁澤 李空

サード：山口 剛史

セカンド：山本 遵

リード：小泉 聡

コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

フォース：吉岡 寛紀

サード：藤中 宏充

セカンド：野々村 優介

リード：孝橋 誠

リザーブ：上垣内 厚志

コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

フォース：平田 洸介

サード：臼井 槙吾

セカンド：目黒 良太

リード：三浦 善也

リザーブ：小林 駿汰

コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

フォース：清水 芳郎

サード：佐藤 塁

セカンド：西澤 弦也

リード：速水 港

リザーブ：甲斐 周

コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

フォース：吉村 紗也香

サード：小野寺 佳歩

セカンド：近江谷 杏菜

リード：船山 弓枝

リザーブ：小林 未奈

コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

フォース：藤澤 五月

サード：吉田 知那美

セカンド：鈴木 夕湖

リード：吉田 夕梨花

リザーブ：石崎 琴美

コーチ：小野寺 亮二

コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

フォース：田畑 百葉

サード：仁平 美来

セカンド：中島 未琴

リード：伊藤 彩未

コーチ：佐藤 浩

コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

フォース：田中 美咲

サード：中村 澪里

セカンド：木原 遥

リード：小山 笑子

リザーブ：一戸 日和

コーチ：中島 潤

コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

フォース：小谷 優奈

サード：小谷 有理沙

セカンド：石垣 真央

リード：苫米地 美智子

リザーブ：小穴 桃里

コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：江並 杏実

サード：金井 亜翠香

セカンド：西室 淳子

リード：両川 萌音

コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

フォース：信藤 優希

サード：財官 里帆

セカンド：舛木 郁美

リード：岩谷 あかり

リザーブ：石原 幸江

コーチ：寺尾 一朗

コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

フォース：北澤 育恵

サード：中嶋 星奈

セカンド：鈴木 みのり

リード：石郷岡 葉純

リザーブ：松村 千秋

コーチ：両角 友佑

コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）