【5月26日】日本カーリング選手権大会5日目の対戦カード・放送予定｜1敗同士の北海道銀行とロコ・ソラーレが対決

文： オリンピックチャンネル編集部
カーリング
写真： 時事通信

北海道・北見市アドヴィックス常呂カーリングホールで開催されている第39回 全農 日本カーリング選手権大会は5月26日、5日目を迎える。女子は「競技13」で、5勝1敗の北海道銀行と4勝1敗のロコ・ソラーレが対戦。ここでは5日目の対戦カード、見どころ、放送予定などを紹介する。

■5月26日の対戦カード・放送予定

競技13（女子）9:00開始

  • Sheet A 北海道銀行 vs.LOCOSOLARE
  • Sheet B 中部電力 vs.フィロシーク青森
  • Sheet D SC軽井沢クラブ vs.チーム広島
  • Sheet E 富士急 vs.札幌協会

競技14（男子）13:30開始

  • Sheet A 長野県CA vs.チーム東京
  • Sheet B コンサドーレ vs.チーム石村【NHK】
  • Sheet D 札幌国際大学 vs.岡山CA
  • Sheet E 北見協会 vs.常呂ジュニア

競技15（女子）18:00開始

  • Sheet A 富士急 vs.中部電力
  • Sheet B フォルティウス vs.SC軽井沢クラブ
  • Sheet D 北海道銀行 vs.札幌協会
  • Sheet E LOCOSOLARE vs.フィロシーク青森

【放送予定】

■5月26日の見どころ

大会5日目は、女子が「競技13」と「競技15」の2試合、男子が「競技12」の1試合を行う。注目は「競技13」の北海道銀行 vs.LOCOSOLARE（ロコ・ソラーレ）だ。ロコ・ソラーレは25日に初黒星を喫するも4勝1敗で2位。5勝1敗で首位の北海道銀行との直接対決で、首位奪取を狙う。一方、北海道銀行のメンバーは18歳から20歳と若く、北京2022銀メダリストを相手にどのような試合をするのかも興味深い。

前年度優勝チームのフォルティウスは序盤で連敗を喫するも、北海道銀行とロコ・ソラーレに土を付け、4勝2敗の3位となっている。26日のフォルティウスは「競技13」の試合がなく、「競技15」のSC軽井沢クラブ戦のみとなる。

男子は「競技12」の1試合のみ。SC軽井沢クラブが試合なしとなる。

■日本選手権とは

カーリング日本一を決定する大会。2022年度大会には、前年度優勝チームおよび各地域代表の男女各9チームが出場する。予選リーグと決勝トーナメントの2段階で実施。予選リーグでは9チームが1回戦総当たりを行い、上位4チームが予選突破となる。決勝トーナメントはページシステムを採用。予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを行い、前者の敗者と後者の勝者が準決勝を行う。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

  • フォース：谷田 康真
  • サード：清水 徹郎
  • セカンド：相田 晃輔
  • リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

  • フォース：前田 拓海
  • サード：上川 憂竜
  • セカンド：前田 拓紀
  • リード：中原 亜星
  • リザーブ：中原 太亜
  • コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

  • フォース：佐藤 剣仁
  • サード：青木 豪
  • セカンド：荻原 功暉
  • リード：新野 和志
  • リザーブ：鎌田 渓
  • コーチ：土居 誉享
  • コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

  • フォース：石村 潤恩
  • サード：中川 裕斗
  • セカンド：石村 悠温
  • リード：川村 空也
  • リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

  • フォース：神田 順平
  • サード：大谷 拡夢
  • セカンド：両川 築
  • リード：橋本 祥太朗
  • リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：栁澤 李空
  • サード：山口 剛史
  • セカンド：山本 遵
  • リード：小泉 聡
  • コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

  • フォース：吉岡 寛紀
  • サード：藤中 宏充
  • セカンド：野々村 優介
  • リード：孝橋 誠
  • リザーブ：上垣内 厚志
  • コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

  • フォース：平田 洸介
  • サード：臼井 槙吾
  • セカンド：目黒 良太
  • リード：三浦 善也
  • リザーブ：小林 駿汰
  • コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

  • フォース：清水 芳郎
  • サード：佐藤　塁
  • セカンド：西澤 弦也
  • リード：速水　港
  • リザーブ：甲斐　周
  • コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

  • フォース：吉村 紗也香
  • サード：小野寺 佳歩
  • セカンド：近江谷 杏菜
  • リード：船山 弓枝
  • リザーブ：小林 未奈
  • コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

  • フォース：藤澤 五月
  • サード：吉田 知那美
  • セカンド：鈴木 夕湖
  • リード：吉田 夕梨花
  • リザーブ：石崎 琴美
  • コーチ：小野寺 亮二
  • コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

  • フォース：田畑 百葉
  • サード：仁平 美来
  • セカンド：中島 未琴
  • リード：伊藤 彩未
  • コーチ：佐藤 浩
  • コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

  • フォース：田中 美咲
  • サード：中村 澪里
  • セカンド：木原 遥
  • リード：小山 笑子
  • リザーブ：一戸 日和
  • コーチ：中島 潤
  • コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

  • フォース：小谷 優奈
  • サード：小谷 有理沙
  • セカンド：石垣 真央
  • リード：苫米地 美智子
  • リザーブ：小穴 桃里
  • コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：江並 杏実
  • サード：金井 亜翠香
  • セカンド：西室 淳子
  • リード：両川 萌音
  • コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

  • フォース：信藤 優希
  • サード：財官 里帆
  • セカンド：舛木 郁美
  • リード：岩谷 あかり
  • リザーブ：石原 幸江
  • コーチ：寺尾 一朗
  • コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

  • フォース：北澤 育恵
  • サード：中嶋 星奈
  • セカンド：鈴木 みのり
  • リード：石郷岡 葉純
  • リザーブ：松村 千秋
  • コーチ：両角 友佑
  • コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）

  • フォース：小川 香奈
  • サード：兼田 モモ
  • セカンド：安井 涼音
  • リード：京藤 乃愛
  • リザーブ：石山 奈津子
  • コーチ：竹島 一美
  • コーチ：小林 博文

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