【5月25日】日本カーリング選手権大会4日目の対戦カード・放送予定｜4連勝中の男子2チーム、札幌国際大学とSC軽井沢クラブは無敗を守れるか

北海道・北見市アドヴィックス常呂カーリングホール開催の第39回 全農 日本カーリング選手権大会は5月25日、4日目を迎える。男子は4戦無敗が2チーム。札幌国際大学は「競技12」でコンサドーレと、SC軽井沢クラブは「競技10」で岡山CA、「競技12」でチーム東京と対戦する。ここでは4日目の対戦カード、放送予定などを紹介。

■5月25日の対戦カード・放送予定

競技10（男子）9:00開始

Sheet A チーム石村 vs.常呂ジュニア

Sheet B チーム東京 vs.北見協会

Sheet D コンサドーレ vs.長野県CA

Sheet E 岡山CA vs.SC軽井沢クラブ

競技11（女子）13:30開始

Sheet A 中部電力 vs.SC軽井沢クラブ

Sheet B チーム広島 vs.札幌協会

Sheet D フォルティウス vs.LOCOSOLARE【NHK】

Sheet E 北海道銀行 vs.富士急

競技3（男子）18:00開始

Sheet A コンサドーレ vs.札幌国際大学

Sheet B 岡山CA vs.常呂ジュニア

Sheet D SC軽井沢クラブ vs.チーム東京

Sheet E 長野県CA vs.北見協会

【放送予定】

■5月25日の見どころ

大会4日目は、男子が「競技10」と「競技12」の2試合、女子が「競技11」の1試合を行う。女子は前年度優勝のフォルティウスと、北京2022日本代表のロコ・ソラーレが対戦。ハイレベルな戦いが期待される。

男子は3日目を終え、札幌国際大学とSC軽井沢クラブの2チームが4戦無敗と好調だ。SC軽井沢クラブは2連勝で終えれば、決勝トーナメント進出が濃厚となる。一方、札幌国際大学は1試合のみだが、その対戦相手は前年度優勝のコンサドーレ。SC軽井沢クラブに黒星を喫しているコンサドーレは、これ以上の敗戦は避けたいはずだ。

■日本選手権とは

カーリング日本一を決定する大会。2022年度大会には、前年度優勝チームおよび各地域代表の男女各9チームが出場する。予選リーグと決勝トーナメントの2段階で実施。予選リーグでは9チームが1回戦総当たりを行い、上位4チームが予選突破となる。決勝トーナメントはページシステムを採用。予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを行い、前者の敗者と後者の勝者が準決勝を行う。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

フォース：谷田 康真

サード：清水 徹郎

セカンド：相田 晃輔

リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

フォース：前田 拓海

サード：上川 憂竜

セカンド：前田 拓紀

リード：中原 亜星

リザーブ：中原 太亜

コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

フォース：佐藤 剣仁

サード：青木 豪

セカンド：荻原 功暉

リード：新野 和志

リザーブ：鎌田 渓

コーチ：土居 誉享

コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

フォース：石村 潤恩

サード：中川 裕斗

セカンド：石村 悠温

リード：川村 空也

リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

フォース：神田 順平

サード：大谷 拡夢

セカンド：両川 築

リード：橋本 祥太朗

リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：栁澤 李空

サード：山口 剛史

セカンド：山本 遵

リード：小泉 聡

コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

フォース：吉岡 寛紀

サード：藤中 宏充

セカンド：野々村 優介

リード：孝橋 誠

リザーブ：上垣内 厚志

コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

フォース：平田 洸介

サード：臼井 槙吾

セカンド：目黒 良太

リード：三浦 善也

リザーブ：小林 駿汰

コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

フォース：清水 芳郎

サード：佐藤 塁

セカンド：西澤 弦也

リード：速水 港

リザーブ：甲斐 周

コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

フォース：吉村 紗也香

サード：小野寺 佳歩

セカンド：近江谷 杏菜

リード：船山 弓枝

リザーブ：小林 未奈

コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

フォース：藤澤 五月

サード：吉田 知那美

セカンド：鈴木 夕湖

リード：吉田 夕梨花

リザーブ：石崎 琴美

コーチ：小野寺 亮二

コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

フォース：田畑 百葉

サード：仁平 美来

セカンド：中島 未琴

リード：伊藤 彩未

コーチ：佐藤 浩

コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

フォース：田中 美咲

サード：中村 澪里

セカンド：木原 遥

リード：小山 笑子

リザーブ：一戸 日和

コーチ：中島 潤

コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

フォース：小谷 優奈

サード：小谷 有理沙

セカンド：石垣 真央

リード：苫米地 美智子

リザーブ：小穴 桃里

コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

フォース：江並 杏実

サード：金井 亜翠香

セカンド：西室 淳子

リード：両川 萌音

コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

フォース：信藤 優希

サード：財官 里帆

セカンド：舛木 郁美

リード：岩谷 あかり

リザーブ：石原 幸江

コーチ：寺尾 一朗

コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

フォース：北澤 育恵

サード：中嶋 星奈

セカンド：鈴木 みのり

リード：石郷岡 葉純

リザーブ：松村 千秋

コーチ：両角 友佑

コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）