【5月25日】日本カーリング選手権大会4日目の対戦カード・放送予定｜4連勝中の男子2チーム、札幌国際大学とSC軽井沢クラブは無敗を守れるか

北海道・北見市アドヴィックス常呂カーリングホール開催の第39回 全農 日本カーリング選手権大会は5月25日、4日目を迎える。男子は4戦無敗が2チーム。札幌国際大学は「競技12」でコンサドーレと、SC軽井沢クラブは「競技10」で岡山CA、「競技12」でチーム東京と対戦する。ここでは4日目の対戦カード、放送予定などを紹介。
■5月25日の対戦カード・放送予定
競技10（男子）9:00開始
- Sheet A チーム石村 vs.常呂ジュニア
- Sheet B チーム東京 vs.北見協会
- Sheet D コンサドーレ vs.長野県CA
- Sheet E 岡山CA vs.SC軽井沢クラブ
競技11（女子）13:30開始
- Sheet A 中部電力 vs.SC軽井沢クラブ
- Sheet B チーム広島 vs.札幌協会
- Sheet D フォルティウス vs.LOCOSOLARE【NHK】
- Sheet E 北海道銀行 vs.富士急
競技3（男子）18:00開始
- Sheet A コンサドーレ vs.札幌国際大学
- Sheet B 岡山CA vs.常呂ジュニア
- Sheet D SC軽井沢クラブ vs.チーム東京
- Sheet E 長野県CA vs.北見協会
【放送予定】
- BS/CS：NHK BS1 ※上記に【NHK】とある試合
- ネット：YouTube（日本カーリング協会 - Japan Curling Association） ※上記に【NHK】のない試合全て
■5月25日の見どころ
大会4日目は、男子が「競技10」と「競技12」の2試合、女子が「競技11」の1試合を行う。女子は前年度優勝のフォルティウスと、北京2022日本代表のロコ・ソラーレが対戦。ハイレベルな戦いが期待される。
男子は3日目を終え、札幌国際大学とSC軽井沢クラブの2チームが4戦無敗と好調だ。SC軽井沢クラブは2連勝で終えれば、決勝トーナメント進出が濃厚となる。一方、札幌国際大学は1試合のみだが、その対戦相手は前年度優勝のコンサドーレ。SC軽井沢クラブに黒星を喫しているコンサドーレは、これ以上の敗戦は避けたいはずだ。
■日本選手権とは
カーリング日本一を決定する大会。2022年度大会には、前年度優勝チームおよび各地域代表の男女各9チームが出場する。予選リーグと決勝トーナメントの2段階で実施。予選リーグでは9チームが1回戦総当たりを行い、上位4チームが予選突破となる。決勝トーナメントはページシステムを採用。予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを行い、前者の敗者と後者の勝者が準決勝を行う。
■日本選手権出場チーム
男子
コンサドーレ（前年度優勝）
- フォース：谷田 康真
- サード：清水 徹郎
- セカンド：相田 晃輔
- リード：阿部 晋也
常呂ジュニア（前年度準優勝）
- フォース：前田 拓海
- サード：上川 憂竜
- セカンド：前田 拓紀
- リード：中原 亜星
- リザーブ：中原 太亜
- コーチ：敦賀 信人
札幌国際大学（北海道ブロック）
- フォース：佐藤 剣仁
- サード：青木 豪
- セカンド：荻原 功暉
- リード：新野 和志
- リザーブ：鎌田 渓
- コーチ：土居 誉享
- コーチ：新井 貢
チーム石村（東北ブロック）
- フォース：石村 潤恩
- サード：中川 裕斗
- セカンド：石村 悠温
- リード：川村 空也
- リザーブ：貝守 元太
チーム東京（関東ブロック）
- フォース：神田 順平
- サード：大谷 拡夢
- セカンド：両川 築
- リード：橋本 祥太朗
- リザーブ：金井 健
SC軽井沢クラブ（中部ブロック）
- フォース：栁澤 李空
- サード：山口 剛史
- セカンド：山本 遵
- リード：小泉 聡
- コーチ：西室 雄二
岡山CA（西日本ブロック）
- フォース：吉岡 寛紀
- サード：藤中 宏充
- セカンド：野々村 優介
- リード：孝橋 誠
- リザーブ：上垣内 厚志
- コーチ：孝橋 誠
北見協会（ワイルドカード1）
- フォース：平田 洸介
- サード：臼井 槙吾
- セカンド：目黒 良太
- リード：三浦 善也
- リザーブ：小林 駿汰
- コーチ：小林 博文
長野県CA（ワイルドカード2）
- フォース：清水 芳郎
- サード：佐藤 塁
- セカンド：西澤 弦也
- リード：速水 港
- リザーブ：甲斐 周
- コーチ：佐藤 みつき
女子
フォルティウス（前年度優勝）
- フォース：吉村 紗也香
- サード：小野寺 佳歩
- セカンド：近江谷 杏菜
- リード：船山 弓枝
- リザーブ：小林 未奈
- コーチ：コナー・ネゴヴァン
LOCOSOLARE（前年度準優勝）
- フォース：藤澤 五月
- サード：吉田 知那美
- セカンド：鈴木 夕湖
- リード：吉田 夕梨花
- リザーブ：石崎 琴美
- コーチ：小野寺 亮二
- コーチ：松村 雄太
北海道銀行（北海道ブロック）
- フォース：田畑 百葉
- サード：仁平 美来
- セカンド：中島 未琴
- リード：伊藤 彩未
- コーチ：佐藤 浩
- コーチ：嶋村 久美子
フィロシーク青森（東北ブロック）
- フォース：田中 美咲
- サード：中村 澪里
- セカンド：木原 遥
- リード：小山 笑子
- リザーブ：一戸 日和
- コーチ：中島 潤
- コーチ：中村 幸彦
富士急（関東ブロック）
- フォース：小谷 優奈
- サード：小谷 有理沙
- セカンド：石垣 真央
- リード：苫米地 美智子
- リザーブ：小穴 桃里
- コーチ：ジム・コッター
SC軽井沢クラブ（中部ブロック）
- フォース：江並 杏実
- サード：金井 亜翠香
- セカンド：西室 淳子
- リード：両川 萌音
- コーチ：西室 雄二
チーム広島（西日本ブロック）
- フォース：信藤 優希
- サード：財官 里帆
- セカンド：舛木 郁美
- リード：岩谷 あかり
- リザーブ：石原 幸江
- コーチ：寺尾 一朗
- コーチ：辰段 美和子
中部電力（WCC2022枠）
- フォース：北澤 育恵
- サード：中嶋 星奈
- セカンド：鈴木 みのり
- リード：石郷岡 葉純
- リザーブ：松村 千秋
- コーチ：両角 友佑
- コーチ：清水 絵美
札幌協会（ワイルドカード）
- フォース：小川 香奈
- サード：兼田 モモ
- セカンド：安井 涼音
- リード：京藤 乃愛
- リザーブ：石山 奈津子
- コーチ：竹島 一美
- コーチ：小林 博文