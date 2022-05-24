【5月25日】日本カーリング選手権大会4日目の対戦カード・放送予定｜4連勝中の男子2チーム、札幌国際大学とSC軽井沢クラブは無敗を守れるか

女子はフォルティウスとロコ・ソラーレが激突

文： オリンピックチャンネル編集部
カーリング
写真： 時事通信

北海道・北見市アドヴィックス常呂カーリングホール開催の第39回 全農 日本カーリング選手権大会は5月25日、4日目を迎える。男子は4戦無敗が2チーム。札幌国際大学は「競技12」でコンサドーレと、SC軽井沢クラブは「競技10」で岡山CA、「競技12」でチーム東京と対戦する。ここでは4日目の対戦カード、放送予定などを紹介。

■5月25日の対戦カード・放送予定

競技10（男子）9:00開始

  • Sheet A チーム石村 vs.常呂ジュニア
  • Sheet B チーム東京 vs.北見協会
  • Sheet D コンサドーレ vs.長野県CA
  • Sheet E 岡山CA vs.SC軽井沢クラブ

競技11（女子）13:30開始

  • Sheet A 中部電力 vs.SC軽井沢クラブ
  • Sheet B チーム広島 vs.札幌協会
  • Sheet D フォルティウス vs.LOCOSOLARE【NHK】
  • Sheet E 北海道銀行 vs.富士急

競技3（男子）18:00開始

  • Sheet A コンサドーレ vs.札幌国際大学
  • Sheet B 岡山CA vs.常呂ジュニア
  • Sheet D SC軽井沢クラブ vs.チーム東京
  • Sheet E 長野県CA vs.北見協会

【放送予定】

■5月25日の見どころ

大会4日目は、男子が「競技10」と「競技12」の2試合、女子が「競技11」の1試合を行う。女子は前年度優勝のフォルティウスと、北京2022日本代表のロコ・ソラーレが対戦。ハイレベルな戦いが期待される。

男子は3日目を終え、札幌国際大学とSC軽井沢クラブの2チームが4戦無敗と好調だ。SC軽井沢クラブは2連勝で終えれば、決勝トーナメント進出が濃厚となる。一方、札幌国際大学は1試合のみだが、その対戦相手は前年度優勝のコンサドーレ。SC軽井沢クラブに黒星を喫しているコンサドーレは、これ以上の敗戦は避けたいはずだ。

■日本選手権とは

カーリング日本一を決定する大会。2022年度大会には、前年度優勝チームおよび各地域代表の男女各9チームが出場する。予選リーグと決勝トーナメントの2段階で実施。予選リーグでは9チームが1回戦総当たりを行い、上位4チームが予選突破となる。決勝トーナメントはページシステムを採用。予選1位と2位、3位と4位によるプレーオフを行い、前者の敗者と後者の勝者が準決勝を行う。

■日本選手権出場チーム

男子

コンサドーレ（前年度優勝）

  • フォース：谷田 康真
  • サード：清水 徹郎
  • セカンド：相田 晃輔
  • リード：阿部 晋也

常呂ジュニア（前年度準優勝）

  • フォース：前田 拓海
  • サード：上川 憂竜
  • セカンド：前田 拓紀
  • リード：中原 亜星
  • リザーブ：中原 太亜
  • コーチ：敦賀 信人

札幌国際大学（北海道ブロック）

  • フォース：佐藤 剣仁
  • サード：青木 豪
  • セカンド：荻原 功暉
  • リード：新野 和志
  • リザーブ：鎌田 渓
  • コーチ：土居 誉享
  • コーチ：新井 貢

チーム石村（東北ブロック）

  • フォース：石村 潤恩
  • サード：中川 裕斗
  • セカンド：石村 悠温
  • リード：川村 空也
  • リザーブ：貝守 元太

チーム東京（関東ブロック）

  • フォース：神田 順平
  • サード：大谷 拡夢
  • セカンド：両川 築
  • リード：橋本 祥太朗
  • リザーブ：金井 健

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：栁澤 李空
  • サード：山口 剛史
  • セカンド：山本 遵
  • リード：小泉 聡
  • コーチ：西室 雄二

岡山CA（西日本ブロック）

  • フォース：吉岡 寛紀
  • サード：藤中 宏充
  • セカンド：野々村 優介
  • リード：孝橋 誠
  • リザーブ：上垣内 厚志
  • コーチ：孝橋 誠

北見協会（ワイルドカード1）

  • フォース：平田 洸介
  • サード：臼井 槙吾
  • セカンド：目黒 良太
  • リード：三浦 善也
  • リザーブ：小林 駿汰
  • コーチ：小林 博文

長野県CA（ワイルドカード2）

  • フォース：清水 芳郎
  • サード：佐藤　塁
  • セカンド：西澤 弦也
  • リード：速水　港
  • リザーブ：甲斐　周
  • コーチ：佐藤 みつき

女子

フォルティウス（前年度優勝）

  • フォース：吉村 紗也香
  • サード：小野寺 佳歩
  • セカンド：近江谷 杏菜
  • リード：船山 弓枝
  • リザーブ：小林 未奈
  • コーチ：コナー・ネゴヴァン

LOCOSOLARE（前年度準優勝）

  • フォース：藤澤 五月
  • サード：吉田 知那美
  • セカンド：鈴木 夕湖
  • リード：吉田 夕梨花
  • リザーブ：石崎 琴美
  • コーチ：小野寺 亮二
  • コーチ：松村 雄太

北海道銀行（北海道ブロック）

  • フォース：田畑 百葉
  • サード：仁平 美来
  • セカンド：中島 未琴
  • リード：伊藤 彩未
  • コーチ：佐藤 浩
  • コーチ：嶋村 久美子

フィロシーク青森（東北ブロック）

  • フォース：田中 美咲
  • サード：中村 澪里
  • セカンド：木原 遥
  • リード：小山 笑子
  • リザーブ：一戸 日和
  • コーチ：中島 潤
  • コーチ：中村 幸彦

富士急（関東ブロック）

  • フォース：小谷 優奈
  • サード：小谷 有理沙
  • セカンド：石垣 真央
  • リード：苫米地 美智子
  • リザーブ：小穴 桃里
  • コーチ：ジム・コッター

SC軽井沢クラブ（中部ブロック）

  • フォース：江並 杏実
  • サード：金井 亜翠香
  • セカンド：西室 淳子
  • リード：両川 萌音
  • コーチ：西室 雄二

チーム広島（西日本ブロック）

  • フォース：信藤 優希
  • サード：財官 里帆
  • セカンド：舛木 郁美
  • リード：岩谷 あかり
  • リザーブ：石原 幸江
  • コーチ：寺尾 一朗
  • コーチ：辰段 美和子

中部電力（WCC2022枠）

  • フォース：北澤 育恵
  • サード：中嶋 星奈
  • セカンド：鈴木 みのり
  • リード：石郷岡 葉純
  • リザーブ：松村 千秋
  • コーチ：両角 友佑
  • コーチ：清水 絵美

札幌協会（ワイルドカード）

  • フォース：小川 香奈
  • サード：兼田 モモ
  • セカンド：安井 涼音
  • リード：京藤 乃愛
  • リザーブ：石山 奈津子
  • コーチ：竹島 一美
  • コーチ：小林 博文

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