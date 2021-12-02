【12月5日開幕】カーリング混合ダブルス北京五輪最終予選の日程・放送予定｜松村・谷田が出場

カーリングミックスダブルスの北京五輪最終予選が、12月5日から9日にオランダ・レーワルデン で開催。9月の日本代表決定戦を勝ち抜いた松村千秋・谷田康真がオリンピック出場権獲得を目指す。ここでは日程、放送予定を紹介する。
OLYMPIC QUALIFICATION EVENT 2021（国際カーリング連盟）
■日程・放送予定
※日本戦とプレーオフステージのみ記載
※時刻は日本時間
12月5日：グループステージ
17:00開始：vs.アメリカ合衆国
24:00開始：vs.ラトビア
12月6日：グループステージ
18:00開始：vs.韓国
27:00開始：vs.エストニア
12月7日：グループステージ
20:30開始：vs.ニュージーランド
12月8日：グループステージ
22:30開始：vs.フィンランド
12月9日：プレーオフステージ
17:00開始：B組2位 vs.A組3位、A組2位 vs.B組3位
23:00開始：A組1位 vs.B組2位orA組3位 ※勝者が五輪出場権獲得
26:00開始：B組1位 vs.A組2位orB組3位 ※勝者が五輪出場権獲得
【放送予定】
NHK BS1（サブch含む）で日本戦を生中継
■北京五輪最終予選
北京五輪カーリング競技には、各種目10チームが出場。ミックスダブルスは既に8チームの出場が決まっており、最終予選で14チームが残り2枠の出場権を争う。
ミックスダブルス最終予選は、出場14チームが7チームずつ2組（グループA・グループB）に分かれグループステージ（1回戦総当たり制）を行い、各組上位3チームがプレーオフステージに進出する。プレーオフステージではまずA組2位とB組3位、B組2位とA組3位が対戦。各試合の勝者はグループステージ1位チームと戦い、オリンピック出場国が決まる。なおオリンピック出場国決定戦ではA組1位とB組2位vsA組3位の勝者、B組1位とA組2位vsB組3位の勝者が対戦する。
グループA
- オーストラリア
- デンマーク
- スペイン
- ドイツ
- ハンガリー
- ロシア
- トルコ
グループB
- エストニア
- フィンランド
- 日本
- 韓国
- ラトビア
- ニュージーランド
- アメリカ合衆国
■カーリング北京五輪出場国
男子
- 中国
- スウェーデン
- イギリス
- スイス
- RCF（ロシアカーリング連盟）
- カナダ
- アメリカ合衆国
- 最終予選突破国
- 最終予選突破国
- 最終予選突破国
女子
- 中国
- スイス
- RCF（ロシアカーリング連盟）
- アメリカ合衆国
- スウェーデン
- カナダ
- デンマーク
- 最終予選突破国
- 最終予選突破国
- 最終予選突破国
ミックスダブルス
- 中国
- イギリス
- ノルウェー
- スウェーデン
- カナダ
- イタリア
- スイス
- チェコ
- 最終予選突破国
- 最終予選突破国