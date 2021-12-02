【12月5日開幕】カーリング混合ダブルス北京五輪最終予選の日程・放送予定｜松村・谷田が出場

カーリングミックスダブルスの北京五輪最終予選が、12月5日から9日にオランダ・レーワルデン で開催。9月の日本代表決定戦を勝ち抜いた松村千秋・谷田康真がオリンピック出場権獲得を目指す。ここでは日程、放送予定を紹介する。

OLYMPIC QUALIFICATION EVENT 2021（国際カーリング連盟）

■日程・放送予定

※日本戦とプレーオフステージのみ記載

※時刻は日本時間

12月5日：グループステージ

17:00開始：vs.アメリカ合衆国

24:00開始：vs.ラトビア

12月6日：グループステージ

18:00開始：vs.韓国

27:00開始：vs.エストニア

12月7日：グループステージ

20:30開始：vs.ニュージーランド

12月8日：グループステージ

22:30開始：vs.フィンランド

12月9日：プレーオフステージ

17:00開始：B組2位 vs.A組3位、A組2位 vs.B組3位

23:00開始：A組1位 vs.B組2位orA組3位 ※勝者が五輪出場権獲得

26:00開始：B組1位 vs.A組2位orB組3位 ※勝者が五輪出場権獲得

【放送予定】

NHK BS1（サブch含む）で日本戦を生中継

■北京五輪最終予選

北京五輪カーリング競技には、各種目10チームが出場。ミックスダブルスは既に8チームの出場が決まっており、最終予選で14チームが残り2枠の出場権を争う。

ミックスダブルス最終予選は、出場14チームが7チームずつ2組（グループA・グループB）に分かれグループステージ（1回戦総当たり制）を行い、各組上位3チームがプレーオフステージに進出する。プレーオフステージではまずA組2位とB組3位、B組2位とA組3位が対戦。各試合の勝者はグループステージ1位チームと戦い、オリンピック出場国が決まる。なおオリンピック出場国決定戦ではA組1位とB組2位vsA組3位の勝者、B組1位とA組2位vsB組3位の勝者が対戦する。

グループA

オーストラリア

デンマーク

スペイン

ドイツ

ハンガリー

ロシア

トルコ

グループB

エストニア

フィンランド

日本

韓国

ラトビア

ニュージーランド

アメリカ合衆国

■カーリング北京五輪出場国

男子

中国

スウェーデン

イギリス

スイス

RCF（ロシアカーリング連盟）

カナダ

アメリカ合衆国

最終予選突破国

最終予選突破国

最終予選突破国

女子

中国

スイス

RCF（ロシアカーリング連盟）

アメリカ合衆国

スウェーデン

カナダ

デンマーク

最終予選突破国

最終予選突破国

最終予選突破国

ミックスダブルス