【12月5日開幕】カーリング混合ダブルス北京五輪最終予選の日程・放送予定｜松村・谷田が出場

文： オリンピックチャンネル編集部
カーリング
写真： 2018 Getty Images

カーリングミックスダブルスの北京五輪最終予選が、12月5日から9日にオランダ・レーワルデン で開催。9月の日本代表決定戦を勝ち抜いた松村千秋・谷田康真がオリンピック出場権獲得を目指す。ここでは日程、放送予定を紹介する。

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■日程・放送予定

※日本戦とプレーオフステージのみ記載
※時刻は日本時間

12月5日：グループステージ

17:00開始：vs.アメリカ合衆国
24:00開始：vs.ラトビア

12月6日：グループステージ

18:00開始：vs.韓国
27:00開始：vs.エストニア

12月7日：グループステージ

20:30開始：vs.ニュージーランド

12月8日：グループステージ

22:30開始：vs.フィンランド

12月9日：プレーオフステージ

17:00開始：B組2位 vs.A組3位、A組2位 vs.B組3位
23:00開始：A組1位 vs.B組2位orA組3位 ※勝者が五輪出場権獲得
26:00開始：B組1位 vs.A組2位orB組3位 ※勝者が五輪出場権獲得

【放送予定】

NHK BS1（サブch含む）で日本戦を生中継

■北京五輪最終予選

北京五輪カーリング競技には、各種目10チームが出場。ミックスダブルスは既に8チームの出場が決まっており、最終予選で14チームが残り2枠の出場権を争う。

ミックスダブルス最終予選は、出場14チームが7チームずつ2組（グループA・グループB）に分かれグループステージ（1回戦総当たり制）を行い、各組上位3チームがプレーオフステージに進出する。プレーオフステージではまずA組2位とB組3位、B組2位とA組3位が対戦。各試合の勝者はグループステージ1位チームと戦い、オリンピック出場国が決まる。なおオリンピック出場国決定戦ではA組1位とB組2位vsA組3位の勝者、B組1位とA組2位vsB組3位の勝者が対戦する。

グループA

  • オーストラリア
  • デンマーク
  • スペイン
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • ロシア
  • トルコ

グループB

  • エストニア
  • フィンランド
  • 日本
  • 韓国
  • ラトビア
  • ニュージーランド
  • アメリカ合衆国

■カーリング北京五輪出場国

男子

  • 中国
  • スウェーデン
  • イギリス
  • スイス
  • RCF（ロシアカーリング連盟）
  • カナダ
  • アメリカ合衆国
  • 最終予選突破国
  • 最終予選突破国
  • 最終予選突破国

女子

  • 中国
  • スイス
  • RCF（ロシアカーリング連盟）
  • アメリカ合衆国
  • スウェーデン
  • カナダ
  • デンマーク
  • 最終予選突破国
  • 最終予選突破国
  • 最終予選突破国

ミックスダブルス

  • 中国
  • イギリス
  • ノルウェー
  • スウェーデン
  • カナダ
  • イタリア
  • スイス
  • チェコ
  • 最終予選突破国
  • 最終予選突破国

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