【11月6日】第74回フェンシング全日本選手権大会個人戦決勝｜東京五輪金メダルの加納虹輝が男子エペ決勝に登場

第74回全日本フェンシング選手権大会個人戦決勝が11月6日、六本木ヒルズアリーナ（東京都港区）で行われる。当初は10月3日に行う予定だったが、新型コロナウイルスの影響で日程を変更。男子エペ決勝には、東京五輪で団体金メダルを獲得した加納虹輝が出場する。ここでは決勝の放送予定などを紹介する。
■決勝戦の組み合わせ
1st プログラム：11:00~13:30
- 男子サーブル決勝：徳南堅太（デロイトトーマツコンサルティング合同会社） vs 吉田健人（警視庁フェンシングクラブ）
- 女子エペ決勝：佐藤希望（株式会社大垣共立銀行） vs 原田紗希（慶應義塾大学）
- 男子フルーレ決勝：永野雄大（NEXUS FENCING CLUB） vs 安部慶輝（秋田緑ヶ丘病院）
放送予定：ABEMA（10:45~15:00）
2nd プログラム：17:30~20:00
- 女子フルーレ決勝：上野優佳（中央大学）vs.東莉央（明治安田生命保険相互会社）
- 女子サーブル決勝：江村美咲（株式会社立飛ホールディングス）vs.髙嶋理紗（オリエンタル酵母工業株式会社）
- 男子エペ決勝：加納虹輝（日本航空株式会社）vs.村上仁紀（あおぞら病院）
放送予定：ABEMA（17:45~21:30）