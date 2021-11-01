【11月3日】J1第34節の日程放送予定｜川崎F、今節で優勝決定なるか…2位横浜FMはG大阪と対戦

日本プロサッカーリーグ・Jリーグは、11月3日に明治安田生命J1リーグ第34節を開催。対戦カード、放送予定を紹介する。首位の川崎フロンターレはホームで浦和レッズと対戦。川崎Fは2位横浜F・マリノスに勝点差「12」をつけており、今節の結果次第で優勝の可能性がある。逆転優勝に向けて負けられない横浜FMはガンバ大阪をホームに迎える。
■J1第34節の対戦カード・放送予定
11月3日（水・祝）
川崎フロンターレ vs.浦和レッズ（13:05KO／等々力）
地上波：NHK総合
ネット：DAZN
横浜F・マリノス vs.ガンバ大阪（13:05KO／日産ス）
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FC東京 vs.清水エスパルス（14:00KO／味スタ）
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横浜FC vs.サガン鳥栖（14:00KO／ニッパツ）
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徳島ヴォルティス vs.セレッソ大阪（14:00KO／鳴門大塚）
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名古屋グランパス vs.柏レイソル（15:00KO／豊田ス）
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サンフレッチェ広島 vs.鹿島アントラーズ（15:00KO／Eスタ）
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アビスパ福岡 vs.大分トリニータ（15:00KO／ベススタ）
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北海道コンサドーレ札幌 vs.湘南ベルマーレ（16:00KO／札幌ド）
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ヴィッセル神戸 vs.ベガルタ仙台（16:00KO／ノエスタ）
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