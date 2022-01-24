【1月30日】大阪国際女子マラソンの放送予定｜松田瑞生らが出場…パリ五輪に向けた第一歩

第41回大阪国際女子マラソン大会が1月30日、ヤンマースタジアム長居（大阪府大阪市）発着で12時10分に号砲となる。世界陸上やアジア競技大会の選手選考会も兼ねており、松田瑞生らが出場する。福士加代子が出場する大阪ハーフマラソンも同日開催。大阪国際女子の放送予定を紹介する。

■大阪国際女子の日程・放送予定

1月30日（日）12時10分スタート

地上波：カンテレ ／ フジテレビ系

※2022大阪ハーフマラソンは同時刻、大阪城公園（大阪府大阪市）スタート。ゴールはヤンマースタジアム長居

■第41回大阪国際女子マラソン大会について

ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ（JMC）、オレゴン2022世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会、杭州2022アジア競技大会日本代表選手選考競技会、マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）チャレンジを兼ねる2022年の大阪国際女子。2022年開催の世界陸上やアジア競技大会の日本代表選考レースとなるほか、パリ五輪の日本代表に向けた第一歩にもなる。

また高い実績のある男子選手、川内優輝（あいおいニッセイ 同和損害保険）や神野大地（セルソースアスリート）、岩田勇治（三菱重工）、福田穣（NN Running Team）がペースメーカーを務めることから、好記録への期待も高まる。

一方、同日開催の2022大阪ハーフマラソンはアジア陸連パーミット大会で、第3回関西学生ハーフマラソン選手権大会を兼ねる。こちらは約6000人の市民ランナーも出場。主な出場選手には、同大会を最後に現役引退することを表明している福士加代子（ワコール）や、世界選手権歴のある村山謙太（旭化成）らが名を連ねている。

■招待競技者（所属）資格記録